Coronablog: Start Belgisch veldloopseizoen wordt opnieuw uitgesteld

16:09 16 uur 09. Nieuwe domper voor de veldlopers: CrossCup in Hannuit gaat niet door. De start van het Belgische veldloopseizoen wordt al voor de 3e keer uitgesteld. De CrossCup van Hannuit, voorzien op 24 januari en tevens het kampioenschap van de Franstalige atletiekliga (LBFA), gaat niet door. Dat maakten de organisatoren vrijdag bekend. In oktober werd al de manche in Berlare geschrapt. In november werden de manches in Mol en Roeselare uitgesteld naar maart, de manche in Hannuit wordt nu volledig geschrapt. Organisator Jos Van Roy had een aangepaste versie voorgesteld waarbij alleen kinderen en topatleten in actie zouden komen, maar zijn idee is op een njet gestuit bij de overheid. "De belangstelling was enorm, aangezien ik de afgelopen dagen heel veel berichten en e-mails heb ontvangen van atleten, zowel jong en oud", aldus Van Roy in een mededeling. "Het doet pijn onze start opnieuw uit te stellen." Het veldloopseizoen start nu - uiteraard onder voorbehoud - met het Vlaams kampioenschap in Diest op 7 februari. Op 28 februari volgt het BK veldlopen in Brussel, op 7 en 21 maart staan de CrossCup-manches in Mol en Roeselare op het menu. . Nieuwe domper voor de veldlopers: CrossCup in Hannuit gaat niet door De start van het Belgische veldloopseizoen wordt al voor de 3e keer uitgesteld. De CrossCup van Hannuit, voorzien op 24 januari en tevens het kampioenschap van de Franstalige atletiekliga (LBFA), gaat niet door. Dat maakten de organisatoren vrijdag bekend.

In oktober werd al de manche in Berlare geschrapt. In november werden de manches in Mol en Roeselare uitgesteld naar maart, de manche in Hannuit wordt nu volledig geschrapt.

Organisator Jos Van Roy had een aangepaste versie voorgesteld waarbij alleen kinderen en topatleten in actie zouden komen, maar zijn idee is op een njet gestuit bij de overheid.

"De belangstelling was enorm, aangezien ik de afgelopen dagen heel veel berichten en e-mails heb ontvangen van atleten, zowel jong en oud", aldus Van Roy in een mededeling. "Het doet pijn onze start opnieuw uit te stellen."

Het veldloopseizoen start nu - uiteraard onder voorbehoud - met het Vlaams kampioenschap in Diest op 7 februari. Op 28 februari volgt het BK veldlopen in Brussel, op 7 en 21 maart staan de CrossCup-manches in Mol en Roeselare op het menu.



06:52 06 uur 52. Ook in de Premier League mag niet meer geknuffeld worden. De voetballers in de Premier League hebben het advies gekregen om afstand te houden en niet meer te knuffelen als ze een doelpunt vieren tijdens de coronacrisis. "We hebben onze leden een boodschap gestuurd dat ze zich aan het protocol moeten houden", zegt Gordon Taylor, het hoofd van de spelersvakbond PFA. Groot-Brittannië zit in een zware lockdown en de afgelopen week kwam het nieuws dat heel wat voetballers zich niet aan de regels hadden gehouden tijdens de feestdagen. . Ook in de Premier League mag niet meer geknuffeld worden De voetballers in de Premier League hebben het advies gekregen om afstand te houden en niet meer te knuffelen als ze een doelpunt vieren tijdens de coronacrisis. "We hebben onze leden een boodschap gestuurd dat ze zich aan het protocol moeten houden", zegt Gordon Taylor, het hoofd van de spelersvakbond PFA. Groot-Brittannië zit in een zware lockdown en de afgelopen week kwam het nieuws dat heel wat voetballers zich niet aan de regels hadden gehouden tijdens de feestdagen.

08-01-2021 08-01-2021.

21:15 21 uur 15. Arsenal vraagt lening van 132 miljoen euro bij Bank of England. In navolging van stadsgenoot Tottenham Hotspur vorige zomer heeft ook Arsenal bij de Bank of England een forse lening aangevraagd. De Londense club kan de komende maanden over een bedrag van 120 miljoen pond (circa 132 miljoen euro) beschikken. Met de kortetermijnlening wil Arsenal de grote financiële problemen vanwege de coronacrisis enigszins opvangen. Op 1 mei dient de lening al terugbetaald. Het geld is afkomstig uit een speciaal fonds en bestemd voor grote bedrijven en industrieën die door de coronacrisis een groot deel van hun inkomsten zijn kwijtgeraakt. Tottenham leende vorige zomer een bedrag van 175 miljoen pond (193,5 miljoen euro). . Arsenal vraagt lening van 132 miljoen euro bij Bank of England In navolging van stadsgenoot Tottenham Hotspur vorige zomer heeft ook Arsenal bij de Bank of England een forse lening aangevraagd. De Londense club kan de komende maanden over een bedrag van 120 miljoen pond (circa 132 miljoen euro) beschikken.

Met de kortetermijnlening wil Arsenal de grote financiële problemen vanwege de coronacrisis enigszins opvangen. Op 1 mei dient de lening al terugbetaald.

Het geld is afkomstig uit een speciaal fonds en bestemd voor grote bedrijven en industrieën die door de coronacrisis een groot deel van hun inkomsten zijn kwijtgeraakt.



Tottenham leende vorige zomer een bedrag van 175 miljoen pond (193,5 miljoen euro).





21:14 21 uur 14. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1347197901353742340

16:19 16 uur 19. Aston Villa sluit trainingscentrum na "significante uitbraak". Aston Villa is in de greep van het coronavirus. De club uit de Premier League, waar Björn Engels niet van de bank geraakt, bevestigt vandaag dat het trainingscentrum wordt gesloten na een "significante uitbraak" van het virus. Volgens de nummer 8 uit Engeland hebben heel wat spelers en leden uit de technische staf van de 1e ploeg maandag positief getest. Vandaag werden nieuwe controles afgenomen en kwamen er nog meer besmettingen bij. De training richting het FA Cup-duel van morgen tegen Liverpool werd alvast afgelast. De club uit Birmingham is momenteel in overleg met de Engelse voetbalbond (FA) en de Premier League. . Aston Villa sluit trainingscentrum na "significante uitbraak" Aston Villa is in de greep van het coronavirus. De club uit de Premier League, waar Björn Engels niet van de bank geraakt, bevestigt vandaag dat het trainingscentrum wordt gesloten na een "significante uitbraak" van het virus.



Volgens de nummer 8 uit Engeland hebben heel wat spelers en leden uit de technische staf van de 1e ploeg maandag positief getest. Vandaag werden nieuwe controles afgenomen en kwamen er nog meer besmettingen bij.



De training richting het FA Cup-duel van morgen tegen Liverpool werd alvast afgelast. De club uit Birmingham is momenteel in overleg met de Engelse voetbalbond (FA) en de Premier League.

16:18 16 uur 18. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1347190364281712644

07-01-2021 07-01-2021.

19:24 19 uur 24. Uitzonderingsmaatregel voor nationale korfbalploeg. De nationale korfbalploeg mag - hoewel het om amateursporters gaat - opnieuw indoor trainen. Die uitzonderingsmaatregel komt er zodat de Belgen zich kunnen voorbereiden op het EK korfbal in eigen land, eind oktober. Bondscoaches Detlef Elewaut en Johannis Schot riepen de volgende vrouwen op: Julie Caluwé, Shiara Driesen, Saar Seys, Lauren Denis, Liesbeth Bollaerts, Tess Mathis, Maite Dewinter en Lisa Pauwels. Werden opgeroepen bij de mannen: Jari Hardies, Jordan de Vogelaere, Lars Courtens, Brent Struyf, Jonas Lemmens, Jarre De Ley en Arne Beeck. . Uitzonderingsmaatregel voor nationale korfbalploeg De nationale korfbalploeg mag - hoewel het om amateursporters gaat - opnieuw indoor trainen. Die uitzonderingsmaatregel komt er zodat de Belgen zich kunnen voorbereiden op het EK korfbal in eigen land, eind oktober.

Bondscoaches Detlef Elewaut en Johannis Schot riepen de volgende vrouwen op: Julie Caluwé, Shiara Driesen, Saar Seys, Lauren Denis, Liesbeth Bollaerts, Tess Mathis, Maite Dewinter en Lisa Pauwels.

Werden opgeroepen bij de mannen: Jari Hardies, Jordan de Vogelaere, Lars Courtens, Brent Struyf, Jonas Lemmens, Jarre De Ley en Arne Beeck.

16:44 16 uur 44. Dubbel zoveel coronagevallen in Premier League. De Premier League blijft worstelen met het coronavirus. Tussen 28 december en 3 januari hebben liefst 40 spelers of stafleden positief getest op Covid-19. Dat is meer dan dubbel zoveel gevallen als bij het vorige record van 18 besmettingen. Vooral in de dagen voor oudejaarsavond was er een grote corona-uitbraak: tussen 28 december en 31 december werden 28 besmettingen vastgesteld (op een totaal van 1.311 tests). Tussen 1 en 3 januari waren er 12 nieuwe coronagevallen (op 984 tests). Tijdens de testperiode werden 3 competitiewedstrijden uitgesteld, Everton-Manchester City, Tottenham-Fulham en Fulham-Burnley. Bij Manchester City en Fulham was er sprake van een corona-uitbraak. De competitie blijft tot nader order wel gewoon doorgaan. Brits premier Boris Johnson kondigde gisterenavond aan dat Groot-Brittannië voor een 3e keer in nationale lockdown gaat. De regering maakte een uitzondering voor de zogenoemde elite-sporten om te blijven trainen en - achter gesloten deuren - wedstrijden te spelen. . Dubbel zoveel coronagevallen in Premier League De Premier League blijft worstelen met het coronavirus. Tussen 28 december en 3 januari hebben liefst 40 spelers of stafleden positief getest op Covid-19. Dat is meer dan dubbel zoveel gevallen als bij het vorige record van 18 besmettingen.

Vooral in de dagen voor oudejaarsavond was er een grote corona-uitbraak: tussen 28 december en 31 december werden 28 besmettingen vastgesteld (op een totaal van 1.311 tests). Tussen 1 en 3 januari waren er 12 nieuwe coronagevallen (op 984 tests).

Tijdens de testperiode werden 3 competitiewedstrijden uitgesteld, Everton-Manchester City, Tottenham-Fulham en Fulham-Burnley. Bij Manchester City en Fulham was er sprake van een corona-uitbraak.

De competitie blijft tot nader order wel gewoon doorgaan. Brits premier Boris Johnson kondigde gisterenavond aan dat Groot-Brittannië voor een 3e keer in nationale lockdown gaat. De regering maakte een uitzondering voor de zogenoemde elite-sporten om te blijven trainen en - achter gesloten deuren - wedstrijden te spelen.