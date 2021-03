Coronablog: Kipchoge en Belgen moeten week langer wachten op marathon

17:12 17 uur 12. Marathon van Hamburg week uitgesteld en op andere locatie. Door een nieuwe lockdown in Hamburg kan de NN Mission Marathon er niet plaatsvinden op 11 april. De wedstrijd zal een week later (18 april) georganiseerd worden op een andere locatie. Op de deelnemerslijst staan enkele ronkende namen zoals wereldrecordhouder Eliud Kipchoge en meervoudig olympisch kampioene Tirunesh Dibaba. Met Thomas De Bock, Mieke Gorissen (Belgisch kampioene in het veldlopen), Dieter Kersten en Nina Lauwaert lopen er ook enkele Belgen mee. "Natuurlijk waren we in eerste instantie teleurgesteld, maar we kunnen de beslissing begrijpen gezien de huidige situatie", zegt wedstrijddirecteur Frank Thaleiser. "We doen er nu alles aan om het evenement op een andere plaats te laten plaatsvinden. "We zijn optimistisch dat we een oplossing zullen vinden. We zijn dit verschuldigd aan de meer dan 70 atleten die de voorbije weken hard getraind hebben en hopen op een olympisch ticket." . Marathon van Hamburg week uitgesteld en op andere locatie Door een nieuwe lockdown in Hamburg kan de NN Mission Marathon er niet plaatsvinden op 11 april. De wedstrijd zal een week later (18 april) georganiseerd worden op een andere locatie.

Op de deelnemerslijst staan enkele ronkende namen zoals wereldrecordhouder Eliud Kipchoge en meervoudig olympisch kampioene Tirunesh Dibaba. Met Thomas De Bock, Mieke Gorissen (Belgisch kampioene in het veldlopen), Dieter Kersten en Nina Lauwaert lopen er ook enkele Belgen mee.

"Natuurlijk waren we in eerste instantie teleurgesteld, maar we kunnen de beslissing begrijpen gezien de huidige situatie", zegt wedstrijddirecteur Frank Thaleiser.

"We doen er nu alles aan om het evenement op een andere plaats te laten plaatsvinden. "We zijn optimistisch dat we een oplossing zullen vinden. We zijn dit verschuldigd aan de meer dan 70 atleten die de voorbije weken hard getraind hebben en hopen op een olympisch ticket."



31-03-2021 31-03-2021.

31-03-2021 31-03-2021.

18:00 18 uur . Wales zet 3 overtreders uit de selectie. De Welshe voetbalbond (FAW) heeft bekendgemaakt dat Hal Robson-Kanu, Rabbi Matondo en Tyler Roberts de nationale selectie hebben verlaten omdat ze het coronaprotocol van de nationale ploeg niet nageleefd hebben. Het trio zal terugkeren naar hun clubs. Meer info wil de Welshe voetbalbond niet kwijt over het voorval. Vorige week woensdag verloor Wales nog met 3-1 tegen de Rode Duivels in een WK-kwalificatieduel. Van de drie betreffende spelers maakte enkel Roberts speelminuten. Hij viel in minuut 66 in, terwijl Robson-Kanu aan de bank gekluisterd bleef. Matondo stond zelfs niet op het wedstrijdblad.

Vorige week woensdag verloor Wales nog met 3-1 tegen de Rode Duivels in een WK-kwalificatieduel. Van de drie betreffende spelers maakte enkel Roberts speelminuten. Hij viel in minuut 66 in, terwijl Robson-Kanu aan de bank gekluisterd bleef. Matondo stond zelfs niet op het wedstrijdblad.

In de oefenwedstrijd van zaterdag tegen Mexico (1-0-zege) kwamen de 3 spelers wel allemaal in actie. Morgen neemt Wales het in z'n 2e kwalificatiewedstrijd thuis op tegen Tsjechië.

29-03-2021 29-03-2021.

17:57 17 uur 57. FA Cup test met beperkt publiek in halve finales. Volgende maand zal een beperkt aantal toeschouwers de halve finales van de FA Cup bijwonen. Op 17 april is er Chelsea-Manchester City. Een dag later, op 18 april, treffen Leicester City en Southampton elkaar. Op dit moment zijn fans in het Engelse voetbal nog niet welkom door de coronapandemie. De halve finales van de FA Cup worden een deel van een testprogramma, dat de voorbije weken in verschillende landen werd uitgerold.

Op dit moment zijn fans in het Engelse voetbal nog niet welkom door de coronapandemie. De halve finales van de FA Cup worden een deel van een testprogramma, dat de voorbije weken in verschillende landen werd uitgerold.

29-03-2021 29-03-2021.

15:23 15 uur 23. Griekenland vervangt Chili in WK rally. De 10e WK-rally dit jaar gaat niet in Chili door maar in Griekenland. Chili haakt af door de aanhoudende reis- en andere beperkingen inzake de wereldwijde gezondheidscrisis. Het is voor het tweede opeenvolgende jaar dat de Rally van Chili geschrapt wordt. De Rally van Griekenland, die in 2013 voor de laatste keer werd opgenomen in het WK rally, wordt georganiseerd van 9 tot 12 september.

Het is voor het tweede opeenvolgende jaar dat de Rally van Chili geschrapt wordt. De Rally van Griekenland, die in 2013 voor de laatste keer werd opgenomen in het WK rally, wordt georganiseerd van 9 tot 12 september.

De Griekse rally, ook de Akropolis-rally genoemd, is een klassieker en maakte van 1973 tot en met 2013 deel uit van het WK. De wedstrijd staat bekend voor een veeleisend onverhard parcours. De laatste editie in 2013 werd gewonnen door Jari-Matti Latvala (VW Polo WRC), huidig teambaas van Toyota Gazoo. Thierry Neuville (Ford Fiesta RS WRC) eindigde toen als derde.

26-03-2021 26-03-2021.

26-03-2021 26-03-2021.

17:35 17 uur 35. Geen GP Criquielion. De GP Criquielion (1.2), die op 16 mei zou plaatsvinden, is het slachtoffer geworden van de huidige coronamaatregelen. Dat hebben de organisatoren vandaag bekendgemaakt. In 2020 kon de wielerwedstrijd evenmin doorgaan. "Gezien de cijfers opnieuw stijgen in België heeft Belgian Cycling de beslissing genomen de wedstrijden die geen professioneel statuut hebben te annuleren tot en met 30 april 2021", zo melden de organisatoren. "Die duidelijke aankondiging van onze nationale federatie biedt niet veel hoop wat betreft een normale herneming van deze wedstrijden in mei."

"Gezien de cijfers opnieuw stijgen in België heeft Belgian Cycling de beslissing genomen de wedstrijden die geen professioneel statuut hebben te annuleren tot en met 30 april 2021", zo melden de organisatoren. "Die duidelijke aankondiging van onze nationale federatie biedt niet veel hoop wat betreft een normale herneming van deze wedstrijden in mei."

"Bij een mogelijke heropening van het seizoen begin mei zouden we de Grand Prix niet in optimale omstandigheden kunnen organiseren. Niet alleen rekening houdend met het UCI-reglement maar ook met de veiligheid van iedereen hebben we beslist de GP Criquielion eenvoudigweg te annuleren, en dat voor het tweede jaar op rij. Het is evident dat we die beslissing betreuren."

17:31 17 uur 31. Ook in 2021 nog geen na-Tourcriterium in Aalst. Vorig jaar trok corona al een streep door het na-Tourcriterium in Aalst en ook deze zomer zullen de Belgische wielerfans de gele trui niet in actie zien op de wielerwedstrijd. Het criterium wordt opnieuw uitgesteld. "We hebben na overleg met vooral de sponsors besloten om te verschuiven naar 2022", vertelde organisator Renno Roelandt aan TV Oost. "Ze beloven iedereen een prik te geven tegen 11 juli, maar het criterium staat een week later gepland. Dan zullen de poorten nog niet openstaan voor de grote massa."

"We hebben na overleg met vooral de sponsors besloten om te verschuiven naar 2022", vertelde organisator Renno Roelandt aan TV Oost. "Ze beloven iedereen een prik te geven tegen 11 juli, maar het criterium staat een week later gepland. Dan zullen de poorten nog niet openstaan voor de grote massa."

En er is ook nog een sportief probleem. "De toppers Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Remco Evenepoel die kunnen niet aanwezig zijn."

24-03-2021 24-03-2021.

24-03-2021 24-03-2021.

21:39 21 uur 39. Geen Rund um Köln in 2021. Duitslands oudste wielerwedstrijd Rund um Köln (cat. 1.1) gaat ook dit jaar niet door. Dat deelde de organisatie dinsdag mee. De 104e editie stond voor zondag 6 juni op de kalender. Er wordt niet naar een nieuwe datum gezocht "omdat de kalender voor de tweede helft van het jaar al bomvol zit". "De huidige coronamaatregelen, het toenemend aantal besmettingen, de verschillende virusmutaties en een gebrekkige vaccinatiecampagnelaten ons geen andere keuze", zegt organisator Markus Frisch. "Het is heel jammer, maar pas in 2022 zullen we eindelijk weer een topwedstrijd zien in Keulen."

"De huidige coronamaatregelen, het toenemend aantal besmettingen, de verschillende virusmutaties en een gebrekkige vaccinatiecampagnelaten ons geen andere keuze", zegt organisator Markus Frisch. "Het is heel jammer, maar pas in 2022 zullen we eindelijk weer een topwedstrijd zien in Keulen."

Baptiste Planckaert, winnaar in 2019, blijft zo nog een tijdje de laatste naam op de erelijst van de wedstrijd die in 1908 voor het eerst plaatsvond.

23-03-2021 23-03-2021.

23-03-2021 23-03-2021.

17:29 17 uur 29. Geen BK op 1 mei. Het BK tijdrijden voor de jeugd zal na overleg met de organisatie verschoven worden naar een latere datum. OP 1 mei zal er dus geen driekleur uitgedeeld worden. Alle niet-professionele wielerwedstrijden zijn tot en met 30 april geschrapt. Tot die dag heeft het Overlegcomité vorige week immers de toepassing van de huidige maatregelen verlengd.

Alle niet-professionele wielerwedstrijden zijn tot en met 30 april geschrapt. Tot die dag heeft het Overlegcomité vorige week immers de toepassing van de huidige maatregelen verlengd.

"We blijven in overleg met de bevoegde instanties over de mogelijkheden voor de heropstart van alle wielerwedstrijden en we zorgen voor een eventuele update van de basisregels van zodra deze info beschikbaar is", aldus de wielerbond.

22-03-2021 22-03-2021.

22-03-2021 22-03-2021.

16:42 16 uur 42. Volledig gevaccineerde NBA-spelers krijgen veel meer vrijheid. In de NBA komt er licht aan het einde van de coronatunnel. Spelers en stafleden die volledig gevaccineerd zijn tegen Covid-19 zullen vrijgesteld worden van quarantaine, mogen vrienden en familie ontvangen en kunnen ook buitenshuis eten in restaurants. De NBA maakte vandaag enkele wijzigingen bekend hun "health and safety"-procotol voor de coronapandemie. De nieuwe regels gaan in 2 weken nadat de betrokken persoon zijn laatste dosis van het vaccin gekregen heeft.

De NBA maakte vandaag enkele wijzigingen bekend hun "health and safety"-procotol voor de coronapandemie. De nieuwe regels gaan in 2 weken nadat de betrokken persoon zijn laatste dosis van het vaccin gekregen heeft.

Wat er onder meer verandert: geen mondmaskerverplichting meer op training, geen quarantaine na blootstelling aan Covid-19, bezoek is welkom thuis of onderweg zonder tests en persoonlijke sponsor- en marketingevents zijn ook toegelaten.

Spelers en stafleden die de vereiste dosis hebben gekregen, mogen ook werken met een trainer of therapeut, die ook volledig gevaccineerd moet zijn, en zijn niet langer onderworpen aan de dagelijkse tests.





De NBA komt met deze veranderingen naar buiten op een moment dat steeds meer teams weer publiek naar de stadions willen halen.

18-03-2021 18-03-2021.

18-03-2021 18-03-2021.

19:59 19 uur 59. Ook 7 Duitse delegatieleden van EK indoor positief. Er blijven positieve coronagevallen gesignaleerd worden na het EK indooratletiek in Torun (Polen) van 2 weken geleden. De Duitse atletiekbond (DLV) bevestigde dat 7 leden van de delegatie (48 atleten en 19 omkadering) bij terugkeer positief testten. De DLV benadrukt dat alle nodige maatregelen getroffen zijn en de gezondheidsautoriteiten ingelicht zijn. De bond maakte geen namen van de besmette personen bekend.

De DLV benadrukt dat alle nodige maatregelen getroffen zijn en de gezondheidsautoriteiten ingelicht zijn. De bond maakte geen namen van de besmette personen bekend.





Maandag kwam het nieuws van de Nederlandse Atletiekunie, ook zonder namen, dat 8 Nederlandse EK-atleten bij terugkeer positief waren.

Volgens de krant The Times raakten ook 9 leden van de Britse atletiekploeg besmet met het coronavirus. The Times schrijft dat de hele EK-ploeg na terugkeer in Groot-Brittannië in isolatie is gegaan. Dat gebeurde nadat een staflid positief was bevonden.

Ook de Belgische ploeg raakte geconfronteerd met corona op het EK: Eline Berings legde een valspositieve test af, maar miste daardoor wel haar halve finale 60m horden.



17-03-2021 17-03-2021.

17-03-2021 17-03-2021.

17:12 17 uur 12. Corona treft Nederlandse topatleten. Acht Nederlandse atleten die vorige week deelnamen aan het EK indoor atletiek zijn positief getest op het coronavirus. De Nederlandse Atletiekunie maakt voorlopig geen namen bekend. "Vorige week hebben we een PCR-test gedaan en nu zijn er sneltesten afgenomen bij de atleten. De incubatietijd is verstreken, ik denk dus dat het bij 8 gevallen gaat blijven. Toch blijven we waakzaam", legt technisch directeur Roskam uit.

"Vorige week hebben we een PCR-test gedaan en nu zijn er sneltesten afgenomen bij de atleten. De incubatietijd is verstreken, ik denk dus dat het bij 8 gevallen gaat blijven. Toch blijven we waakzaam", legt technisch directeur Roskam uit.

"Niemand van de atleten is echt ziek. Sommigen vertonen wel lichte klachten en zijn wat grieperig, anderen hebben er helemaal geen last van."

Gebrekkige organisatie in Torun? De atleten hebben hun besmetting zeer waarschijnlijk op het toernooi in Torun opgelopen. Roskam wijst dan ook met zijn vinger naar de organisatie daar: "Het naleven van de coronaregels verliep moeizaam. Zelfs de organisatie leefde zijn eigen protocollen niet na", verklaarde hij.

De atleten werden bijvoorbeeld kriskras door elkaar in een bus geplaatst. Ook bij andere landen zijn er ondertussen positieve gevallen opgedoken.

De Nederlandse Atletiekunie heeft de positieve gevallen nu aan de Europese federatie gemeld. Zij zijn de eindverantwoordelijke voor de organisatie van het toernooi.

Domper op de feestvreugde bij Oranje Het EK indoor was nochtans een groot succes voor de Nederlandse delegatie. Dé meest succesvolle ooit zelfs. Nederland eindigde in Polen bovenaan in het medailleklassement.

Ze behaalden 7 medailles: 4x goud (Femke Bol op de 400 meter, Nadine Visser op de 60 meter horden en de twee estafetteploegen op de 4x400 meter), 1x zilver en 2x brons.





15-03-2021 15-03-2021.

15-03-2021 15-03-2021.

15:08 15 uur 08. China wil vaccins leveren aan olympiërs. China wil in samenwerking met het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vaccins tegen Covid-19 leveren aan olympiërs. Dat heeft de vooraanstaand diplomaat en politicus Wang Yi verklaard. China gaat zo snel mogelijk gesprekken aan met andere landen over goedkeuring van vaccins. Die zouden dan via het IOC verspreid kunnen worden onder deelnemers aan Olympische Spelen. China organiseert in februari 2022 de Winterspelen. Komende zomer zijn de met een jaar uitgestelde Zomerspelen in Tokio. China heeft reeds meerdere vaccins ontwikkeld.



China organiseert in februari 2022 de Winterspelen. Komende zomer zijn de met een jaar uitgestelde Zomerspelen in Tokio. China heeft reeds meerdere vaccins ontwikkeld.



Het BOIC liet eerder verstaan dat er bij de Belgische overheid een vraag werd ingediend om de atleten van Team Belgium en hun begeleiding net na de prioritaire groepen te kunnen laten vaccineren. Het zou gaan om 400 tot 500 vaccins. Ze zijn bedoeld voor de atleten die op de "long list" van het BOIC staan, en hun entourage.

07-03-2021 07-03-2021.

07-03-2021 07-03-2021.

23:35 23 uur 35. Juventus ziet Betancur uitvallen met besmetting. Juventus zal de komende wedstrijden niet op zijn Uruguayaanse international Rodrigo Bentancur kunnen rekenen. De 23-jarige middenvelder heeft positief getest op het coronavirus. Bentancur, die dinsdag nog op het terrein stond tegen Spezia, heeft geen symptomen en verblijft in quarantaine. Zaterdag neemt Juventus het op tegen Lazio. Dinsdag volgt een duel met Porto in de 1/8e finales van de Champions League

Bentancur, die dinsdag nog op het terrein stond tegen Spezia, heeft geen symptomen en verblijft in quarantaine. Zaterdag neemt Juventus het op tegen Lazio. Dinsdag volgt een duel met Porto in de 1/8e finales van de Champions League

04-03-2021 04-03-2021.

04-03-2021 04-03-2021.

16:30 16 uur 30. De Belgische vrouwen moeten nog wat langer wachten op de ontknoping van de Billie Jean King Cup, de nieuwe naam van de Fed Cup. De finale in Hongarije zou van 13 tot 18 april plaatsvinden, maar door de coronamaatregelen in het land wordt het toernooi uitgesteld naar later dit jaar. Een nieuwe datum is er nog niet. Het is de tweede keer dat de finale wordt uitgesteld. Oorspronkelijk zou er al in maart vorig jaar gespeeld worden. België wist zich te plaatsen voor de finale met 12 landen. Ze zitten in een poule met Wit-Rusland en Australië.

Het is de tweede keer dat de finale wordt uitgesteld. Oorspronkelijk zou er al in maart vorig jaar gespeeld worden. België wist zich te plaatsen voor de finale met 12 landen. Ze zitten in een poule met Wit-Rusland en Australië.

18-02-2021 18-02-2021.

18-02-2021 18-02-2021.

15:52 15 uur 52. WB turnen in Doha valt weg in maart. Nina Derwael en haar collega-turners moeten blijven wachten op competitieritme. Met de Wereldbeker artistieke gymnastiek in Doha (10-13 maart) hadden ze nochtans vooruitzichten. Maar door de coronacrisis is die WB-manche uitgesteld. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Zo zien Derwael en co een zoveelste evenement wegvallen in hun voorbereiding op de Olympische Spelen. Het EK in het Zwitserse Bazel (21-25 april) blijft voorlopig wel nog op de kalender staan.

Zo zien Derwael en co een zoveelste evenement wegvallen in hun voorbereiding op de Olympische Spelen. Het EK in het Zwitserse Bazel (21-25 april) blijft voorlopig wel nog op de kalender staan.

15-02-2021 15-02-2021.

15-02-2021 15-02-2021.

15:18 15 uur 18. Geen volleybal meer voor de jeugd dit seizoen. Volley Vlaanderen heeft beslist alle jeugdcompetities definitief stop te zetten. De Vlaamse volleybalfederatie ziet zich genoodzaakt tot die beslissing wegens de getroffen coronamaatregelen. De geplande heropstart voor de U13 en U11 jeugdcompetities werd geannuleerd. "De nieuwe federaal geldende maatregelen inzake buitenschoolse activiteiten maken het voor deze leeftijdsgroepen bijna onmogelijk om toch de competitie te kunnen starten", klinkt het bij Volley Vlaanderen.

De geplande heropstart voor de U13 en U11 jeugdcompetities werd geannuleerd. "De nieuwe federaal geldende maatregelen inzake buitenschoolse activiteiten maken het voor deze leeftijdsgroepen bijna onmogelijk om toch de competitie te kunnen starten", klinkt het bij Volley Vlaanderen.

Ook voor de U15, U17 en U19 is een heropstart dit seizoen niet mogelijk. "Zoals letterlijk vermeld in het Ministerieel Besluit mogen er geen wedstrijden plaatsvinden tussen de verschillende bubbels", legt Volley Vlaanderen uit. "Deze maatregelen gingen vanaf maandag 1 februari in." De zaaltrainingen van de jongste leeftijdsgroepen kunnen wel blijven doorgaan, in groepen tot tien deelnemers, exclusief de trainers.

Volley Vlaanderen zette eerder al een punt achter alle nationale en provinciale competities. Enkel de mannen- en vrouwenliga werken hun competitie dit seizoen verder af.



09-02-2021 09-02-2021.

09-02-2021 09-02-2021.

18:00 18 uur . Dessel organiseert EK BMX in 2022 ipv 2020. Dessel organiseert tussen 8 en 10 juli 2022 het Europees kampioenschap BMX. Dessel zou het EK oorspronkelijk al in 2020 organiseren. In eerste instantie zou het EK in juli vorig jaar doorgaan. De titelstrijd werd nadien omwille van de coronacrisis verschoven naar oktober, maar ook die datum bleek niet haalbaar. "De reden waarom we gekozen hebben voor 2022 ligt voor de hand, denk ik. We zagen eind vorig jaar al dat ook 2021 geen geheel normaal jaar zou worden in verband met het coronavirus. En daarom hebben we gekozen voor iets meer zekerheid om te organiseren in 2022. We willen uiteindelijk

"De reden waarom we gekozen hebben voor 2022 ligt voor de hand, denk ik. We zagen eind vorig jaar al dat ook 2021 geen geheel normaal jaar zou worden in verband met het coronavirus. En daarom hebben we gekozen voor iets meer zekerheid om te organiseren in 2022. We willen uiteindelijk ons geplande EK organiseren met alles er op en er aan, dus met zoveel mogelijk publiek en deelnemers.

17:59 17 uur 59. Geen BK's shorttrack en langebaan. De nationale kampioenschappen schaatsen op de langebaan en shorttrack zijn voor dit seizoen geannuleerd. Dat heeft de Koninklijke Belgische Snelschaats Federatie (KBSF) bekendgemaakt. De kampioenschappen op de langebaan zouden op 6 en 7 maart doorgaan in Eindhoven. De kampioenschappen shorttrack zouden op 13 en 14 maart in Hasselt worden gehouden. Door de coronacrisis is het niet mogelijk veilig wedstrijden te organiseren, stelt de KBSF. Bovendien hebben veel schaatsers nauwelijks kunnen trainen. De KBSF zegt wel "alles in het werk te stellen om nog in 2021, in het volgende schaatsseizoen, een volwaardig nationaal kampioenschap in beide disciplines te voorzien". . Geen BK's shorttrack en langebaan De nationale kampioenschappen schaatsen op de langebaan en shorttrack zijn voor dit seizoen geannuleerd. Dat heeft de Koninklijke Belgische Snelschaats Federatie (KBSF) bekendgemaakt. De kampioenschappen op de langebaan zouden op 6 en 7 maart doorgaan in Eindhoven. De kampioenschappen shorttrack zouden op 13 en 14 maart in Hasselt worden gehouden. Door de coronacrisis is het niet mogelijk veilig wedstrijden te organiseren, stelt de KBSF. Bovendien hebben veel schaatsers nauwelijks kunnen trainen. De KBSF zegt wel "alles in het werk te stellen om nog in 2021, in het volgende schaatsseizoen, een volwaardig nationaal kampioenschap in beide disciplines te voorzien".



11:17 11 uur 17. Bokskamp Mayweather in Tokio is uitgesteld. De demonstratiemeeting waaraan voormalig bokskampioen Floyd Mayweather (43) in februari in Tokio zou deelnemen, zal uiteindelijk niet doorgaan vanwege de verlenging van de noodtoestand in Tokio en verschillende andere regio's in Japan. Het was nog niet duidelijk wie op 28 februari in de Tokyo Dome de tegenstander van Mayweather zou zijn. De Amerikaan is "ontgoocheld" en "klaar om te komen vechten" zodra dat mogelijk is, zo blijkt uit een persbericht van de organisatie achter het evenement "Mega 2021". Eerder deze week werd een andere demonstratiewedstrijd van Mayweather, op 20 februari voorzien tegen YouTuber Logan Paul, ook al uitgesteld. "Money" Mayweather sloot zijn professionele bokscarrière af met 50 overwinningen en verloor geen enkele keer. Hij was WBC-kampioen bij de supervedergewichten, WBC-kampioen bij de lichtgewichten, WBC-kampioen bij de superlichtgewichten, IBF-, WBC-, WBA-, WBO-, IBO- en IBA-kampioen bij de welters en WBC- en WBA-kampioen bij de lichtmiddengewichten. Sinds zijn officieële afscheid in 2015 trok hij de bokshandschoenen alleen nog aan voor demonstratiewedstrijden. Zo versloeg hij in 2017 MMA-vedette Conor McGregor in een fel gehypete kamp in Las Vegas. . Bokskamp Mayweather in Tokio is uitgesteld De demonstratiemeeting waaraan voormalig bokskampioen Floyd Mayweather (43) in februari in Tokio zou deelnemen, zal uiteindelijk niet doorgaan vanwege de verlenging van de noodtoestand in Tokio en verschillende andere regio's in Japan.





Het was nog niet duidelijk wie op 28 februari in de Tokyo Dome de tegenstander van Mayweather zou zijn. De Amerikaan is "ontgoocheld" en "klaar om te komen vechten" zodra dat mogelijk is, zo blijkt uit een persbericht van de organisatie achter het evenement "Mega 2021".





Eerder deze week werd een andere demonstratiewedstrijd van Mayweather, op 20 februari voorzien tegen YouTuber Logan Paul, ook al uitgesteld.



"Money" Mayweather sloot zijn professionele bokscarrière af met 50 overwinningen en verloor geen enkele keer. Hij was WBC-kampioen bij de supervedergewichten, WBC-kampioen bij de lichtgewichten, WBC-kampioen bij de superlichtgewichten, IBF-, WBC-, WBA-, WBO-, IBO- en IBA-kampioen bij de welters en WBC- en WBA-kampioen bij de lichtmiddengewichten.





Sinds zijn officieële afscheid in 2015 trok hij de bokshandschoenen alleen nog aan voor demonstratiewedstrijden. Zo versloeg hij in 2017 MMA-vedette Conor McGregor in een fel gehypete kamp in Las Vegas.