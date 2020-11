Coronablog: Braziliaanse voetbalvedette Marta test positief

09:06 09 uur 06. Braziliaanse voetbalvedette Marta test positief. De Braziliaanse voetbalster Marta heeft een coronabesmetting opgelopen. Ze mist daardoor een dubbele oefeninterland tegen Ecuador. De 34-jarige Marta geldt als een van de allerbeste voetbalspeelsters ooit en wordt vaak de vrouwelijke Ronaldinho genoemd. Zes keer, een record, werd de aanvalster verkozen tot Wereldvoetbalster van het Jaar (2006-2010, 2018). De speelster van Orlando Pride mist door de positieve coronatest de 2 vriendschappelijke matchen van Brazilië tegen Ecuador, op 27 november en 1 december in Sao Paulo. . Braziliaanse voetbalvedette Marta test positief De Braziliaanse voetbalster Marta heeft een coronabesmetting opgelopen. Ze mist daardoor een dubbele oefeninterland tegen Ecuador. De 34-jarige Marta geldt als een van de allerbeste voetbalspeelsters ooit en wordt vaak de vrouwelijke Ronaldinho genoemd. Zes keer, een record, werd de aanvalster verkozen tot Wereldvoetbalster van het Jaar (2006-2010, 2018).

19:55 19 uur 55. Tropicale Amissa Bongo uitgesteld. Vanwege de bekende redenen is de Tropicale Amissa Bongo (18-24 januari) uitgesteld naar later in 2021. De rittenkoers in Gabon zou door het wegvallen van de koersen in Australië de eerste officiële profkoers van het jaar zijn, maar die eer is nu voor de Ronde van San Juan weggelegd. Gisteren lieten de Argentijnse autoriteiten weten dat de Ronde van San Juan ondanks alles gewoon kan doorgaan, van 24 tot 31 januari. Vorig jaar was Remco Evenepoel er eindwinnaar. . Tropicale Amissa Bongo uitgesteld Vanwege de bekende redenen is de Tropicale Amissa Bongo (18-24 januari) uitgesteld naar later in 2021. De rittenkoers in Gabon zou door het wegvallen van de koersen in Australië de eerste officiële profkoers van het jaar zijn, maar die eer is nu voor de Ronde van San Juan weggelegd.

15:44 15 uur 44. Carcela mist het duel tegen Eupen. Standard-vleugelspeler Mehdi Carcela heeft positief getest op het coronavirus. Hij behoort niet tot de selectie die zaterdag Eupen ontvangt op de 13e speeldag van de Jupiler Pro League. Ook de Europa League-match van volgende week donderdag tegen Lech Poznan dreigt Carcela te missen. Carcela, die door Standard-coach Philippe Montanier geregeld op de bank wordt gezet, kwam dit seizoen tot dusver in 11 wedstrijden in actie. Standard werd de voorbije weken geteisterd door het coronavirus. Eerder testten Collins Fai, Konstantinos Laifis, Damjan Pavlovic, Eden Shamir, Moussa Sissako, Abdoul Fessal Tapsoba, Maxime Lestienne, Nicolas Raskin en Michel-Ange Balikwisha positief. . Carcela mist het duel tegen Eupen Standard-vleugelspeler Mehdi Carcela heeft positief getest op het coronavirus. Hij behoort niet tot de selectie die zaterdag Eupen ontvangt op de 13e speeldag van de Jupiler Pro League. Ook de Europa League-match van volgende week donderdag tegen Lech Poznan dreigt Carcela te missen. Carcela, die door Standard-coach Philippe Montanier geregeld op de bank wordt gezet, kwam dit seizoen tot dusver in 11 wedstrijden in actie.

16:30 16 uur 30. Franse sportstadions blijven tot eind dit jaar leeg. President Emmanuel Macron heeft de maatregel om publiek te weren bij sportwedstrijden met een maand verlengd. In Frankrijk zullen nog minstens tot 1 januari geen toeschouwers welkom zijn in de sportstadions. "Een terugkeer van toeschouwers is niet mogelijk in december gezien de recente schommelingen in het aantal COVID-19-patiënten in Frankrijk", zei Macron tijdens een digitale conferentie. . Franse sportstadions blijven tot eind dit jaar leeg President Emmanuel Macron heeft de maatregel om publiek te weren bij sportwedstrijden met een maand verlengd. In Frankrijk zullen nog minstens tot 1 januari geen toeschouwers welkom zijn in de sportstadions.

16:25 16 uur 25. Marseille-Nice uitgesteld. Het duel tussen Marseille (4e in de stand) en Nice (8e) van komende zaterdag is uitgesteld, omdat meer dan 10 spelers van Nice positief getest hebben op het coronavirus. Voor Marseille is het al de 3e wedstrijd dit seizoen die uitgesteld wordt door coronabesmettingen bij de tegenstander. Het uitgestelde duel tegen Saint-Etienne werd al ingehaald. Voor de match tegen Lens is er nog geen nieuwe datum. . Marseille-Nice uitgesteld Het duel tussen Marseille (4e in de stand) en Nice (8e) van komende zaterdag is uitgesteld, omdat meer dan 10 spelers van Nice positief getest hebben op het coronavirus.

13:47 13 uur 47. Noorse gezondheidsbaas wil het internationaal voetbal een halt toeroepen. Bjorn Guldvog, het hoofd van de Noorse gezondheidsdienst, wil stappen ondernemen om het internationaal voetbal in Europa stop te zetten. Guldvog zei in de Noorse media te twijfelen of het gezondheidsprotocol dat de UEFA installeerde, de spelers en staf van teams voldoende beschermt. "We zien toch steeds meer coronabesmettingen bij clubs", liet hij noteren. Guldvog nam intussen contact op met de UEFA en de Noorse voetbalbond (NFF) om zijn bekommernissen te bespreken. Afgelopen zondag moest de Noorse nationale ploeg haar Nations League-duel in Roemenië nog afzeggen, nadat de gezondheidsautoriteiten in Noorwegen het team hadden bevolen in quarantaine te gaan na de positieve coronatest van international Omar Elabdellaoui. Woensdag zullen de Noren tegen Oostenrijk aantreden met een volledig nieuw elftal. . Noorse gezondheidsbaas wil het internationaal voetbal een halt toeroepen Bjorn Guldvog, het hoofd van de Noorse gezondheidsdienst, wil stappen ondernemen om het internationaal voetbal in Europa stop te zetten. Guldvog zei in de Noorse media te twijfelen of het gezondheidsprotocol dat de UEFA installeerde, de spelers en staf van teams voldoende beschermt. "We zien toch steeds meer coronabesmettingen bij clubs", liet hij noteren.

11:49 11 uur 49. Nederland reist zonder positieve Babel naar Polen. Nederland gaat zonder Ryan Babel naar Polen voor de laatste groepswedstrijd in de Nations League. De aanvaller van het Turkse Galatasaray is besmet met het coronavirus en blijft achter in Nederland. Babel haakte zondag vlak voor het duel met Bosnië en Herzegovina al af, omdat hij klachten had. Een sneltest leverde toen een positieve uitslag op en bij de coronatest die alle spelers en stafleden gisteren ondergingen, testte Babel ook positief. Alle andere testen waren negatief. Bondscoach Frank de Boer roept geen vervanger op voor Babel en vliegt dinsdag na de training en persconferentie in Zeist met 22 spelers naar Polen. Oranje moet morgenavond winnen van de Polen om zich te kunnen plaatsen voor de finaleronde van de Nations League. De ploeg van De Boer is ook afhankelijk van het resultaat van koploper Italië in Sarajevo tegen Bosnië. . Nederland reist zonder positieve Babel naar Polen Nederland gaat zonder Ryan Babel naar Polen voor de laatste groepswedstrijd in de Nations League. De aanvaller van het Turkse Galatasaray is besmet met het coronavirus en blijft achter in Nederland. Babel haakte zondag vlak voor het duel met Bosnië en Herzegovina al af, omdat hij klachten had.

06:25 06 uur 25. Weekrecord in Premier League: 16 positieve gevallen. Tijdens de laatste testronde op Covid-19 in de Premier League hebben 16 stalen een positief resultaat opgeleverd. Dat is een record voor de Engelse competitie. De testen werden afgenomen tussen maandag 9 november en zondag 15 november. Van de 1.207 gecontroleerde spelers en stafleden bleken er 16 besmet met het coronavirus. Het vorige weekrecord in de Premier League was 10 besmettingen (tussen 21 en 27 september). Wie positief testte, moet zich 10 dagen isoleren. De Premier League geeft geen namen vrij van betrokkenen. . Weekrecord in Premier League: 16 positieve gevallen Tijdens de laatste testronde op Covid-19 in de Premier League hebben 16 stalen een positief resultaat opgeleverd. Dat is een record voor de Engelse competitie. De testen werden afgenomen tussen maandag 9 november en zondag 15 november. Van de 1.207 gecontroleerde spelers en stafleden bleken er 16 besmet met het coronavirus.

23:03 23 uur 03. Noorse nationale ploeg moet in quarantaine. De UEFA heeft beslist om het duel tussen Roemenië en Noorwegen in de Nations League van morgen af te gelasten. De Noorse rechtsachter Omar Elabdellaoui testte positief op COVID-19 en de Noorse gezondheidsautoriteiten eisen dat het hele team 10 dagen in quarantaine zou gaan. De andere internationals testten nochtans allemaal negatief. De Noorse voetbalbond wou die regel omzeilen, maar dat lukt dus niet. "De match kan dus niet gespeeld worden", bevestigde de UEFA op de website van de Nations League. Of dat betekent dat Noorwegen de match automatisch verliest, is niet duidelijk. Volgens de UEFA-regels heeft Noorwegen nu een forfaitnederlaag aan zijn been. Roemenië en Noorwegen zitten in groep 1 van de B-divisie. Na vier speeldagen deelt Noorwegen daarin met negen punten de leiding met Oostenrijk. Roemenië is met vier punten derde. . Noorse nationale ploeg moet in quarantaine De UEFA heeft beslist om het duel tussen Roemenië en Noorwegen in de Nations League van morgen af te gelasten. De Noorse rechtsachter Omar Elabdellaoui testte positief op COVID-19 en de Noorse gezondheidsautoriteiten eisen dat het hele team 10 dagen in quarantaine zou gaan. De andere internationals testten nochtans allemaal negatief.

