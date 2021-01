09:10 09 uur 10. (Voorlopig) geen Colombiaans wielerkampioenschap. De Colombiaanse kampioenschappen wielrennen, die tussen 4 en 7 februari op het programma stonden, gaan niet door. Het coronavirus is de boosdoener. De wielerbond volgde de aanbevelingen van de burgemeester van Pereira, in het departement Risaralda, waar het nationaal kmapioenschap moest plaatsvinden. Die trok er de stekker uit vanwege het toenemend aantal coronagevallen in Colombia. De bond spreekt in eerste instantie van een uitstel, een nieuwe datum is er nog niet. Vorig jaar kroonde Sergio Higuita zich tot Colombiaans kampioen op de weg, voor voormalig Tourwinnaar Egan Bernal en Daniel Martinez. . (Voorlopig) geen Colombiaans wielerkampioenschap De Colombiaanse kampioenschappen wielrennen, die tussen 4 en 7 februari op het programma stonden, gaan niet door.



Het coronavirus is de boosdoener. De wielerbond volgde de aanbevelingen van de burgemeester van Pereira, in het departement Risaralda, waar het nationaal kmapioenschap moest plaatsvinden. Die trok er de stekker uit vanwege het toenemend aantal coronagevallen in Colombia.

De bond spreekt in eerste instantie van een uitstel, een nieuwe datum is er nog niet.

Vorig jaar kroonde Sergio Higuita zich tot Colombiaans kampioen op de weg, voor voormalig Tourwinnaar Egan Bernal en Daniel Martinez.

09:10 09 uur 10. Sergio Higuita (m) blijft nog even Colombiaans wielerkampioen.

27-01-2021 27-01-2021.

12:56 12 uur 56. Real Madrid-coach Zidane besmet. Real Madrid, de laatste weken in een dipje, zal zijn wedstrijd van morgen (tegen Deportivo Alaves) zonder coach Zinédine Zidane moeten afwerken. De Franse coach is besmet met het coronavirus, dat laat de Spaanse club weten. Real staat momenteel tweede in La Liga, met zeven punten achterstand op stadsrivaal Atletico. . Real Madrid-coach Zidane besmet Real Madrid, de laatste weken in een dipje, zal zijn wedstrijd van morgen (tegen Deportivo Alaves) zonder coach Zinédine Zidane moeten afwerken. De Franse coach is besmet met het coronavirus, dat laat de Spaanse club weten.

Real staat momenteel tweede in La Liga, met zeven punten achterstand op stadsrivaal Atletico.

12:55 12 uur 55. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1352588023272189956

22-01-2021 22-01-2021.

23:13 23 uur 13. 25 besmettingen na Mexicaanse topper. Na het competitieduel van zaterdag in de Mexicaanse hoogste klasse tussen de topclubs Monterrey en Club America (1-0) hebben 25 personen van beide teams, onder wie 14 voetballers, positief getest op het coronavirus. Bij Monterrey staat de teller op 11 spelers en 8 coaches of medewerkers. Bij Club America gaat het om 3 spelers, een coach en twee medewerkers. Ook de Mexicaanse nationale doelman Guillermo Ochoa (ex-Standard) is besmet. Volgens Club America heeft Monterrey niet voldoende maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan, aangezien voor de aftrap al enkele spelers positief getest hadden. De eerstvolgende wedstrijden van beide clubs worden alvast uitgesteld. De Mexicaanse liga wil het aantal testen bij alle clubs opvoeren . 25 besmettingen na Mexicaanse topper Na het competitieduel van zaterdag in de Mexicaanse hoogste klasse tussen de topclubs Monterrey en Club America (1-0) hebben 25 personen van beide teams, onder wie 14 voetballers, positief getest op het coronavirus.

Bij Monterrey staat de teller op 11 spelers en 8 coaches of medewerkers. Bij Club America gaat het om 3 spelers, een coach en twee medewerkers. Ook de Mexicaanse nationale doelman Guillermo Ochoa (ex-Standard) is besmet.

Volgens Club America heeft Monterrey niet voldoende maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan, aangezien voor de aftrap al enkele spelers positief getest hadden. De eerstvolgende wedstrijden van beide clubs worden alvast uitgesteld. De Mexicaanse liga wil het aantal testen bij alle clubs opvoeren

23:13 23 uur 13. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1352332201900322824

15:40 15 uur 40. Agüero, die al in quarantaine zat, test positief. Sergio Agüero heeft positief getest op het coronavirus. Dat heeft de Argentijnse aanvaller van Manchester City zelf laten weten op Twitter. Een tiental dagen geleden ging Agüero in zelfisolatie na contact met een persoon die besmet was met het coronavirus. Hij legde toen een negatieve test af, maar bij een nieuwe test blijkt hij nu toch positief. "Ik had enkele symptomen en ik volg het advies van de dokter om te herstellen", aldus Agüero. Manchester City is één van de zwaarst getroffen teams in de Premier League, sinds Kerstmis legden minstens 9 spelers een positieve coronatest af. Behalve Agüero raakten ook Gabriel Jesus, Kyle Walker, Ederson, Ferran Torres, Eric Garcia, Scott Carson, Cole Palmer en Tommy Doyle besmet met het coronavirus. Door blessureleed kent Agüero een moeilijk seizoen. Hij trad tot dusver in slechts negen wedstrijden aan. Daarin scoorde hij twee keer. . Agüero, die al in quarantaine zat, test positief Sergio Agüero heeft positief getest op het coronavirus. Dat heeft de Argentijnse aanvaller van Manchester City zelf laten weten op Twitter. Een tiental dagen geleden ging Agüero in zelfisolatie na contact met een persoon die besmet was met het coronavirus. Hij legde toen een negatieve test af, maar bij een nieuwe test blijkt hij nu toch positief.

"Ik had enkele symptomen en ik volg het advies van de dokter om te herstellen", aldus Agüero. Manchester City is één van de zwaarst getroffen teams in de Premier League, sinds Kerstmis legden minstens 9 spelers een positieve coronatest af. Behalve Agüero raakten ook Gabriel Jesus, Kyle Walker, Ederson, Ferran Torres, Eric Garcia, Scott Carson, Cole Palmer en Tommy Doyle besmet met het coronavirus.

Door blessureleed kent Agüero een moeilijk seizoen. Hij trad tot dusver in slechts negen wedstrijden aan. Daarin scoorde hij twee keer.

15:33 15 uur 33. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1352251033179877377

21-01-2021 21-01-2021.

07:50 07 uur 50. Tokio 2021 reduceert deelnemers aan ceremonies drastisch. Midden de wereldwijde coronapandemie wil Tokio - een jaar na datum - veilige Spelen organiseren. Daarvoor neem het enorme maatregelen. Vandaag deelde de organisatie mee dat het de deelnemers aan de openings- en sluitingsceremonie drastisch zou beperken. Volgens het dagblad Yomiuri Shimbun zouden er ongeveer 6.000 atleten mogen meedoen aan de openingsceremonie op 23 juli, terwijl er zo'n 11.000 olympische atleten in Japan verwacht worden. De organisatie bespreekt de cijfers nog, maar de krant weet dat door de strenge coronaregels meer niet mogelijk zal zijn: de atleten mogen maar 5 dagen voor hun competitie aankomen in het Olympische Dorp en 2 dagen na hun competitie moeten ze weer weg zijn. Door de groeiende besmettingen in Japan en wereldwijd worden trouwens opnieuw vragen gesteld bij de inrichting van de Spelen. Een belangrijk minister liet verstaan dat er geen taboes mogen zijn, een ex-vicevoorzitter van het IOC suggereerde dat de Verenigde Naties zich moeten uitspreken over de organisatie. Premier Suga verklaarde vandaag dat de Spelen zullen doorgaan en hij er alles aan zal doen om de Spelen veilig te organiseren. . Tokio 2021 reduceert deelnemers aan ceremonies drastisch Midden de wereldwijde coronapandemie wil Tokio - een jaar na datum - veilige Spelen organiseren. Daarvoor neem het enorme maatregelen. Vandaag deelde de organisatie mee dat het de deelnemers aan de openings- en sluitingsceremonie drastisch zou beperken.

Volgens het dagblad Yomiuri Shimbun zouden er ongeveer 6.000 atleten mogen meedoen aan de openingsceremonie op 23 juli, terwijl er zo'n 11.000 olympische atleten in Japan verwacht worden.



De organisatie bespreekt de cijfers nog, maar de krant weet dat door de strenge coronaregels meer niet mogelijk zal zijn: de atleten mogen maar 5 dagen voor hun competitie aankomen in het Olympische Dorp en 2 dagen na hun competitie moeten ze weer weg zijn.



Door de groeiende besmettingen in Japan en wereldwijd worden trouwens opnieuw vragen gesteld bij de inrichting van de Spelen. Een belangrijk minister liet verstaan dat er geen taboes mogen zijn, een ex-vicevoorzitter van het IOC suggereerde dat de Verenigde Naties zich moeten uitspreken over de organisatie. Premier Suga verklaarde vandaag dat de Spelen zullen doorgaan en hij er alles aan zal doen om de Spelen veilig te organiseren.

07:43 07 uur 43. 4 nieuwe besmettingen op Australian Open. De gezondheidsautoriteiten in de staat Victoria hebben vandaag meegedeeld dat er nog eens 4 nieuwe besmettingen zijn bij de deelnemers aan de Australian Open, onder wie 1 speler. Ze benadrukken dat er daar nog kunnen bijkomen, terwijl het testen voortduurt. Op de chartervluchten van vorige week richting Melbourne voor de Australian Open (8-21 februari) werden nu al in totaal 9 besmettingen vastgesteld. "De 4 nieuwe gevallen zitten veilig in hotelquarantaine", luidt het. De passagiers van 3 chartervluchten zijn in een harde quarantaine van 14 dagen gezet, onder wie meer dan 70 spelers. "Ik denk dat de positieve gevallen besmet raakten voor ze op het vliegtuig stapten. De komende dagen moet blijken of er op het vliegtuig ook besmettingen zijn gebeurd." Ondertussen gaan er lokaal geluiden op om de boel helemaal af te gelasten. Veel Australiërs stellen zich vragen over de organisatie, waarbij 1.200 spelers en hun entourage worden ingevlogen, terwijl duizenden Australiërs wereldwijd gestrand zijn door de pandemie. . 4 nieuwe besmettingen op Australian Open De gezondheidsautoriteiten in de staat Victoria hebben vandaag meegedeeld dat er nog eens 4 nieuwe besmettingen zijn bij de deelnemers aan de Australian Open, onder wie 1 speler. Ze benadrukken dat er daar nog kunnen bijkomen, terwijl het testen voortduurt.

Op de chartervluchten van vorige week richting Melbourne voor de Australian Open (8-21 februari) werden nu al in totaal 9 besmettingen vastgesteld. "De 4 nieuwe gevallen zitten veilig in hotelquarantaine", luidt het.

De passagiers van 3 chartervluchten zijn in een harde quarantaine van 14 dagen gezet, onder wie meer dan 70 spelers. "Ik denk dat de positieve gevallen besmet raakten voor ze op het vliegtuig stapten. De komende dagen moet blijken of er op het vliegtuig ook besmettingen zijn gebeurd."





Ondertussen gaan er lokaal geluiden op om de boel helemaal af te gelasten. Veel Australiërs stellen zich vragen over de organisatie, waarbij 1.200 spelers en hun entourage worden ingevlogen, terwijl duizenden Australiërs wereldwijd gestrand zijn door de pandemie.