Coronablog: Houston-Oklahoma 1e uitgestelde NBA-match, 50.000 dollar boete voor Harden

06:52 06 uur 52. James Harden overtreedt coronaprotocol: 50.000 dollar boete. James Harden, de vedette van Houston, heeft het nog maar eens te bont gemaakt. "The Beard" was op sociale media te zien zonder mondmasker op een feestje. Dat strookt niet met het strenge protocol van de NBA, dat de mededeling de wereld instuurde dat "Harden onbeschikbaar was door de schending van de veiligheidsprotocollen rond het coronavirus". Harden, die blijkbaar in het tussenseizoen graag wilde vertrekken en zich daar ook naar gedroeg, komt er door zijn zoveelste strubbeling met zijn club niet zomaar vanaf: hij moet de NBA 50.000 dollar boete betalen voor zijn corona-overtreding. . James Harden overtreedt coronaprotocol: 50.000 dollar boete James Harden, de vedette van Houston, heeft het nog maar eens te bont gemaakt. "The Beard" was op sociale media te zien zonder mondmasker op een feestje. Dat strookt niet met het strenge protocol van de NBA, dat de mededeling de wereld instuurde dat "Harden onbeschikbaar was door de schending van de veiligheidsprotocollen rond het coronavirus".

Harden, die blijkbaar in het tussenseizoen graag wilde vertrekken en zich daar ook naar gedroeg, komt er door zijn zoveelste strubbeling met zijn club niet zomaar vanaf: hij moet de NBA 50.000 dollar boete betalen voor zijn corona-overtreding.

06:50 06 uur 50. Houston-Oklahoma is 1e uitgestelde NBA-wedstrijd. We zijn nog maar toe aan de 2e dag van het NBA-seizoen of de eerste uitgestelde match is al een feit. Houston-Oklahoma kon woensdagavond niet doorgaan, omdat 3 spelers van Houston een positieve coronatest aflegden. 4 andere spelers werden door hun nauwe contacten met de betrokken spelers in quarantaine geplaatst. Zoals hierboven geschreven was ook Houston-vedette James Harden niet beschikbaar, omdat hij de coronaregels had overtreden. Een andere speler was geblesseerd. Zo kwam Houston niet aan de 8 vereiste spelers om aan een match te beginnen. . Houston-Oklahoma is 1e uitgestelde NBA-wedstrijd We zijn nog maar toe aan de 2e dag van het NBA-seizoen of de eerste uitgestelde match is al een feit. Houston-Oklahoma kon woensdagavond niet doorgaan, omdat 3 spelers van Houston een positieve coronatest aflegden. 4 andere spelers werden door hun nauwe contacten met de betrokken spelers in quarantaine geplaatst.

Zoals hierboven geschreven was ook Houston-vedette James Harden niet beschikbaar, omdat hij de coronaregels had overtreden. Een andere speler was geblesseerd. Zo kwam Houston niet aan de 8 vereiste spelers om aan een match te beginnen.

24-12-2020 24-12-2020.

16:31 16 uur 31. Atletiekkampioenschappen eind januari geschrapt. Zowel het Vlaams kampioenschap indooratletiek als het kampioenschap van de Franstalige atletiekbond (LBFA) gaat niet door. Het LBFA-kampioenschap in Louvain-la-Neuve was voorzien op 30 januari, het Vlaams kampioenschap op 31 januari in Gent. "We gaan er allebei van uit dat de coronaregels zullen worden verlengd. De beslissing daarover zal laat vallen, omdat de overheid op de gevolgen van de feesten zal wachten", zegt Ludwig Peetroons, algemeen directeur van de Vlaamse Atletiekliga. "Wij zouden eigenlijk nu al de inschrijvingen moeten beginnen open te zetten." Het hele atletiekgebeuren ligt in België al sinds oktober stil omdat alle wedstrijden onder de noemer amateursport vallen en er geen profcompetitie is. Bij de organisatoren van de IFAM indoor in Gent op 13 februari, het BK indoor in Louvain-la-Neuve op 20 februari en het BK veldlopen in Brussel op 28 februari leeft wel nog altijd hoop om alsnog te kunnen organiseren . Atletiekkampioenschappen eind januari geschrapt Zowel het Vlaams kampioenschap indooratletiek als het kampioenschap van de Franstalige atletiekbond (LBFA) gaat niet door.



Het LBFA-kampioenschap in Louvain-la-Neuve was voorzien op 30 januari, het Vlaams kampioenschap op 31 januari in Gent. "We gaan er allebei van uit dat de coronaregels zullen worden verlengd. De beslissing daarover zal laat vallen, omdat de overheid op de gevolgen van de feesten zal wachten", zegt Ludwig Peetroons, algemeen directeur van de Vlaamse Atletiekliga. "Wij zouden eigenlijk nu al de inschrijvingen moeten beginnen open te zetten."

Het hele atletiekgebeuren ligt in België al sinds oktober stil omdat alle wedstrijden onder de noemer amateursport vallen en er geen profcompetitie is. Bij de organisatoren van de IFAM indoor in Gent op 13 februari, het BK indoor in Louvain-la-Neuve op 20 februari en het BK veldlopen in Brussel op 28 februari leeft wel nog altijd hoop om alsnog te kunnen organiseren

16:30 16 uur 30. Jupiler Pro League Siemen Voet moet week extra in quarantaine, net als 4 stafleden KV Mechelen

23-12-2020 23-12-2020.

15:44 15 uur 44. Geen WK tafeltennis. Het WK tafeltennis voor landenteams is definitief geschrapt. Aanvankelijk zou het WK van 22 tot 29 maart 2020 plaatsvinden in Zuid-Korea. Daarna verhuisde het evenement naar juni, vervolgens naar september en uiteindelijk naar het voorjaar (28/02-7/03) van 2021. Maar door het toenemend aantal coronagevallen in Zuid-Korea blijkt een WK in het voorjaar ook niet mogelijk. De komende maanden zijn er in het land geen grote internationale sportevenementen toegelaten. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog sneuvelt dus een editie van het WK tafeltennis. . Geen WK tafeltennis Het WK tafeltennis voor landenteams is definitief geschrapt. Aanvankelijk zou het WK van 22 tot 29 maart 2020 plaatsvinden in Zuid-Korea. Daarna verhuisde het evenement naar juni, vervolgens naar september en uiteindelijk naar het voorjaar (28/02-7/03) van 2021.

Maar door het toenemend aantal coronagevallen in Zuid-Korea blijkt een WK in het voorjaar ook niet mogelijk. De komende maanden zijn er in het land geen grote internationale sportevenementen toegelaten. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog sneuvelt dus een editie van het WK tafeltennis.

22-12-2020 22-12-2020.

21:37 21 uur 37. Dakar niet in gevaar: ASO zet chartervluchten in. Organisator ASO last voor alle deelnemers aan de Dakar-rally chartervluchten in om op die manier iedereen tijdig in Jeddah te krijgen zodat de Dakar op 2 januari zoals gepland van start kan gaan. Zo wil het de sluiting van het luchtruim omzeielen. Nadat alle vliegverkeer van en naar Saudi-Arabië verboden werd wegens de coronacrisis nam de onrust bij de deelnemers toe. ASO, die onder de regel van uitzonderingen valt, schepte in de vooravond duidelijkheid. "Toch wil het ministerie van sport, waarmee ASO nauw samenwerkt, met het oog op het gezondheidsprotocol dat voor de rally is opgesteld, alles in het werk stellen om alle deelnemers in de best mogelijke omstandigheden te ontvangen. Er zullen dus extra gecharterde vluchten worden georganiseerd voor iedereen die tickets voor Jeddah heeft geboekt bij reguliere luchtvaartmaatschappijen." ASO vraagt de deelnemers die via zo'n extra charter naar Saudi-Arabië willen afreizen om zich voor 23 december in te schrijven. . Dakar niet in gevaar: ASO zet chartervluchten in Organisator ASO last voor alle deelnemers aan de Dakar-rally chartervluchten in om op die manier iedereen tijdig in Jeddah te krijgen zodat de Dakar op 2 januari zoals gepland van start kan gaan. Zo wil het de sluiting van het luchtruim omzeielen.

Nadat alle vliegverkeer van en naar Saudi-Arabië verboden werd wegens de coronacrisis nam de onrust bij de deelnemers toe. ASO, die onder de regel van uitzonderingen valt, schepte in de vooravond duidelijkheid.

"Toch wil het ministerie van sport, waarmee ASO nauw samenwerkt, met het oog op het gezondheidsprotocol dat voor de rally is opgesteld, alles in het werk stellen om alle deelnemers in de best mogelijke omstandigheden te ontvangen. Er zullen dus extra gecharterde vluchten worden georganiseerd voor iedereen die tickets voor Jeddah heeft geboekt bij reguliere luchtvaartmaatschappijen."

ASO vraagt de deelnemers die via zo'n extra charter naar Saudi-Arabië willen afreizen om zich voor 23 december in te schrijven.

16:21 16 uur 21. Dakar in gevaar? Saudi-Arabië heeft afgelopen nacht het luchtruim gesloten voor alle inkomende en uitgaande vluchten. Het verbod geldt voor een week en kan met nog een week verlengd worden. Mogelijk heeft dit gevolgen voor Dakar 2021, die op 2 januari in Jeddah van start gaat. Nadat heel wat landen zondag hun luchtruim sloten voor vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk gebeurt in Saudi-Arabië iets gelijkaardigs. Behalve uitzonderingen zal er voor een periode van een week geen vliegverkeer zijn. Het verbod haalt de planning van de deelnemers aan de Dakar danig overhoop. "Normaal gezien zouden we zaterdag 26 december afreizen omdat we ter plaatse ook nog enkele dagen verplicht in quarantaine moeten. Deze ochtend heb ik die tickets alvast omgeboekt", zegt Jean-Marc Fortin, de Belgische teammanager van Overdrive Racing. Fortin had maandagochtend ook al contact met ASO, de Franse organisator van de Dakar. "Ik weet dat ze hard werken om een oplossing te vinden, maar op dit moment is er geen nieuws en zijn we in het ongewisse." ASO, dat eveneens de Tour organiseert, heeft net als tijdens de Ronde van Frankrijk strikte veiligheidsmaatregelen genomen. De deelnemers gaan vooraf in quarantaine en worden voor de start getest. Vanaf dat moment leven ze in een bubbel en verblijven ze grotendeels in de woestijn. Bij ASO was niemand bereikbaar voor commentaar. . Dakar in gevaar? Saudi-Arabië heeft afgelopen nacht het luchtruim gesloten voor alle inkomende en uitgaande vluchten. Het verbod geldt voor een week en kan met nog een week verlengd worden. Mogelijk heeft dit gevolgen voor Dakar 2021, die op 2 januari in Jeddah van start gaat.

Nadat heel wat landen zondag hun luchtruim sloten voor vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk gebeurt in Saudi-Arabië iets gelijkaardigs. Behalve uitzonderingen zal er voor een periode van een week geen vliegverkeer zijn. Het verbod haalt de planning van de deelnemers aan de Dakar danig overhoop.

"Normaal gezien zouden we zaterdag 26 december afreizen omdat we ter plaatse ook nog enkele dagen verplicht in quarantaine moeten. Deze ochtend heb ik die tickets alvast omgeboekt", zegt Jean-Marc Fortin, de Belgische teammanager van Overdrive Racing. Fortin had maandagochtend ook al contact met ASO, de Franse organisator van de Dakar. "Ik weet dat ze hard werken om een oplossing te vinden, maar op dit moment is er geen nieuws en zijn we in het ongewisse."

ASO, dat eveneens de Tour organiseert, heeft net als tijdens de Ronde van Frankrijk strikte veiligheidsmaatregelen genomen. De deelnemers gaan vooraf in quarantaine en worden voor de start getest. Vanaf dat moment leven ze in een bubbel en verblijven ze grotendeels in de woestijn. Bij ASO was niemand bereikbaar voor commentaar.

12:35 12 uur 35. BENE-League handbal ten vroegste half mei. De organisatie achter de BENE-League handbal ziet gezien de coronacrisis af van een normaal verloop van de grensoverschrijdende competitie met Belgische en Nederlandse teams. Ze hoopt op ofwel een ingekorte competitie vanaf half mei tot eind juni ofwel een Final Four. Op 15 maart wordt de toestand van de gezondheidscrisis geëvalueerd en wordt beslist of de BENE-League daadwerkelijk een vervolg krijgt en in welke vorm dat dan zal zijn. . BENE-League handbal ten vroegste half mei De organisatie achter de BENE-League handbal ziet gezien de coronacrisis af van een normaal verloop van de grensoverschrijdende competitie met Belgische en Nederlandse teams. Ze hoopt op ofwel een ingekorte competitie vanaf half mei tot eind juni ofwel een Final Four.

Op 15 maart wordt de toestand van de gezondheidscrisis geëvalueerd en wordt beslist of de BENE-League daadwerkelijk een vervolg krijgt en in welke vorm dat dan zal zijn.



12:34 12 uur 34. De Belgisch-Nederlandse handbalcompetitie ligt nog een tijd stil.

21-12-2020 21-12-2020.