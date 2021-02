Coronablog: Geen BK's shorttrack en schaatsen, EK bmx in 2022 in Dessel

18:00 18 uur . Dessel organiseert EK BMX in 2022 ipv 2020. Dessel organiseert tussen 8 en 10 juli 2022 het Europees kampioenschap BMX. Dessel zou het EK oorspronkelijk al in 2020 organiseren. In eerste instantie zou het EK in juli vorig jaar doorgaan. De titelstrijd werd nadien omwille van de coronacrisis verschoven naar oktober, maar ook die datum bleek niet haalbaar. "De reden waarom we gekozen hebben voor 2022 ligt voor de hand, denk ik. We zagen eind vorig jaar al dat ook 2021 geen geheel normaal jaar zou worden in verband met het coronavirus. En daarom hebben we gekozen voor iets meer zekerheid om te organiseren in 2022. We willen uiteindelijk ons geplande EK organiseren met alles er op en er aan, dus met zoveel mogelijk publiek en deelnemers. . Dessel organiseert EK BMX in 2022 ipv 2020 Dessel organiseert tussen 8 en 10 juli 2022 het Europees kampioenschap BMX. Dessel zou het EK oorspronkelijk al in 2020 organiseren. In eerste instantie zou het EK in juli vorig jaar doorgaan. De titelstrijd werd nadien omwille van de coronacrisis verschoven naar oktober, maar ook die datum bleek niet haalbaar.

"De reden waarom we gekozen hebben voor 2022 ligt voor de hand, denk ik. We zagen eind vorig jaar al dat ook 2021 geen geheel normaal jaar zou worden in verband met het coronavirus. En daarom hebben we gekozen voor iets meer zekerheid om te organiseren in 2022. We willen uiteindelijk ons geplande EK organiseren met alles er op en er aan, dus met zoveel mogelijk publiek en deelnemers.

17:59 17 uur 59. Geen BK's shorttrack en langebaan. De nationale kampioenschappen schaatsen op de langebaan en shorttrack zijn voor dit seizoen geannuleerd. Dat heeft de Koninklijke Belgische Snelschaats Federatie (KBSF) bekendgemaakt. De kampioenschappen op de langebaan zouden op 6 en 7 maart doorgaan in Eindhoven. De kampioenschappen shorttrack zouden op 13 en 14 maart in Hasselt worden gehouden. Door de coronacrisis is het niet mogelijk veilig wedstrijden te organiseren, stelt de KBSF. Bovendien hebben veel schaatsers nauwelijks kunnen trainen. De KBSF zegt wel "alles in het werk te stellen om nog in 2021, in het volgende schaatsseizoen, een volwaardig nationaal kampioenschap in beide disciplines te voorzien".



11:17 11 uur 17. Bokskamp Mayweather in Tokio is uitgesteld. De demonstratiemeeting waaraan voormalig bokskampioen Floyd Mayweather (43) in februari in Tokio zou deelnemen, zal uiteindelijk niet doorgaan vanwege de verlenging van de noodtoestand in Tokio en verschillende andere regio's in Japan. Het was nog niet duidelijk wie op 28 februari in de Tokyo Dome de tegenstander van Mayweather zou zijn. De Amerikaan is "ontgoocheld" en "klaar om te komen vechten" zodra dat mogelijk is, zo blijkt uit een persbericht van de organisatie achter het evenement "Mega 2021". Eerder deze week werd een andere demonstratiewedstrijd van Mayweather, op 20 februari voorzien tegen YouTuber Logan Paul, ook al uitgesteld. "Money" Mayweather sloot zijn professionele bokscarrière af met 50 overwinningen en verloor geen enkele keer. Hij was WBC-kampioen bij de supervedergewichten, WBC-kampioen bij de lichtgewichten, WBC-kampioen bij de superlichtgewichten, IBF-, WBC-, WBA-, WBO-, IBO- en IBA-kampioen bij de welters en WBC- en WBA-kampioen bij de lichtmiddengewichten. Sinds zijn officieële afscheid in 2015 trok hij de bokshandschoenen alleen nog aan voor demonstratiewedstrijden. Zo versloeg hij in 2017 MMA-vedette Conor McGregor in een fel gehypete kamp in Las Vegas.





Het was nog niet duidelijk wie op 28 februari in de Tokyo Dome de tegenstander van Mayweather zou zijn. De Amerikaan is "ontgoocheld" en "klaar om te komen vechten" zodra dat mogelijk is, zo blijkt uit een persbericht van de organisatie achter het evenement "Mega 2021".





Eerder deze week werd een andere demonstratiewedstrijd van Mayweather, op 20 februari voorzien tegen YouTuber Logan Paul, ook al uitgesteld.



"Money" Mayweather sloot zijn professionele bokscarrière af met 50 overwinningen en verloor geen enkele keer. Hij was WBC-kampioen bij de supervedergewichten, WBC-kampioen bij de lichtgewichten, WBC-kampioen bij de superlichtgewichten, IBF-, WBC-, WBA-, WBO-, IBO- en IBA-kampioen bij de welters en WBC- en WBA-kampioen bij de lichtmiddengewichten.





Sinds zijn officieële afscheid in 2015 trok hij de bokshandschoenen alleen nog aan voor demonstratiewedstrijden. Zo versloeg hij in 2017 MMA-vedette Conor McGregor in een fel gehypete kamp in Las Vegas.

12:16 12 uur 16. Geen waterpolo meer dit seizoen. De Koninklijke Belgische Zwembond (KBZB) heeft op advies van de nationale sportcommissie waterpolo beslist om een definitief punt te zetten achter alle nationale competities en Belgische waterpolocompetities in alle leeftijdscategorieën en afdelingen dit seizoen. "Gelet op de moeilijke beschikbaarheid van zwembaden en het gebrek aan normale sportieve trainings- en voorbereidingsmogelijkheden is het niet meer opportuun en haalbaar om nog officiële nationale waterpolocompetities op een gelijkwaardige manier voor te bereiden en te organiseren." De zwemfederatie raadt de clubs wel aan om vriendschappelijke wedstrijden te organiseren, van zodra de coronamaatregelen dat toelaten. De lidgelden worden overgeheveld naar het volgende seizoen.

"Gelet op de moeilijke beschikbaarheid van zwembaden en het gebrek aan normale sportieve trainings- en voorbereidingsmogelijkheden is het niet meer opportuun en haalbaar om nog officiële nationale waterpolocompetities op een gelijkwaardige manier voor te bereiden en te organiseren."

De zwemfederatie raadt de clubs wel aan om vriendschappelijke wedstrijden te organiseren, van zodra de coronamaatregelen dat toelaten. De lidgelden worden overgeheveld naar het volgende seizoen.

11:15 11 uur 15. Joao Felix voegt zich bij Carrasco is coronaboeg Atletico. Joao Felix is de volgende Atletico-speler die corona heeft. De 21-jarige Portugese aanvaller zit in zelfisolatie thuis, maakt de Spaanse competitieleider bekend. Vorige week testten ook al Yannick Carrasco en Mario Hermoso positief op corona. Die 2 misten de 4-2-zege van het voorbije weekend tegen Cadiz. Ook maandag tegen Celta Vigo zouden ze nog ontbreken, samen met Felix dus.

Vorige week testten ook al Yannick Carrasco en Mario Hermoso positief op corona. Die 2 misten de 4-2-zege van het voorbije weekend tegen Cadiz. Ook maandag tegen Celta Vigo zouden ze nog ontbreken, samen met Felix dus.

16:47 16 uur 47. Volleybalclub Aalst laat speler met coronaheimwee vertrekken. Matej Smidl, de Tsjechische hoofdaanvaller van Aalst, is teruggekeerd naar zijn vaderland. De eenzaamheid in de huidige coronasituatie woog te zwaar op hem. De 23-jarige Smidl zal er de rest van het seizoen spelen bij SKV Usti nad Labem. "Het is voor iedereen mentaal zwaar en voor een jonge speler uit Tsjechië is het niet evident om na de trainingen en wedstrijden altijd alleen op zijn appartement te zitten", klinkt het bij de volleybalclub. "Daarom heeft het bestuur de vraag van onze hoofdaanvaller ingewilligd om terug te kunnen keren naar zijn thuisland. Wij wensen Matej te bedanken voor zijn inzet en enthousiasme en kunnen absoluut het nodige begrip opbrengen voor zijn situatie."

"Het is voor iedereen mentaal zwaar en voor een jonge speler uit Tsjechië is het niet evident om na de trainingen en wedstrijden altijd alleen op zijn appartement te zitten", klinkt het bij de volleybalclub. "Daarom heeft het bestuur de vraag van onze hoofdaanvaller ingewilligd om terug te kunnen keren naar zijn thuisland. Wij wensen Matej te bedanken voor zijn inzet en enthousiasme en kunnen absoluut het nodige begrip opbrengen voor zijn situatie."

16:27 16 uur 27. Boete voor Tolisso (Bayern) en Cunha (Hertha) voor tatoeage. De Fransman Corentin Tolisso (Bayern München) en Braziliaan Matheus Cunha (Hertha) hebben van hun clubs een boete gekregen omdat ze recent een tatoeage lieten zetten. Zo overtraden ze de strenge coronaregels van de Duitse voetballiga (DFL). Voetballers mogen in Duitsland buiten hun eigen familie geen contacten hebben. Bayern kwam er echter achter dat Tolisso zich onder handen heeft laten nemen door een tatoeëerder. Het kwam de middenvelder op een boete te staan en hij maakt ook geen deel uit van de selectie voor de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Hoffenheim, ook omdat hij sukkelt met een spierblessure. "We zijn heel dankbaar dat de wedstrijden in de Bundesliga ondanks de coronasituatie doorgaan", zei bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge. "Voorwaarde is wel dat spelers, trainers en stafleden zich aan het protocol van de DFL houden. Corentin heeft die richtlijnen nu overtreden en dat tolereren wij niet. We geven hem een zware boete, die naar een goed doel gaat." Ook Hertha gaf Cunha een financiële sanctie, die eveneens naar een goed doel gaat. De aanvaller werd wel opgenomen in de selectie voor het duel van zaterdag met Eintracht Frankfurt.





Voetballers mogen in Duitsland buiten hun eigen familie geen contacten hebben. Bayern kwam er echter achter dat Tolisso zich onder handen heeft laten nemen door een tatoeëerder.

Het kwam de middenvelder op een boete te staan en hij maakt ook geen deel uit van de selectie voor de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Hoffenheim, ook omdat hij sukkelt met een spierblessure. "We zijn heel dankbaar dat de wedstrijden in de Bundesliga ondanks de coronasituatie doorgaan", zei bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge. "Voorwaarde is wel dat spelers, trainers en stafleden zich aan het protocol van de DFL houden. Corentin heeft die richtlijnen nu overtreden en dat tolereren wij niet. We geven hem een zware boete, die naar een goed doel gaat."

Ook Hertha gaf Cunha een financiële sanctie, die eveneens naar een goed doel gaat. De aanvaller werd wel opgenomen in de selectie voor het duel van zaterdag met Eintracht Frankfurt.

15:29 15 uur 29. Besmette Higgins trekt zich terug uit German Masters. John Higgins moest deze namiddag normaal in actie komen in de 1e ronde van de German Masters snooker. Maar na een positieve coronatest moet hij het toernooi verlaten en een tijdje in isolatie gaan. De 45-jarige Higgins won het Duitse toernooi in 1995 en 1997. 10 dagen geleden stond Higgins, viervoudig wereldkampioen, nog in de finale van de Masters. Hij boog toen het hoofd voor de 20-jarige Chinees Yan Bingtao.

De 45-jarige Higgins won het Duitse toernooi in 1995 en 1997. 10 dagen geleden stond Higgins, viervoudig wereldkampioen, nog in de finale van de Masters. Hij boog toen het hoofd voor de 20-jarige Chinees Yan Bingtao.



15:25 15 uur 25. Jupiler Pro League Francky Dury gaat uit voorzorg in quarantaine en mist duel tegen Genk

09:10 09 uur 10. (Voorlopig) geen Colombiaans wielerkampioenschap. De Colombiaanse kampioenschappen wielrennen, die tussen 4 en 7 februari op het programma stonden, gaan niet door. Het coronavirus is de boosdoener. De wielerbond volgde de aanbevelingen van de burgemeester van Pereira, in het departement Risaralda, waar het nationaal kmapioenschap moest plaatsvinden. Die trok er de stekker uit vanwege het toenemend aantal coronagevallen in Colombia. De bond spreekt in eerste instantie van een uitstel, een nieuwe datum is er nog niet. Vorig jaar kroonde Sergio Higuita zich tot Colombiaans kampioen op de weg, voor voormalig Tourwinnaar Egan Bernal en Daniel Martinez.



Het coronavirus is de boosdoener. De wielerbond volgde de aanbevelingen van de burgemeester van Pereira, in het departement Risaralda, waar het nationaal kmapioenschap moest plaatsvinden. Die trok er de stekker uit vanwege het toenemend aantal coronagevallen in Colombia.

De bond spreekt in eerste instantie van een uitstel, een nieuwe datum is er nog niet.

Vorig jaar kroonde Sergio Higuita zich tot Colombiaans kampioen op de weg, voor voormalig Tourwinnaar Egan Bernal en Daniel Martinez.

09:10 09 uur 10. Sergio Higuita (m) blijft nog even Colombiaans wielerkampioen.

12:56 12 uur 56. Real Madrid-coach Zidane besmet. Real Madrid, de laatste weken in een dipje, zal zijn wedstrijd van morgen (tegen Deportivo Alaves) zonder coach Zinédine Zidane moeten afwerken. De Franse coach is besmet met het coronavirus, dat laat de Spaanse club weten. Real staat momenteel tweede in La Liga, met zeven punten achterstand op stadsrivaal Atletico.

Real staat momenteel tweede in La Liga, met zeven punten achterstand op stadsrivaal Atletico.

23:13 23 uur 13. 25 besmettingen na Mexicaanse topper. Na het competitieduel van zaterdag in de Mexicaanse hoogste klasse tussen de topclubs Monterrey en Club America (1-0) hebben 25 personen van beide teams, onder wie 14 voetballers, positief getest op het coronavirus. Bij Monterrey staat de teller op 11 spelers en 8 coaches of medewerkers. Bij Club America gaat het om 3 spelers, een coach en twee medewerkers. Ook de Mexicaanse nationale doelman Guillermo Ochoa (ex-Standard) is besmet. Volgens Club America heeft Monterrey niet voldoende maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan, aangezien voor de aftrap al enkele spelers positief getest hadden. De eerstvolgende wedstrijden van beide clubs worden alvast uitgesteld. De Mexicaanse liga wil het aantal testen bij alle clubs opvoeren

Bij Monterrey staat de teller op 11 spelers en 8 coaches of medewerkers. Bij Club America gaat het om 3 spelers, een coach en twee medewerkers. Ook de Mexicaanse nationale doelman Guillermo Ochoa (ex-Standard) is besmet.

Volgens Club America heeft Monterrey niet voldoende maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan, aangezien voor de aftrap al enkele spelers positief getest hadden. De eerstvolgende wedstrijden van beide clubs worden alvast uitgesteld. De Mexicaanse liga wil het aantal testen bij alle clubs opvoeren

15:40 15 uur 40. Agüero, die al in quarantaine zat, test positief. Sergio Agüero heeft positief getest op het coronavirus. Dat heeft de Argentijnse aanvaller van Manchester City zelf laten weten op Twitter. Een tiental dagen geleden ging Agüero in zelfisolatie na contact met een persoon die besmet was met het coronavirus. Hij legde toen een negatieve test af, maar bij een nieuwe test blijkt hij nu toch positief. "Ik had enkele symptomen en ik volg het advies van de dokter om te herstellen", aldus Agüero. Manchester City is één van de zwaarst getroffen teams in de Premier League, sinds Kerstmis legden minstens 9 spelers een positieve coronatest af. Behalve Agüero raakten ook Gabriel Jesus, Kyle Walker, Ederson, Ferran Torres, Eric Garcia, Scott Carson, Cole Palmer en Tommy Doyle besmet met het coronavirus. Door blessureleed kent Agüero een moeilijk seizoen. Hij trad tot dusver in slechts negen wedstrijden aan. Daarin scoorde hij twee keer.

"Ik had enkele symptomen en ik volg het advies van de dokter om te herstellen", aldus Agüero. Manchester City is één van de zwaarst getroffen teams in de Premier League, sinds Kerstmis legden minstens 9 spelers een positieve coronatest af. Behalve Agüero raakten ook Gabriel Jesus, Kyle Walker, Ederson, Ferran Torres, Eric Garcia, Scott Carson, Cole Palmer en Tommy Doyle besmet met het coronavirus.

Door blessureleed kent Agüero een moeilijk seizoen. Hij trad tot dusver in slechts negen wedstrijden aan. Daarin scoorde hij twee keer.

