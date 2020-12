Coronablog: Vrancken blijft in quarantaine, mythische zeilrace afgelast

14:41 14 uur 41. Mythische zeilrace gaat niet door. Ook de Sydney Hobart Race moet het hoofd buigen voor het coronavirus. De mythische zeilrace in Australië moest van start gaan op 26 december, maar de pandemie gooit roet in het eten. ¿We zijn enorm ontgoocheld dat we de wedstrijd dit jaar moeten annuleren. Vooral omdat we plannen hadden om de wedstrijd coronaproof te laten doorgaan", meldt de organisatie. De Sydney Hobart Race vond voor het eerst plaats in 1945. Dit jaar was de zeilrace normaal gezien toe aan zijn 76e editie. . Mythische zeilrace gaat niet door Ook de Sydney Hobart Race moet het hoofd buigen voor het coronavirus. De mythische zeilrace in Australië moest van start gaan op 26 december, maar de pandemie gooit roet in het eten.

¿We zijn enorm ontgoocheld dat we de wedstrijd dit jaar moeten annuleren. Vooral omdat we plannen hadden om de wedstrijd coronaproof te laten doorgaan", meldt de organisatie.

De Sydney Hobart Race vond voor het eerst plaats in 1945. Dit jaar was de zeilrace normaal gezien toe aan zijn 76e editie.

10:58 10 uur 58. Geen nieuwe besmettingen bij KV Mechelen. Bij de laatste coronatests in aanloop naar de competitiematch tegen OH Leuven zijn bij KV Mechelen geen nieuwe besmettingen aan het licht gekomen. 7 stafleden, onder wie coach Wouter Vrancken, en speler Siemen Voet blijven in quarantaine. "Drie stafleden werden na een week quarantaine ook getest, maar testten nog positief", meldt KV Mechelen. Net als tegen Club Brugge donderdag zal KV Mechelen morgen in Leuven nagenoeg de hele staf moeten missen. Joachim Van Damme, die eerder ook positief testte op COVID-19, mag sinds gisteren wél weer meetrainen



"Drie stafleden werden na een week quarantaine ook getest, maar testten nog positief", meldt KV Mechelen.

Net als tegen Club Brugge donderdag zal KV Mechelen morgen in Leuven nagenoeg de hele staf moeten missen. Joachim Van Damme, die eerder ook positief testte op COVID-19, mag sinds gisteren wél weer meetrainen

10:47 10 uur 47. Blanco seizoen in nationale en promoreeksen volleybal. Er zal dit seizoen geen eindrangschikking opgemaakt worden in de nationale en promoreeksen van het volleybal. Dat betekent dus ook dat er geen stijgers en dalers zullen zijn. "Enkel in de Ligareeksen zal er een eindrangschikking worden opgemaakt om de Europese tickets te verdelen, ook daar zijn er geen dalers aan het einde van het seizoen 2020-2021", klinkt het in een persbericht. Er is besloten "het lopende seizoen af te werken volgens de al opgestelde kalenders vanaf het moment dat dit door de overheid terug toegelaten wordt, conform de beslissingen van het Overlegcomité." Dit zal gebeuren "volgens de bestaande reglementen en met strikte opvolging van de van kracht zijnde COVID-19-protocols binnen het gespeelde niveau." "Momenteel bekijkt de jeugdcommissie van Volley Vlaanderen samen met de jeugdverantwoordelijken van de BLVV's hoe de competitie vanaf 15 januari zal worden hervat."

"Enkel in de Ligareeksen zal er een eindrangschikking worden opgemaakt om de Europese tickets te verdelen, ook daar zijn er geen dalers aan het einde van het seizoen 2020-2021", klinkt het in een persbericht.

Er is besloten "het lopende seizoen af te werken volgens de al opgestelde kalenders vanaf het moment dat dit door de overheid terug toegelaten wordt, conform de beslissingen van het Overlegcomité."

Dit zal gebeuren "volgens de bestaande reglementen en met strikte opvolging van de van kracht zijnde COVID-19-protocols binnen het gespeelde niveau."

"Momenteel bekijkt de jeugdcommissie van Volley Vlaanderen samen met de jeugdverantwoordelijken van de BLVV's hoe de competitie vanaf 15 januari zal worden hervat."

19-12-2020 19-12-2020.

19-12-2020 19-12-2020.

20:05 20 uur 05. Rally van Haspengouw opent BK rally niet. De Rally van Haspengouw, sinds 2010 de openingswedstrijd van het BK Rally, zal in 2021 het kampioenschap niet openen. De wedstrijd verhuist naar eind november. Hoofdreden van de beslissing is de gezondheidscrisis die een terugkeer naar het oude normaal vooralsnog onmogelijk maakt. In 2021 zou de Rally van Haspengouw voor het twaalfde jaar op rij het BK Rally geopend hebben. Tijdens een meeting eerder deze week werd duidelijk dat een rally eind februari organiseren in de gegeven omstandigheden heel moeilijk zou worden. "Na uitgebreid intern overleg denken we dat we een correcte beslissing genomen hebben" zegt organisator Benny Giebens. "De tijd zal ons leren of dit echt ook zo zal zijn. In februari opnieuw 'normale' evenementen mogen of kunnen organiseren lijkt ons op dit ogenblik niet haalbaar. De huidige cijfers en hun evolutie laten dit alvast vermoeden. Ook bij RACB Sport is men zich daarvan bewust. Het BRC-kampioenschap 2021 opstarten in februari lijkt dan ook niet mogelijk."

In 2021 zou de Rally van Haspengouw voor het twaalfde jaar op rij het BK Rally geopend hebben. Tijdens een meeting eerder deze week werd duidelijk dat een rally eind februari organiseren in de gegeven omstandigheden heel moeilijk zou worden. "Na uitgebreid intern overleg denken we dat we een correcte beslissing genomen hebben" zegt organisator Benny Giebens.

"De tijd zal ons leren of dit echt ook zo zal zijn. In februari opnieuw 'normale' evenementen mogen of kunnen organiseren lijkt ons op dit ogenblik niet haalbaar. De huidige cijfers en hun evolutie laten dit alvast vermoeden. Ook bij RACB Sport is men zich daarvan bewust. Het BRC-kampioenschap 2021 opstarten in februari lijkt dan ook niet mogelijk."



17-12-2020 17-12-2020.

18:07 18 uur 07. Eerste editie van internationale atletiekmeeting in Louvain-la-Neuve uitgesteld naar 2022. De nieuwe internationale indooratletiekmeeting in Louvain-la-Neuve, die voorzien was op 6 februari 2021, gaat niet door als gevolg van de coronamaatregelen. Met de meeting in de nieuwe atletiekhal in Louvain-la-Neuve wordt hoog gemikt: de organisatoren willen internationaal doorgroeien en schopten het al bij hun eerste editie tot op de kalender van de prestigieuze World Indoor Tour van World Athletics. Het gaat om een organisatie van LBFA (de Franstalige atletiekbond), Golazo, ADEPS en de beheerders van de indoorhal. Zij hebben nu beslist om de eerste editie uit te stellen naar 2022. De onzekerheid waarin ze moesten werken, was te groot geworden. Ook de IFAM-meeting in Gent, de enige andere internationale indooratletiekwedstrijd in België, staat op 13 februari op de kalender van de World Indoor Tour. Die wedstrijd gaat voorlopig wel nog altijd door, de organisatoren hebben er goede hoop op dat ze het evenement kunnen laten plaatsvinden binnen de geldende coronamaatregelen.

Met de meeting in de nieuwe atletiekhal in Louvain-la-Neuve wordt hoog gemikt: de organisatoren willen internationaal doorgroeien en schopten het al bij hun eerste editie tot op de kalender van de prestigieuze World Indoor Tour van World Athletics.

Het gaat om een organisatie van LBFA (de Franstalige atletiekbond), Golazo, ADEPS en de beheerders van de indoorhal. Zij hebben nu beslist om de eerste editie uit te stellen naar 2022. De onzekerheid waarin ze moesten werken, was te groot geworden.

Ook de IFAM-meeting in Gent, de enige andere internationale indooratletiekwedstrijd in België, staat op 13 februari op de kalender van de World Indoor Tour. Die wedstrijd gaat voorlopig wel nog altijd door, de organisatoren hebben er goede hoop op dat ze het evenement kunnen laten plaatsvinden binnen de geldende coronamaatregelen.

17-12-2020 17-12-2020.

12-12-2020 12-12-2020.

14:07 14 uur 07. Antwerpen organiseert EK korfbal in 2021. Het Europees Kampioenschap korfbal, dat normaal in november op de agenda stond, zal van 25 tot en met 30 oktober 2021 in Antwerpen plaatsvinden. Dat heeft de Belgische Korfbalbond (KBKB) bevestigd. De voorrondewedstrijden worden gespeeld in het Boeckenberg Sportcenter. De eindfase van het toernooi wordt afgewerkt in de Lotto Arena. Acht teams nemen deel aan het EK voor A-landen: België, de regio Catalonië, Duitsland, Hongarije, Engeland, Nederland, Portugal en Tsjechië. De Nederlandse korfballers wonnen tot nu toe alle zeven edities van het EK. België veroverde vijfmaal zilver. Het vorige EK was twee jaar geleden in Nederland.

Acht teams nemen deel aan het EK voor A-landen: België, de regio Catalonië, Duitsland, Hongarije, Engeland, Nederland, Portugal en Tsjechië. De Nederlandse korfballers wonnen tot nu toe alle zeven edities van het EK. België veroverde vijfmaal zilver. Het vorige EK was twee jaar geleden in Nederland.

12-12-2020 12-12-2020.

12-12-2020 12-12-2020.

15:17 15 uur 17. Corona teistert ook KV Mechelen . Bij KV Mechelen hebben sterkhouder Joachim Van Damme en 3 stafleden een positieve coronatest afgelegd. De 29-jarige middenvelder mist minstens de match van zondag tegen Waasland-Beveren en van donderdag tegen Club Brugge. De andere positieve besmettingen vielen te noteren bij stafleden: de teammanager en 2 kinesisten. De 4, die geen symptomen vertonen, gaan minstens een week in quarantaine en leggen daarna een nieuwe test af.

11-12-2020 11-12-2020.

11-12-2020 11-12-2020.

21:02 21 uur 02. EK kunstschaatsen en finale Grand Prix afgelast. Het Europees kampioenschap kunstschaatsen, dat in januari (25-31) in het Kroatische Zagreb plaats zou vinden, gaat door de coronapandemie niet door. Dat deelde de Internationale Schaatsfederatie ISU donderdag mee. Ook de finale van de Grand Prix, die voor volgend weekend op de kalender stond, maar eerder al werd uitgesteld, wordt definitief geschrapt. Het wereldkampioenschap, eind maart (24-28) in Stockholm, gaat wel nog door.

Ook de finale van de Grand Prix, die voor volgend weekend op de kalender stond, maar eerder al werd uitgesteld, wordt definitief geschrapt.

Het wereldkampioenschap, eind maart (24-28) in Stockholm, gaat wel nog door.