Coronablog: ook geen korfbalmatchen komend weekend

12:36 12 uur 36. Geen korfbal komend weekend. De korfbalbond heeft beslist om alle competitiematchen van volgend weekend uit te stellen. De KBKB wil de mogelijke verstrenging die morgen aangekondigd wordt niet afwachten en hakt nu al de knoop door om even niet meer te spelen. "De Raad van Bestuur volgt de communicatie van de overheid van dichtbij op en komt opnieuw samen als de maatregelen van de regering bekend zijn. Sport heeft een belangrijke functie in het mentale en fysieke welbevinden van de mens. Clubs kunnen in tussentijd dus wel aan de slag blijven binnen hun eigen sportbubbels op de vereniging", zegt de korfbalbond.



"De Raad van Bestuur volgt de communicatie van de overheid van dichtbij op en komt opnieuw samen als de maatregelen van de regering bekend zijn. Sport heeft een belangrijke functie in het mentale en fysieke welbevinden van de mens. Clubs kunnen in tussentijd dus wel aan de slag blijven binnen hun eigen sportbubbels op de vereniging", zegt de korfbalbond.

22-10-2020 22-10-2020.

18:49 18 uur 49. Geen mannenvolleybal dit weekend op hoogste niveau. Er worden dit weekend geen wedstrijden gespeeld in de Volleybal Liga Heren. In een persbericht zegt de Belgian Volleyball League dat er te weinig tijd is om te kunnen voldoen aan de protocollen die zijn opgesteld in de strijd tegen het coronavirus. "Het ministerie van Sport onderzoekt op dit moment of de professionele heren volleybalclubs (hoogste niveau) een uitzondering kunnen krijgen op het verbod op indoor sporten. De goedgekeurde protocollen zullen echter strikt moeten gevolgd worden. Zo moeten bijvoorbeeld tweemaal per week alle spelers en begeleiders gecontroleerd worden met erkende antigen testen. Omdat er te weinig tijd rest om dit voor het weekend te realiseren en ook omdat de testen niet meer zo makkelijk te verkrijgen zijn op de markt, heeft de Liga beslist om dit weekend geen competitiematchen te spelen. De Liga hoopt de week erna de competitie weer te hervatten." De wedstrijden van vorig weekend, met onder meer de topper Roeselare-Maaseik, werden ook al uitgesteld.

11:34 11 uur 34. Lance Stroll was positief na GP van de Eifel, nu negatief. De Canadese F1-rijder Lance Stroll (Racing Point) heeft na de Grote Prijs van de Eifel in het weekend van 11 oktober positief getest op corona. Hij voelde zich die zaterdagochtend niet lekker en besloot niet te racen. Zondag vloog hij naar huis en liet hij zich testen. Positief. "Ik zette mezelf daarop in quarantaine voor 10 dagen, gelukkig had ik maar milde symptomen." "Eergisteren liet ik me opnieuw testen en was de uitkomst negatief. Ik voel me in goeie doen en kan niet wachten om mijn team terug te zien en te race in Portugal." Daar staat komend weekend in Portimao de 12e WK-manche op het programma.

"Eergisteren liet ik me opnieuw testen en was de uitkomst negatief. Ik voel me in goeie doen en kan niet wachten om mijn team terug te zien en te race in Portugal." Daar staat komend weekend in Portimao de 12e WK-manche op het programma.

11:30 11 uur 30. Organisatie Tokio 2021 denkt aan coronakliniek in olympisch dorp. De organisatoren van de Olympische Spelen van 2020 in Tokio, die door de wereldwijde coronacrisis met een jaar werden uitgesteld tot volgende zomer (23 juli-8 augustus 2021), overwegen in het olympisch dorp een polikliniek te installeren waarbij coronabesmettingen kunnen worden behandeld. Dat schrijven de Japanse media. Door besmette atleten, met enkel milde symptomen, snel te behandelen in de polikliniek denken de organisatoren een mogelijke verspreiding van het virus in het atletendorp snel te kunnen indijken. Er zou ook een testcentrum komen in het dorp. Ernstig zieke atleten zouden nog steeds overgebracht worden naar de reguliere medische diensten. Het atletencomplex in Tokio Bay telt 21 gebouwen waarin de atleten tijdens de Spelen gehuisvest kunnen worden. Er worden op het hoogtepunt van de Spelen zo'n 30.000 mensen verwacht.

Door besmette atleten, met enkel milde symptomen, snel te behandelen in de polikliniek denken de organisatoren een mogelijke verspreiding van het virus in het atletendorp snel te kunnen indijken. Er zou ook een testcentrum komen in het dorp. Ernstig zieke atleten zouden nog steeds overgebracht worden naar de reguliere medische diensten.

Het atletencomplex in Tokio Bay telt 21 gebouwen waarin de atleten tijdens de Spelen gehuisvest kunnen worden. Er worden op het hoogtepunt van de Spelen zo'n 30.000 mensen verwacht.

21-10-2020 21-10-2020.

21:44 21 uur 44. AZ-VVV kan gespeeld worden ondanks 6 coronabesmettingen. Bij AZ zijn vrijdag negen besmettingen met het coronavirus geconstateerd. Dat heeft de Nederlandse club gemeld. Het gaat om drie werknemers en zes spelers. De personen in kwestie zijn vrijdagmiddag in isolatie gegaan. Bij de zes besmette voetballers gaat het om twee spelers van Jong AZ en vier spelers van de A-selectie. De namen werden niet bekend gemaakt. De wedstrijd van zaterdag tegen VVV gaat wel gewoon door. Als een club over 13 fitte spelers beschikt, kan een duel gespeeld worden. Dat zijn de richtlijnen van UEFA.



Bij de zes besmette voetballers gaat het om twee spelers van Jong AZ en vier spelers van de A-selectie. De namen werden niet bekend gemaakt.

De wedstrijd van zaterdag tegen VVV gaat wel gewoon door. Als een club over 13 fitte spelers beschikt, kan een duel gespeeld worden. Dat zijn de richtlijnen van UEFA.



19:58 19 uur 58. Geen WTA-toernooi in Limoges. Het WTA-toernooi van Limoges, dat van 14 tot 20 december het seizoen zou afsluiten, gaat niet door. Dat is het gevolg van de gezondheidsmaatregelen die genomen werden voor de Australian Open. Omdat de speelsters voor dat grandslamtoernooi 14 dagen in quarantaine moeten, kunnen de organisatoren van het toernooi in Limoges geen kwalitatief deelnemersveld samenstellen. "Wellicht zouden we het zonder speelsters uit de top 150 moeten stellen. Op die manier kunnen we geen toernooi van een hoog niveau garanderen", verduidelijkte de organisatie. Er staan nu nog twee WTA-toernooien op de kalender: Ostrava, dat maandag start, en Linz (9-15 november).

"Wellicht zouden we het zonder speelsters uit de top 150 moeten stellen. Op die manier kunnen we geen toernooi van een hoog niveau garanderen", verduidelijkte de organisatie. Er staan nu nog twee WTA-toernooien op de kalender: Ostrava, dat maandag start, en Linz (9-15 november).

07:21 07 uur 21. Zuid-Afrika trekt zich terug uit Rugby Championship zuidelijk halfrond. Het Rugby Championship, het prestigieuze toernooi van het zuidelijke halfrond waarbij Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland en Argentinië elkaar bekampen, kent een serieuze domper: wereldkampioen Zuid-Afrika heeft zich teruggetrokken, 16 dagen voor de start. "Het is enorm teleurstellend dat de Springboks, door de voortdurende complexiteit van de COVID-crisis, niet kunnen deelnemen", klonk het in een statement. Het jaarlijkse toernooi was al uitgesteld door corona en werd - voor het eerst - aan 1 land toegekend. Het kampioenschap zal nu bestaan uit 6 duels in Australië. Op 31 oktober opent Australië tegen Nieuw-Zeeland het toernooi in Sydney.



"Het is enorm teleurstellend dat de Springboks, door de voortdurende complexiteit van de COVID-crisis, niet kunnen deelnemen", klonk het in een statement.

Het jaarlijkse toernooi was al uitgesteld door corona en werd - voor het eerst - aan 1 land toegekend. Het kampioenschap zal nu bestaan uit 6 duels in Australië. Op 31 oktober opent Australië tegen Nieuw-Zeeland het toernooi in Sydney.