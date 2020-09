Farah loopt werelduurrecord aan flarden, Bashir Abdi breekt WR 20 km

Genyn en Hassan schitteren met wereldrecords

In de achtergrond boekte ook Nina Lauwaert een succes. Zij snoepte met 17.315 meter het Belgische uurrecord af dat Sigrid Vanden Bempt (17.264 meter) in 2003 neerzette.

Na een spannende tweestrijd maakte Hassan pas in de laatste minuut het verschil. De teller stopte op 18.930 meter, een werelduurrecord voor de wereldkampioene op de 1.500 en de 10.000 meter. Kosgei, wereldrecordhoudster op de marathon, was tweede maar werd later gediskwalifcieerd omdat ze in de slotfase buiten de piste gegaan was.

Het gaf een wat desolate indruk zo zonder publiek, maar de 44e editie van de Memorial Van Damme begon wel met een knaller. Peter Genyn brak zijn eigen wereldrecord op de 100 meter rolstoelsprint. Hij finishte in 19"71. Het was de perfecte aanloop voor de eerste van twee werelduurrecordpogingen op deze Diamond League-meeting. De vrouwen mochten de spits afbijten. De Nederlandse Sifan Hassan en de Keniaanse Brigid Kosgei waagden hun kans en al snel werd duidelijk dat het record van de Ethiopische Dire Tune uit 2008 (18.517 meter) zou sneuvelen.

VIDEO: Peter Genyn verbetert eigen wereldrecord

VIDEO: Hassan breekt het werelduurrecord bij de vrouwen

Farah maakt het verschil in het slotkwartier

Maar in de laatste minuut nam Farah resoluut het commando over. Abdi kon de versnelling niet beantwoorden en zag hoe zijn trainingsmakker het werelduurrecord aan flarden liep. Met 21.330 meter doet Farah een stuk beter dan de 21.285 meter van Gebrselassie.

Abdi gaf geen krimp in het zog van Farah en met nog 5 minuten te gaan nam hij zelfs de leiding over. Het leverde hem met 56'20"02 zowaar het wereldrecord op de 20 kilometer op.

Maar de wedstrijdplanning van Farah en Abdi bleek perfect. In het slotkwartier joeg Farah het tempo de hoogte in en plots liep het leidersduo sneller dan Gebrselassie.

VIDEO: Farah verpulvert werelduurrecord, Abdi tweede

Abdi: "Die extra versnelling heb ik gewoon niet"

Bashir Abdi stond na afloop te blinken aan de zijde van zijn goede vriend, Mo Farah. "We hebben heel hard getraind in Frankrijk en we wisten dat we in vorm waren. We hadden geluk, want de weersomstandigheden waren perfect."

"Er waren geen toeschouwers, maar ik had al bij al toch het gevoel dat de sfeer van het thuisfront ons geraakt heeft en dat we voortdurend gesteund werden. Het was fantastisch om hier te lopen."

Abdi ging lang mee in de tred van Farah, maar moest in de laatste minuut toch de rol lossen. "Ik wist dat Mo sowieso veel sneller was op het einde. Ik moest zo lang mogelijk volgen en in de laatste ronde wist ik dat ik moest afhaken. Ik had nog langer op hetzelfde tempo kunnen lopen, maar die extra versnelling heb ik gewoon niet. Mo heeft dat wel."

Abdi pakte dan wel niet het werelduurrecord, hij snoepte toch maar mooi het wereldrecord op de 20 kilometer mee. “Dat was het plan. Halfweg was ik aan het berekenen, ik moest na 50 ronden voor hem lopen en dat is mij gelukt. Daar ben ik enorm blij mee."