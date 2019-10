Dag 9 WK atletiek: Belgische aflossingsteams snellen naar finale (en Tokio)

Cheetahs en Tornados lopen naar finale én Spelen

Cheetahs: “In de finale kan alles”

“Dit is fantastisch. We hebben gehaald waarvoor we gekomen waren. Met een Belgisch record erbovenop, dat wil zeggen dat we allemaal alles gegeven hebben en een perfecte koers gelopen hebben”, maakt Paulien Couckuyt de analyse. “Na de finish was het afwachten, dat was zeer zenuwslopend. Toen we het zagen verschijnen was het een ontlading. Bij de top acht van de wereld horen is geweldig."

“In maart 2018 zijn we met ons project begonnen”, zegt Camille Laus. “De bedoeling was om naar de Spelen te gaan en nu zijn we in Tokio. We zijn superblij. Ik voelde het Oekraïense meisje niet aankomen. Het is jammer dat zij mij op einde nog met één honderdste seconde klopt. Maar het belangrijkste is dat we in de finale staan en morgen neem ik mijn revanche.”

Hoever reiken de ambities van de Cheetahs in de finale? “Ons motto is: in de finale kan alles”, zegt Hanne Claes. “Het niveau is hoog, maar iedereen begint van nul. We gaan genieten en alles geven en dan zien we waar we uitkomen.”

Ook de Tornados lopen morgen de finale van de 4x400 meter, voor de zesde keer al. “Iedereen heeft perfect gedaan wat hij moest doen”, zegt Jonathan Sacoor. “Als Kevin een ontspannen wedstrijd kan lopen tot de laatste rechte lijn, dan weten we dat het binnen is.”

Wat kan er morgen in de finale? “Ik weet dat ik nog sneller kan, want de Zuid-Afrikaan

heeft op mijn hiel getrapt en daardoor verloor ik wat tijd. Dylan twijfelde voor de start omdat hij wat last had en heeft nu ook heel veel zelfvertrouwen erbij. En Kevin blijft Kevin, dus die 43 hoog komt er morgen misschien wel uit.”