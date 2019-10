Dag 6 WK atletiek: Thiam moet achtervolgen, Van der Plaetsen blijft onder verwachtingen

Op het WK atletiek in Qatar zal Nafi Thiam moeten knokken voor goud in de zevenkamp. Na dag 1 ligt ze bijna 100 punten achter op haar rivale Johnson-Thompson. Thomas Van der Plaetsen bleef onder zijn niveau in de tienkamp.

Thiam moet jagen op Johnson-Thompson

Olympisch, Europees en regerend wereldkampioene Nafi Thiam krijgt het niet cadeau in Doha. De titelverdedigster haalt een goed niveau, maar haar grote rivale Katarina Johnson-Thompson overtreft zich en zet zo Thiam flink onder druk. 100 meter horden:

Thiam evenaart haar beste prestatie van het jaar (13"36), Katarina Johnson-Thompson knalt naar 13"09. Nafi Thiam: 10e - stand: 10e

Katarina Johnson-Thompson: 5e - 5e

Hoogspringen: Nafi Thiam en Katarina Johnson-Thompson leveren een spannende strijd in het hoogspringen. Thiam is normaal gezien de betere, maar nu kan ze haar Britse rivale niet aftroeven. Ze eindigen allebei op 1,95 meter. Nafi Thiam: 2e - stand: 2e

Katarina Johnson-Thompson: 1e - 1e

Kogelstoten: Nafi Thiam wint het 3e nummer van de dag. Ze stoot de kogel 15,22 meter ver en neemt de leiding over, maar Katarina Johnson-Thompson dikt haar persoonlijk record stevig aan tot 13,86 meter. Daarmee houdt ze onze landgenote in haar vizier. Nafi Thiam: 1e - stand: 1e

Katarina Johnson-Thompson: 8e - 2e

200 meter: In de laatste discipline van dag 1 loopt Nafi Thiam een behoorlijke 200 meter. Met 24"60 komt ze enigszins in de buurt van haar persoonlijk record (24"40), maar Katarina Johnson-Thompson levert andermaal haar beste prestatie van het jaar: 23"08. Daarmee neemt de 26-jarige Britse weer de fakkel over van Thiam. Onze landgenoot staat 96 punten in het krijt. Nafi Thiam: 12e - stand: 2e

Katarina Johnson-Thompson: 1e - 1e

Stand zevenkamp na dag 1:

Elleboog beslist over goud of zilver

Morgen staan in de zevenkamp nog verspringen, speerwerpen en 800 meter op het programma. Als Nafi Thiam de leiding van Katarina Johnson-Thompson wil overnemen zal ze vooral in het speerwerpen het verschil moeten maken, want op de 800 meter kan ze de Britse niet aan. Vraag is of werpen lukt met haar gehavende elleboog. Door die blessure heeft Thiam al enkele maanden geen speer meer aangeraakt. "Ik heb een goeie dag achter de rug zonder fouten. Het hoogspringen had beter gekund, maar voorts ben ik tevreden", reageert Thiam na 4 nummers. Morgen volgt deel 2 van haar duel met Johnson-Thompson. "Ik focus me er niet te veel op. Ik concentreer me vooral op mijn prestaties en zal er morgen opnieuw mijn beste beentje voorzetten. Dan zien we wel."

Zevenkamp van Nafi Thiam resultaat punten 100m horden 13"36 1.071 hoogspringen 1,95 m 1.171 kogelstoten 15,22 m 876 200 meter 24"60 924 verspringen don 17.15u speerwerpen don 19.10u 800m don 23.05u 4.042 (2e)

Van der Plaetsen blijft onder de verwachtingen

In de tienkamp is Thomas Van der Plaetsen onder zijn niveau gebleven. Enkel in het hoogspringen liet de Europese kampioen van 2016 even zien tot wat hij in staat is, maar ook in dat nummer heeft hij al sterker geacteerd. Daardoor blijft Van der Plaetsen na 5 nummers ver verwijderd van zijn ambitie: een plaats in de top 8. Met 4.007 punten staat hij pas 19e, op verre afstand van leider Damian Warner uit Canada (4.513 punten).

Tienkamp van Thomas Van der Plaetsen resultaat punten 100m 11"38 778 verspringen 7,20 m 862 kogelstoten 13,78 m 715 hoogspringen 2,08 meter 878 400m 50"89 774 110m horden don 15.35u discuswerpen don 16.30u polsstokspringen don 18.05u speerwerpen don 21.05u 1.500m don 23.25u 4.007 (19e)

"Een frustrerende dag"

Thomas Van der Plaetsen baalt na dag 1. "Wat een frustrerende dag", foetert de 28-jarige meerkamper. "Vooral in het verspringen laat ik veel liggen. Met 2 nulsprongen blijf ik achter met 7,20 meter, dat is ongelooflijk zwak voor mij." "In het hoogspringen heb ik proberen te redden wat er te redden valt. Ik mis net de 2,11 meter. Dat maakt een groot verschil voor mijn punten en mijn flow, want op de 400 meter kwam ik helemaal niet uit de verf. Ik liep mijn traagste tijd van het jaar." Met een hamstringletsel kende Van der Plaetsen geen vlekkeloze aanloop naar het WK. "Ik heb moeten knokken om hier te geraken en nu valt alles in het water. De blessure speelt me geen parten, maar ik slaag er niet in om mijn beste prestaties hier te bundelen", zucht de 28-jarige atleet.

Van der Plaetsen in het hoogspringen:

Hanne Maudens wint reeks 200 meter

Naast Nafi Thiam kwamen in de zevenkamp ook Hanne Maudens (22) en Noor Vidts (23) in actie. Maudens staat 16e met 3.594 punten, Vidts presteert iets regelmatiger en is 13e met 3.681 punten. Maudens sloot de eerste dag af met een sterke 200 meter. Ze won haar reeks in 23"81 en zette daarmee de 3e tijd van alle meerkampsters op de tabellen.

Vidts (13e): "Alles kan beter"