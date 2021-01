Coronablog: triest record van 40 besmettingen in Premier League

16:44 16 uur 44. Dubbel zoveel coronagevallen in Premier League. De Premier League blijft worstelen met het coronavirus. Tussen 28 december en 3 januari hebben liefst 40 spelers of stafleden positief getest op Covid-19. Dat is meer dan dubbel zoveel gevallen als bij het vorige record van 18 besmettingen. Vooral in de dagen voor oudejaarsavond was er een grote corona-uitbraak: tussen 28 december en 31 december werden 28 besmettingen vastgesteld (op een totaal van 1.311 tests). Tussen 1 en 3 januari waren er 12 nieuwe coronagevallen (op 984 tests). Tijdens de testperiode werden 3 competitiewedstrijden uitgesteld, Everton-Manchester City, Tottenham-Fulham en Fulham-Burnley. Bij Manchester City en Fulham was er sprake van een corona-uitbraak. De competitie blijft tot nader order wel gewoon doorgaan. Brits premier Boris Johnson kondigde gisterenavond aan dat Groot-Brittannië voor een 3e keer in nationale lockdown gaat. De regering maakte een uitzondering voor de zogenoemde elite-sporten om te blijven trainen en - achter gesloten deuren - wedstrijden te spelen. . Dubbel zoveel coronagevallen in Premier League De Premier League blijft worstelen met het coronavirus. Tussen 28 december en 3 januari hebben liefst 40 spelers of stafleden positief getest op Covid-19. Dat is meer dan dubbel zoveel gevallen als bij het vorige record van 18 besmettingen.

Vooral in de dagen voor oudejaarsavond was er een grote corona-uitbraak: tussen 28 december en 31 december werden 28 besmettingen vastgesteld (op een totaal van 1.311 tests). Tussen 1 en 3 januari waren er 12 nieuwe coronagevallen (op 984 tests).

Tijdens de testperiode werden 3 competitiewedstrijden uitgesteld, Everton-Manchester City, Tottenham-Fulham en Fulham-Burnley. Bij Manchester City en Fulham was er sprake van een corona-uitbraak.

De competitie blijft tot nader order wel gewoon doorgaan. Brits premier Boris Johnson kondigde gisterenavond aan dat Groot-Brittannië voor een 3e keer in nationale lockdown gaat. De regering maakte een uitzondering voor de zogenoemde elite-sporten om te blijven trainen en - achter gesloten deuren - wedstrijden te spelen.

16:42 16 uur 42. Geen extra besmettingen bij Barcelona. Opluchting in Camp Nou: alle spelers en overgebleven stafleden van FC Barcelona hebben vanochtend negatief getest bij een extra testronde op het coronavirus. Die kwam er nadat gisteren 2 leden van de technische staf besmet bleken te zijn. De training van dinsdag werd in eerste instantie uitgesteld. Nu iedereen negatief blijkt te zijn, kan er om 18 uur gewoon getraind worden. Ook het inhaalduel tegen Athletic Bilbao van morgen komt niet in gevaar. . Geen extra besmettingen bij Barcelona Opluchting in Camp Nou: alle spelers en overgebleven stafleden van FC Barcelona hebben vanochtend negatief getest bij een extra testronde op het coronavirus. Die kwam er nadat gisteren 2 leden van de technische staf besmet bleken te zijn.

De training van dinsdag werd in eerste instantie uitgesteld. Nu iedereen negatief blijkt te zijn, kan er om 18 uur gewoon getraind worden. Ook het inhaalduel tegen Athletic Bilbao van morgen komt niet in gevaar.

15:45 15 uur 45. Norris loopt coronabesmetting tijdens vakantie op. De Britse Formule 1-rijder Lando Norris is besmet met het coronavirus. De 21-jarige Norris legde maandag een positieve controle af in Dubai, waar hij op vakantie is in afwachting van een gepland trainingskamp, zo legt McLaren uit. De Brit liet zich testen nadat hij last kreeg van smaak- en geurverlies. Conform de regels zal de jonge F1-rijder zich nu twee weken isoleren in zijn hotel. Volgens McLaren voelt hij zich goed en vertoont hij geen andere symptomen. Norris beëindigde het afgelopen F1-seizoen op de negende plaats. De Brit is de vierde F1-rijder met een coronabesmetting na zijn landgenoot en wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) en de Racing Point-piloten Sergio Perez en Lance Stroll. . Norris loopt coronabesmetting tijdens vakantie op De Britse Formule 1-rijder Lando Norris is besmet met het coronavirus. De 21-jarige Norris legde maandag een positieve controle af in Dubai, waar hij op vakantie is in afwachting van een gepland trainingskamp, zo legt McLaren uit.

De Brit liet zich testen nadat hij last kreeg van smaak- en geurverlies. Conform de regels zal de jonge F1-rijder zich nu twee weken isoleren in zijn hotel. Volgens McLaren voelt hij zich goed en vertoont hij geen andere symptomen.

Norris beëindigde het afgelopen F1-seizoen op de negende plaats. De Brit is de vierde F1-rijder met een coronabesmetting na zijn landgenoot en wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) en de Racing Point-piloten Sergio Perez en Lance Stroll.

15:45 15 uur 45. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1346458552769146880

06:41 06 uur 41. Japans beste sumoworstelaar test positief. De Japanse sumofederatie heeft bevestigd dat haar grootste kampioen, Hakuho (35), is besmet met het coronavirus. De traditionele sport kent een toename van het aantal besmettingen enkele dagen voor het begin van een competitie. Hakuho draagt de hoogste rang van yokozuna en heeft het record aller tijden van 44 toernooi-overwinningen. Hij was volop in voorbereiding op het toernooi van januari, dat zondag moest beginnen. De andere worstelaars van zijn "heya" (stal, red), die onlangs met hem contact hadden, worden nu ook getest. De voorbije maanden zijn er heel wat coronagevallen genoteerd in de erg gesloten sumowereld. Vorige week testten nog 11 leden van een andere "heya" positief. Hoewel sumo geen olympische discipline is, zijn de besmettingen van de sporters geen goed signaal op enkele maanden van de Olympische Spelen van 2021 in Tokio. Zondag testte de nummer 1 van de wereld in het badminton, de Japanner Kento Momota, ook al positief. De teller van coronagevallen in Japan staat vandaag op 249.246, met 3.693 doden. Tokio en omgeving denken er volop over na om eventueel de noodtoestand uit te roepen. . Japans beste sumoworstelaar test positief De Japanse sumofederatie heeft bevestigd dat haar grootste kampioen, Hakuho (35), is besmet met het coronavirus. De traditionele sport kent een toename van het aantal besmettingen enkele dagen voor het begin van een competitie.

Hakuho draagt de hoogste rang van yokozuna en heeft het record aller tijden van 44 toernooi-overwinningen. Hij was volop in voorbereiding op het toernooi van januari, dat zondag moest beginnen.

De andere worstelaars van zijn "heya" (stal, red), die onlangs met hem contact hadden, worden nu ook getest. De voorbije maanden zijn er heel wat coronagevallen genoteerd in de erg gesloten sumowereld. Vorige week testten nog 11 leden van een andere "heya" positief.



Hoewel sumo geen olympische discipline is, zijn de besmettingen van de sporters geen goed signaal op enkele maanden van de Olympische Spelen van 2021 in Tokio.



Zondag testte de nummer 1 van de wereld in het badminton, de Japanner Kento Momota, ook al positief.

De teller van coronagevallen in Japan staat vandaag op 249.246, met 3.693 doden. Tokio en omgeving denken er volop over na om eventueel de noodtoestand uit te roepen.





05-01-2021 05-01-2021.

23:59 23 uur 59. 2 leden van technische staf Barça testen positief. Corona-alarm op Camp Nou. 2 stafleden van FC Barcelona hebben positief getest op het virus. De trainingssessie van dinsdag, een dag voor de competitiewedstrijd tegen Athletic Bilbao, wordt voorlopig geannuleerd. Iedereen binnen de club wordt dinsdagmorgen opnieuw getest. Barcelona staat voorlopig 5e in La Liga. De wedstrijd tegen Bilbao, de nummer 9, is een inhaalwedstrijd van de 2e speeldag. . 2 leden van technische staf Barça testen positief Corona-alarm op Camp Nou. 2 stafleden van FC Barcelona hebben positief getest op het virus.

De trainingssessie van dinsdag, een dag voor de competitiewedstrijd tegen Athletic Bilbao, wordt voorlopig geannuleerd. Iedereen binnen de club wordt dinsdagmorgen opnieuw getest.

Barcelona staat voorlopig 5e in La Liga. De wedstrijd tegen Bilbao, de nummer 9, is een inhaalwedstrijd van de 2e speeldag.





22:18 22 uur 18. Nieuwe lockdown heeft geen gevolgen voor Premier League. Het voetbal in de Premier League blijft doorgaan, hoewel Brits premier Boris Johnson vandaag opnieuw een lockdown aangekondigd heeft. Volgens Sky Sports maakt de regering een uitzondering voor de zogenoemde elite-sporten, om te blijven trainen en - achter gesloten deuren - wedstrijden te spelen. Vanzelfsprekend blijven de strikte coronaregels wel van kracht in de betreffende sporten. In de Premier League zijn de afgelopen weken wel al enkele duels afgelast omdat sommige clubs zwaar getroffen waren door het virus. . Nieuwe lockdown heeft geen gevolgen voor Premier League Het voetbal in de Premier League blijft doorgaan, hoewel Brits premier Boris Johnson vandaag opnieuw een lockdown aangekondigd heeft.

Volgens Sky Sports maakt de regering een uitzondering voor de zogenoemde elite-sporten, om te blijven trainen en - achter gesloten deuren - wedstrijden te spelen.

Vanzelfsprekend blijven de strikte coronaregels wel van kracht in de betreffende sporten. In de Premier League zijn de afgelopen weken wel al enkele duels afgelast omdat sommige clubs zwaar getroffen waren door het virus.

04-01-2021 04-01-2021.

13:32 13 uur 32. Corona verstoort Premier League. De Premier League-wedstrijd tussen Fulham en Burnley van morgen is uitgesteld. Het aantal coronagevallen bij Fulham, de club van onze landgenoot Denis Odoi, stijgt nog altijd. Woensdag werd ook al de verplaatsing van Fulham naar Tottenham uitgesteld. Maandag werd een streep getrokken door Manchester City-Everton door coronaperikelen bij City. De Premier League heeft wel nog vertrouwen in het verdere verloop van de competitie. "Bij de overgrote meerderheid van clubs blijft het aantal coronabesmettingen laag." "We behouden het vertrouwen in onze protocollen, die ervoor zorgen dat wedstrijden zullen gespeeld kunnen worden." Een aantal clubvoorzitters pleitten eerder deze week voor een tijdelijke competitiestop. . Corona verstoort Premier League De Premier League-wedstrijd tussen Fulham en Burnley van morgen is uitgesteld. Het aantal coronagevallen bij Fulham, de club van onze landgenoot Denis Odoi, stijgt nog altijd.

Woensdag werd ook al de verplaatsing van Fulham naar Tottenham uitgesteld. Maandag werd een streep getrokken door Manchester City-Everton door coronaperikelen bij City.

De Premier League heeft wel nog vertrouwen in het verdere verloop van de competitie. "Bij de overgrote meerderheid van clubs blijft het aantal coronabesmettingen laag."

"We behouden het vertrouwen in onze protocollen, die ervoor zorgen dat wedstrijden zullen gespeeld kunnen worden." Een aantal clubvoorzitters pleitten eerder deze week voor een tijdelijke competitiestop.

11:44 11 uur 44. Betis mist 3 ervaren spelers tegen stadsrivaal. Het coronavirus heeft Real Betis onthoofd vlak voor de derby tegen Sevilla. Joaquin, Andrés Guardado en Martin Montoya zijn alle 3 besmet met het coronavirus. Joaquin is ondertussen al 39 en de kapitein van Betis. Het clubicoon, ook 52-voudig Spaans international, keerde in 2015 terug naar zijn opleidingsclub. Op bijna (voetbal)pensiongerechtigde leeftijd is hij nog altijd basisspeler bij het team van coach Manuel Pellegrini. De 34-jarige Guardado, een Mexicaanse centrale middenvelder, maakte in 2017 de overstap van PSV. Montoya, een 29-jarige rechtsachter, kwam pas vorige zomer over van Brighton. "De 3 spelers voelen zich goed en zitten hun isolatie thuis uit", meldt Betis, de nummer 10 in La Liga. Sevilla staat 4e. . Betis mist 3 ervaren spelers tegen stadsrivaal Het coronavirus heeft Real Betis onthoofd vlak voor de derby tegen Sevilla. Joaquin, Andrés Guardado en Martin Montoya zijn alle 3 besmet met het coronavirus.

Joaquin is ondertussen al 39 en de kapitein van Betis. Het clubicoon, ook 52-voudig Spaans international, keerde in 2015 terug naar zijn opleidingsclub. Op bijna (voetbal)pensiongerechtigde leeftijd is hij nog altijd basisspeler bij het team van coach Manuel Pellegrini.

De 34-jarige Guardado, een Mexicaanse centrale middenvelder, maakte in 2017 de overstap van PSV. Montoya, een 29-jarige rechtsachter, kwam pas vorige zomer over van Brighton.

"De 3 spelers voelen zich goed en zitten hun isolatie thuis uit", meldt Betis, de nummer 10 in La Liga. Sevilla staat 4e.

02-01-2021 02-01-2021.