Dag 5 WK atletiek: Amerikanen oogsten, halve finales voor Claes en Sacoor

Sacoor op controle naar halve finales 400 meter

Jonathan Sacoor heeft gepiekt naar dit WK en liet dat meteen zien in de reeksen van de 400 meter. De 20-jarige atleet overtuigde met een 2e plaats in zijn reeks. Met 45"32 liep hij bovendien bijna zijn snelste tijd van het seizoen (45"31 op 1 september in Brussel). "Ik ben snel van start gegaan. Daarna heb ik gecontroleerd en op het einde viel ik misschien wat stil omdat ik dacht dat ik me al geplaatst had. Met 45"32 ben ik erg tevreden, een bewijs dat de vorm er is", reageerde Sacoor, die in de VS traint en studeert. Woensdag om 19.35u loopt Sacoor de halve finales van de 400 meter.

Hanne Claes stoot door "na slechtste race"

Op de 400 meter horden kwamen Paulien Couckuyt en Hanne Claes in actie. Europees beloftekampioene Couckuyt vloog er meteen uit. Ze startte pijlsnel in de buitenbaan, maar ze misrekende zich en viel stil op het einde. Met 57"15 bleef de 22-jarige atlete ver boven haar persoonlijk record (55"46).

Ook Hanne Claes liep niet haar sterkste race. "Mijn slechtste", zei ze zelfs. De Belgische kampioene werd pas 6e in haar reeks (55"68), maar haar chrono was wel goed om nog opgevist te worden. "Ik ben opgelucht dat ik nog een kans krijg om deze race recht te zetten", sprak Claes, die morgen om 20.05u in het startblok zit voor de halve finales van de 400 horden.

Polsstokspringer Broeders krijgt topfinale te zien

Polsstokspringer Ben Broeders is in zijn eerste WK-finale onder zijn niveau gebleven. De 24-jarige atleet had gehoopt om het olympisch minimum (5,80 meter) te springen, maar het bleef bij 5,55 meter en de laatste plaats. In de kwalificaties vloog Broeders nog over 5,70 meter. Hij was in het gekoelde stadion van Doha wel getuige van een topfinale tussen Kendricks, Duplantis en Lisek. De Federer, Nadal en Djokovic van het polsstokspringen maakten het mekaar knap lastig. Lisek moest als eerste afhaken (op 5,87 meter). De 19-jarige Europese kampioen Duplantis en titelverdediger Kendricks gingen allebei bij hun 3e poging over 5,97 meter. 6,02 meter ging niet meer. Omdat Kendricks een poging minder nodig had in het concours won hij opnieuw goud.

3x goud voor Verenigde Staten

Met zijn nieuwe wereldtitel zette Sam Kendricks een gouden avond voor het Amerikaanse atletiekteam in. Eerst was Donovan Brazier een klasse apart op de 800 meter. De pupil van de geschorste toptrainer Salazar knalde keihard vanaf de start en won met een straatlengte voorsprong.

Daarna blonk Noah Lyles uit. De flamboyante Amerikaan was niet als snelste weg op de 200 meter, maar in de laatste 50 meter zette de 22-jarige sprintsensatie de puntjes op de i. Lyles rende naar de 3e gouden medaille voor de VS op dag 5. In totaal hebben de Amerikanen al 16 medailles in hun koffers zitten: 7x goud, 7x zilver en 2x brons.