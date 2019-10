Dag 8 WK atletiek: Muhammad breekt WR 400m horden, geen finale voor Kimeli

Dalilah Muhammad heeft voor een hoogtepunt gezorgd op het WK atletiek in Doha. De Amerikaanse verbeterde haar eigen wereldrecord op de 400 meter horden. Mutaz Essa Barshim liet de Qatarezen dan weer dansen met goud in het hoogspringen. Voor de Belgen kwam enkel Isaac Kimeli in actie, maar hij kon zich niet plaatsen voor de finale van de 1.500 meter.

Muhammad triomfeert in Amerikaans onderonsje

De 400 meter horden zorgde voor hét hoogtepunt van de avond. Sydney McLaughlin en Dalilah Muhammad stuwden elkaar naar een uitzonderlijk niveau. Muhammad bleek de beste van de twee Amerikanen en won in 52"16, een wereldrecord. Het is al de tweede keer dat Muhammad dit jaar het wereldrecord scherper stelt. Eind juli liep ze op de Amerikaanse kampioenschappen in Des Moines naar 52"20 en daarmee veegde ze het 16 jaar oude wereldrecord van de Russin Joelia Petsjonkina van de tabellen. Na twee keer zilver op vorige WK's is ze nu eindelijk ook wereldkampioene. "Het is waanzinnig dat ik het wereldrecord 2 keer in 1 jaar verbeter. Ik wist dat ik een snelle tijd nodig had om te winnen, al had ik een wereldrecord niet verwacht. Ik denk dat ik ooit onder de 52 seconden moet kunnen duiken. We zijn er heel dichtbij. Misschien is het wel nodig om te winnen in Tokio. Ik ga de uitdaging graag aan!"

Barshim laat de Qatarezen dansen van vreugde

De lege plekken in het Khalifa Stadium waren dit WK al vaak een doorn in het oog van de atletiekliefhebbers, maar vanavond zat het stadion in Doha wel goed vol. De Qatarezen waren massaal afgezakt om hun held, hoogspringer Mutaz Essa Barshim, aan het werk te zien. En die ontgoochelde niet. Op 2,33 meter leek hij wel even te wankelen, maar onder druk haalde de titelverdediger zijn beste niveau boven en bij zijn derde poging klaarde hij de klus. De Qatarees kwam plots helemaal onder stoom en sprong foutloos over 2,35 meter én 2,37 meter. Niemand deed hem dat laatste na en dus mocht Barshim het goud vieren met het thuispubliek.

Beklijvend duel op de 3.000 meter steeple

Het wereldrecord viel op de 400 meter horden, maar het was de 3.000 meter steeple die voor het meest beklijvende duel van de avond zorgde. Het werd een strijd tussen Lamecha Girma en Conseslus Kipruto, ofwel Ethiopië tegen Kenia. Girma leek op weg naar winst, maar in de laatste rechte lijn schudde Kipruto nog een indrukwekkende eindsprint uit zijn benen. Op de valreep ging hij nog voorbij Girma, al wist geen van beiden na de finish wie gewonnen had. Dat bleek wel degelijk Kipruto te zijn. Hij was in 8'01"35 amper één honderdste seconde sneller en verlengde zo zijn wereldtitel.

Gardiner heerst op de 400 meter

Het orgelpunt van de avond was de finale van de 400 meter bij de mannen. Die draaide uit op een demonstratie van Steven Gardiner. De Bahamaanse sprinter solliciteerde niet alleen naar de prijs voor mooiste loopstijl, hij knalde ook overtuigend naar de winst in 43"48.



De Colombiaan Anthony José Zambrano was tweede in 44"15, goed voor een Zuid-Amerikaans record. De Amerikaan Fred Kerley moest in 44"17 vrede nemen met de bronzen medaille.

Kimeli grijpt naast finale op de 1.500 meter