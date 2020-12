Coronablog: WK tafeltennis sneuvelt door stijgende cijfers in Zuid-Korea

Saudi-Arabië heeft afgelopen nacht het luchtruim gesloten voor alle inkomende en uitgaande vluchten. Het verbod geldt voor een week en kan met nog een week verlengd worden. Mogelijk heeft dit gevolgen voor Dakar 2021, die op 2 januari in Jeddah van start gaat.





Nadat heel wat landen zondag hun luchtruim sloten voor vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk gebeurt in Saudi-Arabië iets gelijkaardigs. Behalve uitzonderingen zal er voor een periode van een week geen vliegverkeer zijn. Het verbod haalt de planning van de deelnemers aan de Dakar danig overhoop.





"Normaal gezien zouden we zaterdag 26 december afreizen omdat we ter plaatse ook nog enkele dagen verplicht in quarantaine moeten. Deze ochtend heb ik die tickets alvast omgeboekt", zegt Jean-Marc Fortin, de Belgische teammanager van Overdrive Racing. Fortin had maandagochtend ook al contact met ASO, de Franse organisator van de Dakar. "Ik weet dat ze hard werken om een oplossing te vinden, maar op dit moment is er geen nieuws en zijn we in het ongewisse."





ASO, dat eveneens de Tour organiseert, heeft net als tijdens de Ronde van Frankrijk strikte veiligheidsmaatregelen genomen. De deelnemers gaan vooraf in quarantaine en worden voor de start getest. Vanaf dat moment leven ze in een bubbel en verblijven ze grotendeels in de woestijn. Bij ASO was niemand bereikbaar voor commentaar.