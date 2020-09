LIVE: Sneuvelen werelduurrecords op coronaversie van Memorial Van Damme?

19:51 19 uur 51. Lauwaert verzwakt niet. Nina Lauwaert blijft op schema op het Belgisch uurrecord te verbreken. Ze loopt nog heel ontspannen en zit 7 seconden onder het schema van Vanden Bempt. . Lauwaert verzwakt niet Nina Lauwaert blijft op schema op het Belgisch uurrecord te verbreken. Ze loopt nog heel ontspannen en zit 7 seconden onder het schema van Vanden Bempt.

19:49 19 uur 49. Tweestrijd tussen Hassan en Kosgei. Na 38 minuten houdt Sheila Chelangat het na een indrukwekkende prestatie voor bekeken. Als het werelduurrecord hier straks sneuvelt, dan mag de Keniaanse daar een groot aandeel in opeisen. Nu krijgen we een tweestrijd tussen Hassan en Kosgei.

19:48 19 uur 48. Als het er straks op aankomt, dan is Hassan wellicht in het voordeel. Zij is een 1.500 meter-loopster en is sneller dan marathonloopster Kosgei. Dirk Gerlo.

19:47 19 uur 47. Van 5 naar 3. Het topkwintet is een toptrio geworden. Chelangat geeft nog steeds geen krimp, in haar zog volgen Hassan en Kosgei.

19:45 19 uur 45. Nog even herhalen: om het werelduurrecord te verbreken moet er vanavond 18 kilometer en 517 meter gelopen worden. Voorlopig lijkt dat perfect haalbaar.

19:43 19 uur 43. Halve minuut sneller dan Tune in 2008. Na ruim een halfuur heeft de kopgroep onder leiding van Chelangat 10.000 meter achter de kiezen. Ze komen door in 31'52" en dat is een pak sneller dan de doorkomsttijd van Dire Tune in 2008 (32'24").

19:42 19 uur 42. Hassan en Kosgei stormen Lauwaert voorbij. De kopgroep met Hassan en Kosgei stormt voorbij Lauwaert en co. Het klasseverschil is duidelijk, ze liggen nu al 2 ronden voor.

19:42 19 uur 42. Nina Lauwaert met als doel: het verbreken van het Belgische record.

19:38 19 uur 38. De marge blijft beperkt voor Nina Lauwaert. Ze ligt voorlopig zo'n 3 seconden voor op het schema voor het Belgisch uurrecord. Het groepje met Lauwaert wordt intussen weer op de hielen gezeten door het topkwintet met Hassan en Kosgei.