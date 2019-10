Slotdag WK atletiek: brons voor Belgian Tornados, Cheetahs vijfde

En dan moest het beste nog komen met de Belgian Tornados. Sacoor, Vanderbemden, Dylan en Kevin Borlée liepen de perfecte wedstrijd en bezorgden België brons. Na het zilver van Nafi Thiam in de zevenkamp is het de tweede Belgische medaille op het WK.

Even later liep Soufiane Bouchikhi in een snelle finale van de 10.000 meter naar de veertiende plaats, maar dat waren maar de Belgische opwarmertjes voor de finales van de 4x400 meter.

Bekijk de races van de Cheetahs en de Tornados

Weergeloze Keniaan en fenomenale Duitse

Naast de estafettefinales stonden nog enkele gouden medailles op het spel. Timothy Cheruiyot pakte uit met een weergaloos nummer in de finale van de 1.500 meter. De Keniaan leidde van start tot finish en liep gewoon weg van zijn concurrenten.

Ook Oeganda en Grenada konden een feestje bouwen op de slotdag. Oeganda dankzij Joshua Cheptegei op de 10.000 meter en Grenada vierde de wereldtitel van Anderson Peters in het speerwerpen.

Nia Ali triomfeerde op de 100 meter horden en de Duitse Malaika Mihambo was de ster van de show in het verspringen. Met een fenomenale sprong van 7,30 meter treedt ze in de voetsporen van haar illustere landgenote Heike Drechsler, wereldkampioene verspringen in 1983 en 1993.