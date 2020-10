Coronablog: Negen coronagevallen bij AZ, wedstrijd tegen VVV gaat wel door

21:44 21 uur 44. AZ-VVV kan gespeeld worden ondanks 6 coronabesmettingen. Bij AZ zijn vrijdag negen besmettingen met het coronavirus geconstateerd. Dat heeft de Nederlandse club gemeld. Het gaat om drie werknemers en zes spelers. De personen in kwestie zijn vrijdagmiddag in isolatie gegaan. Bij de zes besmette voetballers gaat het om twee spelers van Jong AZ en vier spelers van de A-selectie. De namen werden niet bekend gemaakt. De wedstrijd van zaterdag tegen VVV gaat wel gewoon door. Als een club over 13 fitte spelers beschikt, kan een duel gespeeld worden. Dat zijn de richtlijnen van UEFA. . AZ-VVV kan gespeeld worden ondanks 6 coronabesmettingen Bij AZ zijn vrijdag negen besmettingen met het coronavirus geconstateerd. Dat heeft de Nederlandse club gemeld. Het gaat om drie werknemers en zes spelers. De personen in kwestie zijn vrijdagmiddag in isolatie gegaan.



19:58 19 uur 58. Geen WTA-toernooi in Limoges. Het WTA-toernooi van Limoges, dat van 14 tot 20 december het seizoen zou afsluiten, gaat niet door. Dat is het gevolg van de gezondheidsmaatregelen die genomen werden voor de Australian Open. Omdat de speelsters voor dat grandslamtoernooi 14 dagen in quarantaine moeten, kunnen de organisatoren van het toernooi in Limoges geen kwalitatief deelnemersveld samenstellen. "Wellicht zouden we het zonder speelsters uit de top 150 moeten stellen. Op die manier kunnen we geen toernooi van een hoog niveau garanderen", verduidelijkte de organisatie. Er staan nu nog twee WTA-toernooien op de kalender: Ostrava, dat maandag start, en Linz (9-15 november). . Geen WTA-toernooi in Limoges Het WTA-toernooi van Limoges, dat van 14 tot 20 december het seizoen zou afsluiten, gaat niet door. Dat is het gevolg van de gezondheidsmaatregelen die genomen werden voor de Australian Open. Omdat de speelsters voor dat grandslamtoernooi 14 dagen in quarantaine moeten, kunnen de organisatoren van het toernooi in Limoges geen kwalitatief deelnemersveld samenstellen.

07:21 07 uur 21. Zuid-Afrika trekt zich terug uit Rugby Championship zuidelijk halfrond. Het Rugby Championship, het prestigieuze toernooi van het zuidelijke halfrond waarbij Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland en Argentinië elkaar bekampen, kent een serieuze domper: wereldkampioen Zuid-Afrika heeft zich teruggetrokken, 16 dagen voor de start. "Het is enorm teleurstellend dat de Springboks, door de voortdurende complexiteit van de COVID-crisis, niet kunnen deelnemen", klonk het in een statement. Het jaarlijkse toernooi was al uitgesteld door corona en werd - voor het eerst - aan 1 land toegekend. Het kampioenschap zal nu bestaan uit 6 duels in Australië. Op 31 oktober opent Australië tegen Nieuw-Zeeland het toernooi in Sydney. . Zuid-Afrika trekt zich terug uit Rugby Championship zuidelijk halfrond Het Rugby Championship, het prestigieuze toernooi van het zuidelijke halfrond waarbij Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland en Argentinië elkaar bekampen, kent een serieuze domper: wereldkampioen Zuid-Afrika heeft zich teruggetrokken, 16 dagen voor de start.



07:16 07 uur 16. 3 belangrijkste golftoernooien in Australië gaan niet door. De 3 belangrijkste golftoernooien in Australië vinden deze Australische zomer (2021-2022) niet plaats. Voor het eerst sinds 1945 zal de Australian Open voor mannen niet doorgaan. "Dit is een klap zonder weerga voor de sport in het land", stelt PGA-baas Gavin Kirkman. De grenzen van Australië zijn nog dicht voor de meeste reizigers om de coronapandemie tegen te gaan en ook binnenlandse reizigers moeten soms nog 2 weken in quarantaine. De Australian Open (m) en het PGA-toernooi waren voorzien in november en begin december, maar werden in eerste instantie uitgesteld naar februari, wanneer ook de Australian Open (v) gepland was. Maar finaal werden de 3 toernooien nu geschrapt. We hopen de 3 toernooien in 2021-2022 te hernemen." . 3 belangrijkste golftoernooien in Australië gaan niet door De 3 belangrijkste golftoernooien in Australië vinden deze Australische zomer (2021-2022) niet plaats. Voor het eerst sinds 1945 zal de Australian Open voor mannen niet doorgaan. "Dit is een klap zonder weerga voor de sport in het land", stelt PGA-baas Gavin Kirkman.

