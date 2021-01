Coronablog: Eerste Wereldbekermanche turnen valt in het water

13:26 13 uur 26. Geen Wereldbeker turnen in Cottbus. De eerste Wereldbekermanche gymnastiek gaat niet door. Die vond normaal gezien plaats tussen 25 en 28 februari in de Duitse stad Cottbus. De afgelasting is een tegenvaller voor turners en turnsters die zich voorbereiden op het EK eind april en de Olympische Spelen komende zomer in Tokio. Voorlopig is nu de wedstrijd in Bakoe in Azerbeidzjan (4-7 maart) het eerste wereldbekerevenement van dit jaar. Enkele dagen later is de Qatarese stad Doha aan de beurt. . Geen Wereldbeker turnen in Cottbus De eerste Wereldbekermanche gymnastiek gaat niet door. Die vond normaal gezien plaats tussen 25 en 28 februari in de Duitse stad Cottbus.

De afgelasting is een tegenvaller voor turners en turnsters die zich voorbereiden op het EK eind april en de Olympische Spelen komende zomer in Tokio.

Voorlopig is nu de wedstrijd in Bakoe in Azerbeidzjan (4-7 maart) het eerste wereldbekerevenement van dit jaar. Enkele dagen later is de Qatarese stad Doha aan de beurt.

12-01-2021 12-01-2021.

20:41 20 uur 41. 36 besmettingen in Premier League afgelopen week. 2 weken geleden telde de Premier League 40 besmettingen met het coronavirus, afgelopen week waren dat er 36. Spelers en staf van alle 20 clubs ondergingen de afgelopen week 2 testen. Tot nu toe zijn 5 wedstrijden afgelast. Op dit moment wordt Aston Villa het hardst geraakt, de club speelde vorige week zelfs met een jeugdelftal in de FA Cup tegen kampioen Liverpool. Hoewel heel Engeland in een zware lockdown zit, zijn er nog geen plannen de Premier League enkele weken stil te leggen. . 36 besmettingen in Premier League afgelopen week 2 weken geleden telde de Premier League 40 besmettingen met het coronavirus, afgelopen week waren dat er 36.

Spelers en staf van alle 20 clubs ondergingen de afgelopen week 2 testen. Tot nu toe zijn 5 wedstrijden afgelast. Op dit moment wordt Aston Villa het hardst geraakt, de club speelde vorige week zelfs met een jeugdelftal in de FA Cup tegen kampioen Liverpool.

Hoewel heel Engeland in een zware lockdown zit, zijn er nog geen plannen de Premier League enkele weken stil te leggen.

20:39 20 uur 39. NBA stelt 2 duels uit. Het coronavirus slaat ook weer toe in de NBA. De duels New Orleans-Dallas (vanavond) en Boston-Chicago (dinsdag) zijn uitgesteld door de te veel besmettingen bij de teams. De NBA verwijst voor de beslissingen naar het gezondheids- en veiligheidsprotocol. Volgens Amerikaanse media hebben Dallas en Boston geen 8 beschikbare spelers, het vereiste minimum. Dallas moest gisteren zijn faciliteiten sluiten, nadat drie spelers, Josh Richardson, Dorian Finney-Smith en Jalen Brunson, positief getest hadden op het coronavirus. De spelers die contact met hen hadden, moeten een quarantaineperiode respecteren. Dat is ook het geval bij Boston, waar Jayson Tatum en Jaylen Brown een positieve coronatest aflegden. . NBA stelt 2 duels uit Het coronavirus slaat ook weer toe in de NBA. De duels New Orleans-Dallas (vanavond) en Boston-Chicago (dinsdag) zijn uitgesteld door de te veel besmettingen bij de teams.

De NBA verwijst voor de beslissingen naar het gezondheids- en veiligheidsprotocol. Volgens Amerikaanse media hebben Dallas en Boston geen 8 beschikbare spelers, het vereiste minimum.

Dallas moest gisteren zijn faciliteiten sluiten, nadat drie spelers, Josh Richardson, Dorian Finney-Smith en Jalen Brunson, positief getest hadden op het coronavirus. De spelers die contact met hen hadden, moeten een quarantaineperiode respecteren. Dat is ook het geval bij Boston, waar Jayson Tatum en Jaylen Brown een positieve coronatest aflegden.

11-01-2021 11-01-2021.

11:38 11 uur 38. Bevolking is geen voorstander van Spelen. Ongeveer tachtig procent van de Japanners is van oordeel dat de Olympische en Paralympische Spelen van komende zomer in Tokio geannuleerd of uitgesteld zouden moeten worden. Dat blijkt uit een opiniepeiling uitgevoerd door het persagentschap Kyodo. Volgens de peiling wil 35,3 procent van de ondervraagde Japanners dat de Spelen geannuleerd worden, terwijl 44,8 procent voorstander is van een tweede uitstel. De Olympische Spelen van Tokio werden al eens met een jaar uitgesteld, de Spelen zijn nu voorzien van 23 juli tot 8 augustus 2021. De organisatoren van Tokio 2020 benadrukten vrijdag dat de uitgestelde Spelen wel degelijk komende zomer zullen plaatsvinden, daags nadat de Japanse regering de noodtoestand had uitgeroepen in en rond de Japanse hoofdstad. Die beslissing kwam er als gevolg van een recordaantal nieuwe coronabesmettingen in de regio. . Bevolking is geen voorstander van Spelen Ongeveer tachtig procent van de Japanners is van oordeel dat de Olympische en Paralympische Spelen van komende zomer in Tokio geannuleerd of uitgesteld zouden moeten worden. Dat blijkt uit een opiniepeiling uitgevoerd door het persagentschap Kyodo. Volgens de peiling wil 35,3 procent van de ondervraagde Japanners dat de Spelen geannuleerd worden, terwijl 44,8 procent voorstander is van een tweede uitstel.

De Olympische Spelen van Tokio werden al eens met een jaar uitgesteld, de Spelen zijn nu voorzien van 23 juli tot 8 augustus 2021.

De organisatoren van Tokio 2020 benadrukten vrijdag dat de uitgestelde Spelen wel degelijk komende zomer zullen plaatsvinden, daags nadat de Japanse regering de noodtoestand had uitgeroepen in en rond de Japanse hoofdstad. Die beslissing kwam er als gevolg van een recordaantal nieuwe coronabesmettingen in de regio.

10:19 10 uur 19. Wijzigingen aan F1-kalender? Na de Grote Prijs van Australië verschuift mogelijk ook de GP van China op de kalender voor het komende Formule 1-seizoen. De organisatie van de race, die normaal op 11 april gereden moet worden, heeft bij de Formule 1 een verzoek ingediend om naar de tweede helft van het jaar te verhuizen. Het seizoen moet op 21 maart beginnen in Australië, maar vanwege de strikte coronamaatregelen in dat land is het hoogst onzeker of de F1-coureurs daar dan heen gaan. De lokale organisatie praat met de autoriteiten en de Formule 1 over een mogelijke verplaatsing van de race. Datzelfde geldt nu voor de GP van China. . Wijzigingen aan F1-kalender? Na de Grote Prijs van Australië verschuift mogelijk ook de GP van China op de kalender voor het komende Formule 1-seizoen. De organisatie van de race, die normaal op 11 april gereden moet worden, heeft bij de Formule 1 een verzoek ingediend om naar de tweede helft van het jaar te verhuizen.

Het seizoen moet op 21 maart beginnen in Australië, maar vanwege de strikte coronamaatregelen in dat land is het hoogst onzeker of de F1-coureurs daar dan heen gaan. De lokale organisatie praat met de autoriteiten en de Formule 1 over een mogelijke verplaatsing van de race. Datzelfde geldt nu voor de GP van China.

10-01-2021 10-01-2021.

17:45 17 uur 45. Judd Trump (WS-1) en Jack Lisowski (WS-14) missen Masters door corona. Judd Trump en Jack Lisowski, respectievelijk de nummer 1 en 14 van de wereld, kunnen niet deelnemen aan het Masters, dat morgen in Milton Keynes van start gaat. Beide Engelsen legden een positieve coronatest af en gaan in zelfisolatie. De 31-jarige Trump won dit seizoen al het English Open, het Northern Ireland Open en de World Grand Prix en was ook de topfavoriet voor het Masters. In 2019 won hij het toernooi met de top 16 van de wereld een eerste keer, vorig jaar liet hij zich in de 1e ronde verrassen door Shaun Murphy (WS-7). Op de tabel wordt Trump vervangen door Joe Perry (WS-19) en Lisowski door Gary Wilson (WS-20). De Masters is geen rankingtoernooi, maar vormt met het wereldkampioenschap en het UK Championship wel de Triple Crown. Stuart Bingham (WS-12) is de titelverdediger, Ronnie O'Sullivan (WS-3) kan zijn record met een achtste titel aandikken. . Judd Trump (WS-1) en Jack Lisowski (WS-14) missen Masters door corona Judd Trump en Jack Lisowski, respectievelijk de nummer 1 en 14 van de wereld, kunnen niet deelnemen aan het Masters, dat morgen in Milton Keynes van start gaat. Beide Engelsen legden een positieve coronatest af en gaan in zelfisolatie.

De 31-jarige Trump won dit seizoen al het English Open, het Northern Ireland Open en de World Grand Prix en was ook de topfavoriet voor het Masters. In 2019 won hij het toernooi met de top 16 van de wereld een eerste keer, vorig jaar liet hij zich in de 1e ronde verrassen door Shaun Murphy (WS-7).

Op de tabel wordt Trump vervangen door Joe Perry (WS-19) en Lisowski door Gary Wilson (WS-20).

De Masters is geen rankingtoernooi, maar vormt met het wereldkampioenschap en het UK Championship wel de Triple Crown. Stuart Bingham (WS-12) is de titelverdediger, Ronnie O'Sullivan (WS-3) kan zijn record met een achtste titel aandikken.

17:44 17 uur 44. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1347927954140106752

09-01-2021 09-01-2021.

16:09 16 uur 09. Nieuwe domper voor de veldlopers: CrossCup in Hannuit gaat niet door. De start van het Belgische veldloopseizoen wordt al voor de 3e keer uitgesteld. De CrossCup van Hannuit, voorzien op 24 januari en tevens het kampioenschap van de Franstalige atletiekliga (LBFA), gaat niet door. Dat maakten de organisatoren vrijdag bekend. In oktober werd al de manche in Berlare geschrapt. In november werden de manches in Mol en Roeselare uitgesteld naar maart, de manche in Hannuit wordt nu volledig geschrapt. Organisator Jos Van Roy had een aangepaste versie voorgesteld waarbij alleen kinderen en topatleten in actie zouden komen, maar zijn idee is op een njet gestuit bij de overheid. "De belangstelling was enorm, aangezien ik de afgelopen dagen heel veel berichten en e-mails heb ontvangen van atleten, zowel jong en oud", aldus Van Roy in een mededeling. "Het doet pijn onze start opnieuw uit te stellen." Het veldloopseizoen start nu - uiteraard onder voorbehoud - met het Vlaams kampioenschap in Diest op 7 februari. Op 28 februari volgt het BK veldlopen in Brussel, op 7 en 21 maart staan de CrossCup-manches in Mol en Roeselare op het menu. . Nieuwe domper voor de veldlopers: CrossCup in Hannuit gaat niet door De start van het Belgische veldloopseizoen wordt al voor de 3e keer uitgesteld. De CrossCup van Hannuit, voorzien op 24 januari en tevens het kampioenschap van de Franstalige atletiekliga (LBFA), gaat niet door. Dat maakten de organisatoren vrijdag bekend.

In oktober werd al de manche in Berlare geschrapt. In november werden de manches in Mol en Roeselare uitgesteld naar maart, de manche in Hannuit wordt nu volledig geschrapt.

Organisator Jos Van Roy had een aangepaste versie voorgesteld waarbij alleen kinderen en topatleten in actie zouden komen, maar zijn idee is op een njet gestuit bij de overheid.

"De belangstelling was enorm, aangezien ik de afgelopen dagen heel veel berichten en e-mails heb ontvangen van atleten, zowel jong en oud", aldus Van Roy in een mededeling. "Het doet pijn onze start opnieuw uit te stellen."

Het veldloopseizoen start nu - uiteraard onder voorbehoud - met het Vlaams kampioenschap in Diest op 7 februari. Op 28 februari volgt het BK veldlopen in Brussel, op 7 en 21 maart staan de CrossCup-manches in Mol en Roeselare op het menu.



06:52 06 uur 52. Ook in de Premier League mag niet meer geknuffeld worden. De voetballers in de Premier League hebben het advies gekregen om afstand te houden en niet meer te knuffelen als ze een doelpunt vieren tijdens de coronacrisis. "We hebben onze leden een boodschap gestuurd dat ze zich aan het protocol moeten houden", zegt Gordon Taylor, het hoofd van de spelersvakbond PFA. Groot-Brittannië zit in een zware lockdown en de afgelopen week kwam het nieuws dat heel wat voetballers zich niet aan de regels hadden gehouden tijdens de feestdagen. . Ook in de Premier League mag niet meer geknuffeld worden De voetballers in de Premier League hebben het advies gekregen om afstand te houden en niet meer te knuffelen als ze een doelpunt vieren tijdens de coronacrisis. "We hebben onze leden een boodschap gestuurd dat ze zich aan het protocol moeten houden", zegt Gordon Taylor, het hoofd van de spelersvakbond PFA. Groot-Brittannië zit in een zware lockdown en de afgelopen week kwam het nieuws dat heel wat voetballers zich niet aan de regels hadden gehouden tijdens de feestdagen.