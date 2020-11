Coronablog: Rossi test opnieuw positief en dreigt GP Valencia te missen

13:07 13 uur 07. Valentino Rossi is nog steeds besmet met Covid-19. MotoGP-rijder Valentino Rossi zag door een coronabesmetting al twee Grands Prix (Aragon en Teruel) aan zich voorbijgaan en dreigt volgend weekend ook de Grote Prijs van Europa in Valencia te missen. Dinsdag testte de 41-jarige Italiaan opnieuw positief op het coronavirus. Dat meldt zijn team Yamaha. Vandaag wordt Rossi opnieuw getest. Als die test negatief blijkt, rest er nog net genoeg tijd voor nog een tweede negatieve test en kan hij naar Valencia afreizen. Als Rossi geen twee negatieve testen met een interval van 48 uur kan voorleggen, zal hij in tegenstelling tot de vorige Grands Prix wel vervangen worden bij Yamaha. De Amerikaanse superbiker Garrett Gerloff neemt dan zijn plaats in. "Het virus had me flink te pakken", vertelt Rossi. "Twee dagen heb ik me echt slecht gevoeld, maar een paar dagen later voelde ik me alweer honderd procent fit. Ik zit thuis in quarantaine en volg het doktersadvies nauwgezet op. Desondanks was de test van dinsdag weer positief, net als al de vorige. Het is een trieste situatie, maar het is niet anders. Ik hoop echt dat de volgende test negatief is. Ik heb al twee Grands Prix gemist en dat zijn er twee te veel." . Valentino Rossi is nog steeds besmet met Covid-19 MotoGP-rijder Valentino Rossi zag door een coronabesmetting al twee Grands Prix (Aragon en Teruel) aan zich voorbijgaan en dreigt volgend weekend ook de Grote Prijs van Europa in Valencia te missen. Dinsdag testte de 41-jarige Italiaan opnieuw positief op het coronavirus. Dat meldt zijn team Yamaha.

Vandaag wordt Rossi opnieuw getest. Als die test negatief blijkt, rest er nog net genoeg tijd voor nog een tweede negatieve test en kan hij naar Valencia afreizen. Als Rossi geen twee negatieve testen met een interval van 48 uur kan voorleggen, zal hij in tegenstelling tot de vorige Grands Prix wel vervangen worden bij Yamaha. De Amerikaanse superbiker Garrett Gerloff neemt dan zijn plaats in.

"Het virus had me flink te pakken", vertelt Rossi. "Twee dagen heb ik me echt slecht gevoeld, maar een paar dagen later voelde ik me alweer honderd procent fit. Ik zit thuis in quarantaine en volg het doktersadvies nauwgezet op. Desondanks was de test van dinsdag weer positief, net als al de vorige. Het is een trieste situatie, maar het is niet anders. Ik hoop echt dat de volgende test negatief is. Ik heb al twee Grands Prix gemist en dat zijn er twee te veel."



15:02 15 uur 02. Sion telt maar liefst 22 positieve gevallen. Het Zwitserse FC Sion is zwaar getroffen door het coronavirus. De club bevestigde dat 13 spelers en 9 stafleden een positieve coronacontrole hebben afgelegd. Het competitieduel van woensdag tegen Luzern werd uitgesteld, net als twee andere wedstrijden in de Zwitserse liga, Chiasso tegen Neuchatel Xamax en Vaduz tegen Servette de Genève. Zwitserse clubs, in casu Xamax en Servette, kunnen om uitstel vragen als minstens zes spelers onbeschikbaar zijn door een positieve test of omdat ze in quarantaine zijn geplaatst na een verdacht contact.

Het competitieduel van woensdag tegen Luzern werd uitgesteld, net als twee andere wedstrijden in de Zwitserse liga, Chiasso tegen Neuchatel Xamax en Vaduz tegen Servette de Genève.

Zwitserse clubs, in casu Xamax en Servette, kunnen om uitstel vragen als minstens zes spelers onbeschikbaar zijn door een positieve test of omdat ze in quarantaine zijn geplaatst na een verdacht contact.



15:01 15 uur 01. Francesco Totti test positief op corona. Francesco Totti (44) is besmet met het coronavirus. De voormalige Italiaanse topvoetballer voelde zich al enkele dagen ziek en had onder meer een lichte koorts. Volgens Italiaanse media zou zijn toestand niet al te ernstig zijn. Vorige maand verloor het gewezen boegbeeld van AS Roma zijn vader Enzo op 76-jarige leeftijd aan de gevolgen van een coronabesmetting. De man had ook last van andere aandoeningen zoals suikerziekte.

Vorige maand verloor het gewezen boegbeeld van AS Roma zijn vader Enzo op 76-jarige leeftijd aan de gevolgen van een coronabesmetting. De man had ook last van andere aandoeningen zoals suikerziekte.

13:13 13 uur 13. Geen race in Zolder dit weekend. De 24 Uren van Zolder, die normaal gezien komend weekend hadden moeten plaatsvinden, worden afgelast. De organisatie kreeg zondagavond een negatief advies van de regering. Eerder vorige week was er nog groen licht, maar het stijgend aantal besmettingen in ons land deed het advies omslaan. De uithoudingsrace werd eerder voor dit jaar al ingekort van 24 uur naar 12 uur. De 24 Uren van Zolder was de 5e en laatste manche van het Belcar Endurance Championship. De titel gaat daardoor voor het tweede opeenvolgende jaar naar de Belgium Racing Lamborghini van Nicolas Saelens en Dylan Derdaele.

De 24 Uren van Zolder was de 5e en laatste manche van het Belcar Endurance Championship. De titel gaat daardoor voor het tweede opeenvolgende jaar naar de Belgium Racing Lamborghini van Nicolas Saelens en Dylan Derdaele.

17:31 17 uur 31. Geen kerstjumping in Mechelen. De prestigieuze jumping in Mechelen vindt eind dit jaar niet plaats. Dat heeft de organisatie, die zich focust op de volgende editie in 2021, gemeld. "Helaas betekenen de nieuwe maatregelen dat we geen andere keus hebben dan de jumping van Mechelen in 2020 te annuleren", klinkt het. De jumping in Mechelen vormt traditioneel aan het einde van het jaar de hoogmis van de ruitersport in ons land. "We wilden het zo graag, we waren gemotiveerd, we hadden inmiddels verschillende scenario's uitgewerkt en kwamen zo tot een mooie, alternatieve lightversie om het jaar alsnog met een sportief hoogtepunt af te sluiten. We zullen het nu moeten doen met de supermooie herinneringen die we hebben sinds 1980 en ons moeten focussen op onze volgende editie in 2021 in de Nekkerhal, waar we dan eindelijk allemaal samen die 40 jaar kunnen vieren."

De jumping in Mechelen vormt traditioneel aan het einde van het jaar de hoogmis van de ruitersport in ons land. "We wilden het zo graag, we waren gemotiveerd, we hadden inmiddels verschillende scenario's uitgewerkt en kwamen zo tot een mooie, alternatieve lightversie om het jaar alsnog met een sportief hoogtepunt af te sluiten. We zullen het nu moeten doen met de supermooie herinneringen die we hebben sinds 1980 en ons moeten focussen op onze volgende editie in 2021 in de Nekkerhal, waar we dan eindelijk allemaal samen die 40 jaar kunnen vieren."

13:57 13 uur 57. Lazio in quarantaine. Enkele dagen na de CL-match tegen Club Brugge is Lazio met zijn voltallige ploeg in quarantaine gegaan. "Uit de testen van vrijdag kwam een aantal besmetting aan het licht", laat de Italiaanse club weten. Het is de eerste keer dat de club hier openlijk over communiceert, ook al ontbraken er tegen Club al heel wat spelers door corona. "De besmette personen werden thuis in isolatie geplaatst, terwijl de rest van de spelersgroep in quarantaine gaat, onder toezicht van het medische clubpersoneel. Iedereen wordt zaterdag opnieuw getest en die resultaten zullen bepalen welke spelers er zondag kunnen aantreden tegen Torino."



"De besmette personen werden thuis in isolatie geplaatst, terwijl de rest van de spelersgroep in quarantaine gaat, onder toezicht van het medische clubpersoneel. Iedereen wordt zaterdag opnieuw getest en die resultaten zullen bepalen welke spelers er zondag kunnen aantreden tegen Torino."

23:19 23 uur 19. Geen atletiekwedstrijden meer dit jaar. De Vlaamse Atletiekliga (VAL) heeft een competitiestop afgekondigd die duurt tot 1 januari. Ze gaat daarmee nog een stuk verder dan de maatregelen die momenteel gelden vanuit de Vlaamse overheid. "We willen aan iedereen een duidelijke streefdatum geven voor de herstart van de competitie", valt te lezen in een mededeling op de website van de VAL. "Atletiekwedstrijden verschillen van andere sporten omdat zowel indoor als outdoor zeer veel mensen op en naast het terrein aanwezig zijn. In de huidige context is dit aantal personen samenbrengen niet verantwoord. De kerstvakantie zien we als een afkoelperiode voor het virus. Want tijdens de feestdagen zullen er sowieso ook meer familiale contacten plaatsvinden." De atletiekkalender wordt herschikt van zodra duidelijk is wanneer de competitie opnieuw kan worden hervat. "Het hervatten van de trainingen heeft nu prioriteit", klinkt het. Eind november volgt al een eerste evaluatie van de situatie.

"Atletiekwedstrijden verschillen van andere sporten omdat zowel indoor als outdoor zeer veel mensen op en naast het terrein aanwezig zijn. In de huidige context is dit aantal personen samenbrengen niet verantwoord. De kerstvakantie zien we als een afkoelperiode voor het virus. Want tijdens de feestdagen zullen er sowieso ook meer familiale contacten plaatsvinden."

De atletiekkalender wordt herschikt van zodra duidelijk is wanneer de competitie opnieuw kan worden hervat. "Het hervatten van de trainingen heeft nu prioriteit", klinkt het. Eind november volgt al een eerste evaluatie van de situatie.

21:36 21 uur 36. Red Panthers missen toptalent Ballenghien. Ambre Ballenghien, de 19-jarige belofte van de Red Panthers, mist de laatste drie wedstrijden van het jaar met de nationale ploeg omdat ze besmet is met het coronavirus. Dat liet ze zelf weten op Instagram. De Belgische vrouwen nemen het in de Hockey Pro League op tegen Groot-Brittannië en Nederland. "Ik moet nog herstellen van het virus en kan er niet bijzijn, maar wens mijn ploegmaats veel succes", schreef de Brusselse aanvalster op Instagram. België is voorlopig 5e in de Hockey Pro League met zes punten uit evenveel wedstrijden. De Belgische hockeybond liet eerder op de dag al weten dat er meerdere leden van de Red Lions en Red Panthers besmet zijn, zonder de identiteit van de spelers bekend te maken.

De Belgische vrouwen nemen het in de Hockey Pro League op tegen Groot-Brittannië en Nederland. "Ik moet nog herstellen van het virus en kan er niet bijzijn, maar wens mijn ploegmaats veel succes", schreef de Brusselse aanvalster op Instagram.

België is voorlopig 5e in de Hockey Pro League met zes punten uit evenveel wedstrijden. De Belgische hockeybond liet eerder op de dag al weten dat er meerdere leden van de Red Lions en Red Panthers besmet zijn, zonder de identiteit van de spelers bekend te maken.