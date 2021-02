Nieuwe streep door de rekening van Nina Derwael: WB in Doha is uitgesteld

Zo zien Derwael en co een zoveelste evenement wegvallen in hun voorbereiding op de Olympische Spelen. Het EK in het Zwitserse Bazel (21-25 april) blijft voorlopig wel nog op de kalender staan.

15 uur 52. WB turnen in Doha valt weg in maart. Nina Derwael en haar collega-turners moeten blijven wachten op competitieritme. Met de Wereldbeker artistieke gymnastiek in Doha (10-13 maart) hadden ze nochtans vooruitzichten. Maar door de coronacrisis is die WB-manche uitgesteld. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Zo zien Derwael en co een zoveelste evenement wegvallen in hun voorbereiding op de Olympische Spelen. Het EK in het Zwitserse Bazel (21-25 april) blijft voorlopig wel nog op de kalender staan. .

15 uur 18. Geen volleybal meer voor de jeugd dit seizoen. Volley Vlaanderen heeft beslist alle jeugdcompetities definitief stop te zetten. De Vlaamse volleybalfederatie ziet zich genoodzaakt tot die beslissing wegens de getroffen coronamaatregelen. De geplande heropstart voor de U13 en U11 jeugdcompetities werd geannuleerd. "De nieuwe federaal geldende maatregelen inzake buitenschoolse activiteiten maken het voor deze leeftijdsgroepen bijna onmogelijk om toch de competitie te kunnen starten", klinkt het bij Volley Vlaanderen. Ook voor de U15, U17 en U19 is een heropstart dit seizoen niet mogelijk. "Zoals letterlijk vermeld in het Ministerieel Besluit mogen er geen wedstrijden plaatsvinden tussen de verschillende bubbels", legt Volley Vlaanderen uit. "Deze maatregelen gingen vanaf maandag 1 februari in." De zaaltrainingen van de jongste leeftijdsgroepen kunnen wel blijven doorgaan, in groepen tot tien deelnemers, exclusief de trainers. Volley Vlaanderen zette eerder al een punt achter alle nationale en provinciale competities. Enkel de mannen- en vrouwenliga werken hun competitie dit seizoen verder af. .

18 uur . Dessel organiseert EK BMX in 2022 ipv 2020. Dessel organiseert tussen 8 en 10 juli 2022 het Europees kampioenschap BMX. Dessel zou het EK oorspronkelijk al in 2020 organiseren. In eerste instantie zou het EK in juli vorig jaar doorgaan. De titelstrijd werd nadien omwille van de coronacrisis verschoven naar oktober, maar ook die datum bleek niet haalbaar. "De reden waarom we gekozen hebben voor 2022 ligt voor de hand, denk ik. We zagen eind vorig jaar al dat ook 2021 geen geheel normaal jaar zou worden in verband met het coronavirus. En daarom hebben we gekozen voor iets meer zekerheid om te organiseren in 2022. We willen uiteindelijk ons geplande EK organiseren met alles er op en er aan, dus met zoveel mogelijk publiek en deelnemers. .

17 uur 59. Geen BK's shorttrack en langebaan. De nationale kampioenschappen schaatsen op de langebaan en shorttrack zijn voor dit seizoen geannuleerd. Dat heeft de Koninklijke Belgische Snelschaats Federatie (KBSF) bekendgemaakt. De kampioenschappen op de langebaan zouden op 6 en 7 maart doorgaan in Eindhoven. De kampioenschappen shorttrack zouden op 13 en 14 maart in Hasselt worden gehouden. Door de coronacrisis is het niet mogelijk veilig wedstrijden te organiseren, stelt de KBSF. Bovendien hebben veel schaatsers nauwelijks kunnen trainen. De KBSF zegt wel "alles in het werk te stellen om nog in 2021, in het volgende schaatsseizoen, een volwaardig nationaal kampioenschap in beide disciplines te voorzien". .

11 uur 17. Bokskamp Mayweather in Tokio is uitgesteld. De demonstratiemeeting waaraan voormalig bokskampioen Floyd Mayweather (43) in februari in Tokio zou deelnemen, zal uiteindelijk niet doorgaan vanwege de verlenging van de noodtoestand in Tokio en verschillende andere regio's in Japan. Het was nog niet duidelijk wie op 28 februari in de Tokyo Dome de tegenstander van Mayweather zou zijn. De Amerikaan is "ontgoocheld" en "klaar om te komen vechten" zodra dat mogelijk is, zo blijkt uit een persbericht van de organisatie achter het evenement "Mega 2021". Eerder deze week werd een andere demonstratiewedstrijd van Mayweather, op 20 februari voorzien tegen YouTuber Logan Paul, ook al uitgesteld. "Money" Mayweather sloot zijn professionele bokscarrière af met 50 overwinningen en verloor geen enkele keer. Hij was WBC-kampioen bij de supervedergewichten, WBC-kampioen bij de lichtgewichten, WBC-kampioen bij de superlichtgewichten, IBF-, WBC-, WBA-, WBO-, IBO- en IBA-kampioen bij de welters en WBC- en WBA-kampioen bij de lichtmiddengewichten. Sinds zijn officieële afscheid in 2015 trok hij de bokshandschoenen alleen nog aan voor demonstratiewedstrijden. Zo versloeg hij in 2017 MMA-vedette Conor McGregor in een fel gehypete kamp in Las Vegas. .