Coronablog: Ronaldo is na 19 dagen verlost van coronavirus

19:03 19 uur 03. Cristiano Ronaldo is verlost van coronavirus. Cristiano Ronaldo is niet langer besmet met het coronavirus. Dat heeft Juventus laten weten. De Portugese superster testte een eerste keer positief voor een wedstrijd met de nationale ploeg op 13 oktober. "Cristiano Ronaldo heeft een nieuwe coronatest ondergaan", klinkt het in een mededeling van Juventus. "Die was negatief. Na negentien dagen is hij dus genezen en mag hij uit thuisisolatie." Als gevolg van de positieve test miste de Portugees onder andere een ontmoeting met zijn eeuwige rivaal Lionel Messi, woensdag in de Champions League. Juventus maakt zondag de trip naar Spezia op de 6e speeldag van de Serie A.

"Cristiano Ronaldo heeft een nieuwe coronatest ondergaan", klinkt het in een mededeling van Juventus. "Die was negatief. Na negentien dagen is hij dus genezen en mag hij uit thuisisolatie."

Als gevolg van de positieve test miste de Portugees onder andere een ontmoeting met zijn eeuwige rivaal Lionel Messi, woensdag in de Champions League. Juventus maakt zondag de trip naar Spezia op de 6e speeldag van de Serie A.

15:04 15 uur 04. Red Lions en Red Panthers in quarantaine. Het coronavirus slaat ook toe bij onze nationale hockeyploegen. In aanloop naar de Pro League-wedstrijden van komende dagen tegen Groot-Brittannië (zaterdag en zondag) en Nederland (woensdag) hebben alle Red Lions negatief getest, maar 3 internationals blijven wel thuis. Onder anderen Vincent Vanasch en Loick Luypaert zijn verdwenen uit de wedstrijdkern. Bij de Red Panthers staat Elodie Picard niet meer op de lijst. De doelvrouw van Antwerp is vervangen door Pauline De Ryck van Gantoise. Voorts haken ook Charlotte Englebert en Justine Rasir af.

Bij de Red Panthers staat Elodie Picard niet meer op de lijst. De doelvrouw van Antwerp is vervangen door Pauline De Ryck van Gantoise. Voorts haken ook Charlotte Englebert en Justine Rasir af.

15:03 15 uur 03. Vincent Vanasch kan niet in doel staan in de Hockey Pro League.

20:25 20 uur 25. Geen return in halve finale en geen finale Afrikaanse Champions League. De terugwedstrijd in de halve finale van de Afrikaanse Champions League tussen Zamalek (Egy) en Raja Casablanca (Mar) wordt opnieuw uitgesteld. Dat deelde de Afrikaanse voetbalfederatie mee. Het gros van de spelers van Raja Casablanca is met het coronavirus besmet. Het team heeft maar 10 fitte voetballers meer. Zamalek won de heenwedstrijd in Marokko op zondag 18 oktober met 0-1. De terugwedstrijd zou afgelopen zaterdag gespeeld worden, maar werd uitgesteld tot zondag 1 november. Ook dat blijkt niet haalbaar. De finale, waarin Zamalek of Raja het vrijdag 6 november tegen het Egyptische Al Ahly zou opnemen, wordt eveneens naar een latere datum verschoven.



Zamalek won de heenwedstrijd in Marokko op zondag 18 oktober met 0-1. De terugwedstrijd zou afgelopen zaterdag gespeeld worden, maar werd uitgesteld tot zondag 1 november. Ook dat blijkt niet haalbaar. De finale, waarin Zamalek of Raja het vrijdag 6 november tegen het Egyptische Al Ahly zou opnemen, wordt eveneens naar een latere datum verschoven.

16:22 16 uur 22. Vrouwenliga stelt komende 2 speeldagen uit. De profcompetitie bij de volleybalmannen begint er komend weekend opnieuw aan, na de goedkeuring van de protocollen door de minister. Het was de bedoeling dat de vrouwen ook zouden hervatten. Maar de Vrouwenliga stelt toch de 2 komende speeldagen (31 oktober en 2-4 november) uit. Te veel clubs zijn nog niet in orde met het protocol. De bedoeling is nu om daarna op te starten, al is niets zeker in deze crisis.

17:52 17 uur 52. Bundesliga bant fans in november. Volgende maand zullen fans niet welkom zijn in de Bundesliga. Ook in Duitsland gaan de coronacurves stevig omhoog en onder meer door supporters te weren uit de voetbalstadions hoopt de overheid het virus in te dammen. Alle culturele en vrijetijdsinfrastructuur gaat op slot in Duitsland en daar vallen ook de voetbalstadions onder. De competitie wordt wel voortgezet, maar zonder fans. Veel clubs hadden zelf al aangekondigd dat ze het komend weekend zonder supporters zouden doen. Tot nu toe hadden de Duitse profvoetbalclubs de toelating om hun stadions voor 20 procent te vullen met supporters, op voorwaarde dat de coronacijfers in de desbetreffende deelstaat onder controle waren. Zo speelden RB Leipzig en Union Berlijn de voorbije weken voor enkele duizenden fans, andere clubs voor enkele honderden en Bayern München helemaal zonder supporters.

Alle culturele en vrijetijdsinfrastructuur gaat op slot in Duitsland en daar vallen ook de voetbalstadions onder. De competitie wordt wel voortgezet, maar zonder fans. Veel clubs hadden zelf al aangekondigd dat ze het komend weekend zonder supporters zouden doen.

Tot nu toe hadden de Duitse profvoetbalclubs de toelating om hun stadions voor 20 procent te vullen met supporters, op voorwaarde dat de coronacijfers in de desbetreffende deelstaat onder controle waren. Zo speelden RB Leipzig en Union Berlijn de voorbije weken voor enkele duizenden fans, andere clubs voor enkele honderden en Bayern München helemaal zonder supporters.

17:51 17 uur 51. Bayern, Dortmund en de andere Duitse clubs voetballen weer voor lege tribunes.

