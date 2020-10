Coronablog: Duitsers moeten opnieuw in lege stadions voetballen

17:52 17 uur 52. Bundesliga bant fans in november. Volgende maand zullen fans niet welkom zijn in de Bundesliga. Ook in Duitsland gaan de coronacurves stevig omhoog en onder meer door supporters te weren uit de voetbalstadions hoopt de overheid het virus in te dammen. Alle culturele en vrijetijdsinfrastructuur gaat op slot in Duitsland en daar vallen ook de voetbalstadions onder. De competitie wordt wel voortgezet, maar zonder fans. Veel clubs hadden zelf al aangekondigd dat ze het komend weekend zonder supporters zouden doen. Tot nu toe hadden de Duitse profvoetbalclubs de toelating om hun stadions voor 20 procent te vullen met supporters, op voorwaarde dat de coronacijfers in de desbetreffende deelstaat onder controle waren. Zo speelden RB Leipzig en Union Berlijn de voorbije weken voor enkele duizenden fans, andere clubs voor enkele honderden en Bayern München helemaal zonder supporters. . Bundesliga bant fans in november Volgende maand zullen fans niet welkom zijn in de Bundesliga. Ook in Duitsland gaan de coronacurves stevig omhoog en onder meer door supporters te weren uit de voetbalstadions hoopt de overheid het virus in te dammen.

17:51 17 uur 51. Bayern, Dortmund en de andere Duitse clubs voetballen weer voor lege tribunes.

17:45 17 uur 45. coronavirus Basketbal- en hockeyfederatie stelt ook jeugdwedstrijden uit

28-10-2020 28-10-2020.

20:14 20 uur 14. coronavirus Alleen professionele sport en sport onder 12 jaar zijn nog toegestaan

27-10-2020 27-10-2020.

13:01 13 uur 01. Nieuwe coronagevallen bij Milan: doelman Donnarumma en winger Hauge. De Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma en de Noorse winger Jens Petter Hauge hebben allebei positief getest op het coronavirus. Dat maakte Milan bekend. De 2 zijn meteen in quarantaine gegaan, net als 3 leden van de technische staf die eveneens positief testten. Alle betrokkenen vertonen geen symptomen. De andere spelers, onder wie Alexis Saelemaekers, testten negatief. Milan is met 12 op 12 leider in de Serie A. Vanavond ontvangt het AS Roma op speeldag 5. . Nieuwe coronagevallen bij Milan: doelman Donnarumma en winger Hauge De Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma en de Noorse winger Jens Petter Hauge hebben allebei positief getest op het coronavirus. Dat maakte Milan bekend. De 2 zijn meteen in quarantaine gegaan, net als 3 leden van de technische staf die eveneens positief testten. Alle betrokkenen vertonen geen symptomen.

13:00 13 uur . Noorse WB-winnaar Aamodt Kilde test positief. De Noorse skivedette Aleksander Aamodt Kilde heeft corona. De winnaar van de laatste algemene wereldbeker heeft lichte symptomen, maar voelt zich goed. "Ik heb er goede hoop in dat ik snel hersteld zal zijn en nu volg ik de gezondheidsregels nauw op", zegt de 28-jarige Noor. Aamodt Kilde testte vorige week positief na zijn terugkeer van de openingsmanche van de wereldbeker alpijnse ski in Sölden (Oos), waar een reuzenslalom werd afgewerkt. De Noor haalde de aankomst niet. . Noorse WB-winnaar Aamodt Kilde test positief De Noorse skivedette Aleksander Aamodt Kilde heeft corona. De winnaar van de laatste algemene wereldbeker heeft lichte symptomen, maar voelt zich goed. "Ik heb er goede hoop in dat ik snel hersteld zal zijn en nu volg ik de gezondheidsregels nauw op", zegt de 28-jarige Noor.

11:51 11 uur 51. Belgische waterpolocompetities opgeschort tot 31 december, geen BK klein bad. De Koninklijke Belgische Zwembond schort alle nationale waterpolocompetities op tot en met 31 december, met inbegrip van de leeftijdscategorieën U11 en U13. Dat maakte de federatie maandag bekend. De competities lagen door de coronacrisis al stil tot 8 november (met uitzondering van de U11 en U13). "De Raad van Bestuur zal aan de Nationale Sportcommissie Waterpolo vragen om alternatieve scenario's en formules uit te werken met het oog op een mogelijke veilige hervatting in januari 2021", meldt de bond. Voor het BK zwemmen kortebaan in Gent (14-15 november) werd gewerkt aan een "gelimiteerde editie", maar die zal niet doorgaan "onder andere gelet op de recente deelnamebeperkingen en gelet op ongelijke sportieve voorbereidingskansen (wegens de verplichte sluiting van zwembaden in Brussel en Wallonië)", klinkt het. De federatie onderzoekt wel of de mogelijkheid bestaat om eventueel nog een (nationale) zwemcompetitie te houden tijdens het weekend van 28-29 november, hetzij in Rozebroeken Gent, hetzij ergens anders, "teneinde een perspectief en een doel te geven aan de betrokken zwemmers om hen in staat te stellen een effectieve gezwommen tijd te realiseren in het jaar 2020". Er wordt daarbij benadrukt dat "er in elk geval geen sprake kan zijn van een officieel Belgisch Kampioenschap Zwemmen, indien niet elke zwemmer - ongeacht niveau of leeftijd - in staat is om zich op gelijke voet voor te bereiden, in te schrijven of deel te nemen". . Belgische waterpolocompetities opgeschort tot 31 december, geen BK klein bad De Koninklijke Belgische Zwembond schort alle nationale waterpolocompetities op tot en met 31 december, met inbegrip van de leeftijdscategorieën U11 en U13. Dat maakte de federatie maandag bekend.

26-10-2020 26-10-2020.

22:03 22 uur 03. Eupen meldt positieve test voor Jens Cools. Jens Cools, verdedigende middenvelder bij KAS Eupen, is besmet met het coronavirus. Cools gaat meteen in quarantaine. Alle andere testen die deze week bij Eupen zijn afgenomen, leverden een negatief resultaat op. Eupen kan zaterdagnamiddag in de thuismatch tegen KV Mechelen (die achter gesloten deuren plaatsvindt) dus geen beroep doen op de 30-jarige Cools, in principe een vaste waarde. Dit seizoen speelde hij al acht matchen en scoorde daarin een keer. . Eupen meldt positieve test voor Jens Cools Jens Cools, verdedigende middenvelder bij KAS Eupen, is besmet met het coronavirus. Cools gaat meteen in quarantaine. Alle andere testen die deze week bij Eupen zijn afgenomen, leverden een negatief resultaat op.

12:36 12 uur 36. Geen korfbal komend weekend. De korfbalbond heeft beslist om alle competitiematchen van volgend weekend uit te stellen. De KBKB wil de mogelijke verstrenging die morgen aangekondigd wordt niet afwachten en hakt nu al de knoop door om even niet meer te spelen. "De Raad van Bestuur volgt de communicatie van de overheid van dichtbij op en komt opnieuw samen als de maatregelen van de regering bekend zijn. Sport heeft een belangrijke functie in het mentale en fysieke welbevinden van de mens. Clubs kunnen in tussentijd dus wel aan de slag blijven binnen hun eigen sportbubbels op de vereniging", zegt de korfbalbond. . Geen korfbal komend weekend De korfbalbond heeft beslist om alle competitiematchen van volgend weekend uit te stellen. De KBKB wil de mogelijke verstrenging die morgen aangekondigd wordt niet afwachten en hakt nu al de knoop door om even niet meer te spelen.



22-10-2020 22-10-2020.