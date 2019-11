VIDEO: Ontgoocheling voor Peter Genyn, hij wordt geklopt op het WK

Na 2 wereldtitels, 2 Europese titels en een olympische titel lijdt Peter Genyn zijn eerste nederlaag op een groot kampioenschap. Piispanen staat bekend om zijn snelle start, maar meestal heeft onze landgenoot nog een antwoord in huis. Deze keer lukt het Genyn niet om de Fin nog te remonteren. De wereldrecordhouder finisht in 20"50.

Ai, Peter Genyn moet zich gewonnen geven in de sprint. De titelverdediger krijgt zijn grote rivaal Toni Piispanen niet meer bijgebeend. De Fin wint met een halve lengte voorsprong op Genyn (in 20"31).

18 uur 50. Over 10 minuten is het aan Peter Genyn. Dan rijdt hij de finale van de 100 meter in de T51-klasse.