Coronablog: Bayern straft Tolisso voor nieuwe tattoo

16:27 16 uur 27. Boete voor Tolisso (Bayern) en Cunha (Hertha) voor tatoeage. De Fransman Corentin Tolisso (Bayern München) en Braziliaan Matheus Cunha (Hertha) hebben van hun clubs een boete gekregen omdat ze recent een tatoeage lieten zetten. Zo overtraden ze de strenge coronaregels van de Duitse voetballiga (DFL). Voetballers mogen in Duitsland buiten hun eigen familie geen contacten hebben. Bayern kwam er echter achter dat Tolisso zich onder handen heeft laten nemen door een tatoeëerder. Het kwam de middenvelder op een boete te staan en hij maakt ook geen deel uit van de selectie voor de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Hoffenheim, ook omdat hij sukkelt met een spierblessure. "We zijn heel dankbaar dat de wedstrijden in de Bundesliga ondanks de coronasituatie doorgaan", zei bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge. "Voorwaarde is wel dat spelers, trainers en stafleden zich aan het protocol van de DFL houden. Corentin heeft die richtlijnen nu overtreden en dat tolereren wij niet. We geven hem een zware boete, die naar een goed doel gaat." Ook Hertha gaf Cunha een financiële sanctie, die eveneens naar een goed doel gaat. De aanvaller werd wel opgenomen in de selectie voor het duel van zaterdag met Eintracht Frankfurt.





Voetballers mogen in Duitsland buiten hun eigen familie geen contacten hebben. Bayern kwam er echter achter dat Tolisso zich onder handen heeft laten nemen door een tatoeëerder.

Het kwam de middenvelder op een boete te staan en hij maakt ook geen deel uit van de selectie voor de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Hoffenheim, ook omdat hij sukkelt met een spierblessure. "We zijn heel dankbaar dat de wedstrijden in de Bundesliga ondanks de coronasituatie doorgaan", zei bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge. "Voorwaarde is wel dat spelers, trainers en stafleden zich aan het protocol van de DFL houden. Corentin heeft die richtlijnen nu overtreden en dat tolereren wij niet. We geven hem een zware boete, die naar een goed doel gaat."

Ook Hertha gaf Cunha een financiële sanctie, die eveneens naar een goed doel gaat. De aanvaller werd wel opgenomen in de selectie voor het duel van zaterdag met Eintracht Frankfurt.

15:29 15 uur 29. Besmette Higgins trekt zich terug uit German Masters. John Higgins moest deze namiddag normaal in actie komen in de 1e ronde van de German Masters snooker. Maar na een positieve coronatest moet hij het toernooi verlaten en een tijdje in isolatie gaan. De 45-jarige Higgins won het Duitse toernooi in 1995 en 1997. 10 dagen geleden stond Higgins, viervoudig wereldkampioen, nog in de finale van de Masters. Hij boog toen het hoofd voor de 20-jarige Chinees Yan Bingtao.

De 45-jarige Higgins won het Duitse toernooi in 1995 en 1997. 10 dagen geleden stond Higgins, viervoudig wereldkampioen, nog in de finale van de Masters. Hij boog toen het hoofd voor de 20-jarige Chinees Yan Bingtao.



09:10 09 uur 10. (Voorlopig) geen Colombiaans wielerkampioenschap. De Colombiaanse kampioenschappen wielrennen, die tussen 4 en 7 februari op het programma stonden, gaan niet door. Het coronavirus is de boosdoener. De wielerbond volgde de aanbevelingen van de burgemeester van Pereira, in het departement Risaralda, waar het nationaal kmapioenschap moest plaatsvinden. Die trok er de stekker uit vanwege het toenemend aantal coronagevallen in Colombia. De bond spreekt in eerste instantie van een uitstel, een nieuwe datum is er nog niet. Vorig jaar kroonde Sergio Higuita zich tot Colombiaans kampioen op de weg, voor voormalig Tourwinnaar Egan Bernal en Daniel Martinez.



Het coronavirus is de boosdoener. De wielerbond volgde de aanbevelingen van de burgemeester van Pereira, in het departement Risaralda, waar het nationaal kmapioenschap moest plaatsvinden. Die trok er de stekker uit vanwege het toenemend aantal coronagevallen in Colombia.

De bond spreekt in eerste instantie van een uitstel, een nieuwe datum is er nog niet.

Vorig jaar kroonde Sergio Higuita zich tot Colombiaans kampioen op de weg, voor voormalig Tourwinnaar Egan Bernal en Daniel Martinez.

09:10 09 uur 10. Sergio Higuita (m) blijft nog even Colombiaans wielerkampioen.

12:56 12 uur 56. Real Madrid-coach Zidane besmet. Real Madrid, de laatste weken in een dipje, zal zijn wedstrijd van morgen (tegen Deportivo Alaves) zonder coach Zinédine Zidane moeten afwerken. De Franse coach is besmet met het coronavirus, dat laat de Spaanse club weten. Real staat momenteel tweede in La Liga, met zeven punten achterstand op stadsrivaal Atletico.

Real staat momenteel tweede in La Liga, met zeven punten achterstand op stadsrivaal Atletico.

23:13 23 uur 13. 25 besmettingen na Mexicaanse topper. Na het competitieduel van zaterdag in de Mexicaanse hoogste klasse tussen de topclubs Monterrey en Club America (1-0) hebben 25 personen van beide teams, onder wie 14 voetballers, positief getest op het coronavirus. Bij Monterrey staat de teller op 11 spelers en 8 coaches of medewerkers. Bij Club America gaat het om 3 spelers, een coach en twee medewerkers. Ook de Mexicaanse nationale doelman Guillermo Ochoa (ex-Standard) is besmet. Volgens Club America heeft Monterrey niet voldoende maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan, aangezien voor de aftrap al enkele spelers positief getest hadden. De eerstvolgende wedstrijden van beide clubs worden alvast uitgesteld. De Mexicaanse liga wil het aantal testen bij alle clubs opvoeren

Bij Monterrey staat de teller op 11 spelers en 8 coaches of medewerkers. Bij Club America gaat het om 3 spelers, een coach en twee medewerkers. Ook de Mexicaanse nationale doelman Guillermo Ochoa (ex-Standard) is besmet.

Volgens Club America heeft Monterrey niet voldoende maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan, aangezien voor de aftrap al enkele spelers positief getest hadden. De eerstvolgende wedstrijden van beide clubs worden alvast uitgesteld. De Mexicaanse liga wil het aantal testen bij alle clubs opvoeren

