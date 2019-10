WK atletiek: Belgen voorlaatste, Lasitskene en Warholm verlengen titel

Op de vierde dag van het WK atletiek was het vanuit Belgisch oogpunt uitkijken naar de finales van Claire Orcel (hoogspringen) en Isaac Kimeli (5.000 meter). Orcel kon haar persoonlijk record van 1,94 meter niet ervaren en moest tevreden zijn met de 11e plaats.

"Ik ben niet ontgoocheld", zei Orcel, die wel over 1,89 meter sprong. "Ik stond in de finale en eindigde niet als laatste. Meer kon ik niet verwachten. Ik spring nu regelmatig over 1,90 meter en dat bewijst dat ik toch een stap vooruit heb gezet."

Isaac Kimeli kon in een snelle en hoogstaande finale van de 5.000 meter nooit een gooi doen naar een medaille. Hij kwam als 14e en voorlaatste over de finish. "Het ging zo hard dat ik een klop kreeg", gaf Kimeli toe. Imke Vervaet sneuvelde in de reeksen van de 200 meter ondanks een persoonlijk record.