Coronablog: 1e keer in geschiedenis geen VS-indoorkampioenschappen atletiek

21 uur 33. Primeur: geen Amerikaanse indoorkampioenschappen atletiek. Corona slaat ook in de VS ongenadig toe met een enorm aantal besmettingen en doden. De Amerikaanse atletiekfederatie zag zich dan ook genoodzaakt om nu al de Amerikaanse indoorkampioenschappen te annuleren. Die waren op 20 en 21 februari in Albuquerque in New Mexico. Een werkgroep van medische en wetenschappelijke experts probeerde eerst nog een protocol uit te werken, maar "gezien de beperkende maatregelen in New Mexico én de andere logistieke uitdagingen was het te complex om daaraan tegemoet te komen". De VS-indoorkampioenschappen werden in 1958 opgericht. Het is de 1e keer dat ze niet kunnen doorgaan. .