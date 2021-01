Coronablog: 2 positieve gevallen bij Barcelona, training geannuleerd

23:59 23 uur 59. 2 leden van technische staf Barça testen positief. Corona-alarm op Camp Nou. 2 stafleden van FC Barcelona hebben positief getest op het virus. De trainingssessie van dinsdag, een dag voor de competitiewedstrijd tegen Athletic Bilbao, wordt voorlopig geannuleerd. Iedereen binnen de club wordt dinsdagmorgen opnieuw getest. Barcelona staat voorlopig 5e in La Liga. De wedstrijd tegen Bilbao, de nummer 9, is een inhaalwedstrijd van de 2e speeldag. . 2 leden van technische staf Barça testen positief Corona-alarm op Camp Nou. 2 stafleden van FC Barcelona hebben positief getest op het virus.

De trainingssessie van dinsdag, een dag voor de competitiewedstrijd tegen Athletic Bilbao, wordt voorlopig geannuleerd. Iedereen binnen de club wordt dinsdagmorgen opnieuw getest.

Barcelona staat voorlopig 5e in La Liga. De wedstrijd tegen Bilbao, de nummer 9, is een inhaalwedstrijd van de 2e speeldag.





22:18 22 uur 18. Nieuwe lockdown heeft geen gevolgen voor Premier League. Het voetbal in de Premier League blijft doorgaan, hoewel Brits premier Boris Johnson vandaag opnieuw een lockdown aangekondigd heeft. Volgens Sky Sports maakt de regering een uitzondering voor de zogenoemde elite-sporten, om te blijven trainen en - achter gesloten deuren - wedstrijden te spelen. Vanzelfsprekend blijven de strikte coronaregels wel van kracht in de betreffende sporten. In de Premier League zijn de afgelopen weken wel al enkele duels afgelast omdat sommige clubs zwaar getroffen waren door het virus.

Volgens Sky Sports maakt de regering een uitzondering voor de zogenoemde elite-sporten, om te blijven trainen en - achter gesloten deuren - wedstrijden te spelen.

Vanzelfsprekend blijven de strikte coronaregels wel van kracht in de betreffende sporten. In de Premier League zijn de afgelopen weken wel al enkele duels afgelast omdat sommige clubs zwaar getroffen waren door het virus.

13:32 13 uur 32. Corona verstoort Premier League. De Premier League-wedstrijd tussen Fulham en Burnley van morgen is uitgesteld. Het aantal coronagevallen bij Fulham, de club van onze landgenoot Denis Odoi, stijgt nog altijd. Woensdag werd ook al de verplaatsing van Fulham naar Tottenham uitgesteld. Maandag werd een streep getrokken door Manchester City-Everton door coronaperikelen bij City. De Premier League heeft wel nog vertrouwen in het verdere verloop van de competitie. "Bij de overgrote meerderheid van clubs blijft het aantal coronabesmettingen laag." "We behouden het vertrouwen in onze protocollen, die ervoor zorgen dat wedstrijden zullen gespeeld kunnen worden." Een aantal clubvoorzitters pleitten eerder deze week voor een tijdelijke competitiestop.

Woensdag werd ook al de verplaatsing van Fulham naar Tottenham uitgesteld. Maandag werd een streep getrokken door Manchester City-Everton door coronaperikelen bij City.

De Premier League heeft wel nog vertrouwen in het verdere verloop van de competitie. "Bij de overgrote meerderheid van clubs blijft het aantal coronabesmettingen laag."

"We behouden het vertrouwen in onze protocollen, die ervoor zorgen dat wedstrijden zullen gespeeld kunnen worden." Een aantal clubvoorzitters pleitten eerder deze week voor een tijdelijke competitiestop.

11:44 11 uur 44. Betis mist 3 ervaren spelers tegen stadsrivaal. Het coronavirus heeft Real Betis onthoofd vlak voor de derby tegen Sevilla. Joaquin, Andrés Guardado en Martin Montoya zijn alle 3 besmet met het coronavirus. Joaquin is ondertussen al 39 en de kapitein van Betis. Het clubicoon, ook 52-voudig Spaans international, keerde in 2015 terug naar zijn opleidingsclub. Op bijna (voetbal)pensiongerechtigde leeftijd is hij nog altijd basisspeler bij het team van coach Manuel Pellegrini. De 34-jarige Guardado, een Mexicaanse centrale middenvelder, maakte in 2017 de overstap van PSV. Montoya, een 29-jarige rechtsachter, kwam pas vorige zomer over van Brighton. "De 3 spelers voelen zich goed en zitten hun isolatie thuis uit", meldt Betis, de nummer 10 in La Liga. Sevilla staat 4e.

Joaquin is ondertussen al 39 en de kapitein van Betis. Het clubicoon, ook 52-voudig Spaans international, keerde in 2015 terug naar zijn opleidingsclub. Op bijna (voetbal)pensiongerechtigde leeftijd is hij nog altijd basisspeler bij het team van coach Manuel Pellegrini.

De 34-jarige Guardado, een Mexicaanse centrale middenvelder, maakte in 2017 de overstap van PSV. Montoya, een 29-jarige rechtsachter, kwam pas vorige zomer over van Brighton.

"De 3 spelers voelen zich goed en zitten hun isolatie thuis uit", meldt Betis, de nummer 10 in La Liga. Sevilla staat 4e.

20:04 20 uur 04. Benfica krijgt coronavirus niet onder controle. Benfica, de club van Rode Duivel Jan Vertonghen, krijgt het coronavirus maar niet onder controle. Afgelopen weekend bleken de Braziliaanse verdediger Jardel en de Portugese aanvaller Gonçalo Ramos positief. Nu hebben ook de Zwitserse aanvaller Haris Seferovic en rechtsachter Joao Ferreira positief getest bij de Portugese ploeg. Begin vorige week legden middenvelder Pizzi en algemeen directeur Tiago Pinto al een positieve coronatest af. In september testte reservekeeper Mile Svilar positief.

14:37 14 uur 37. Polen mogen niet meedoen aan opener Vierschansentoernooi. Nog voor de start van Vierschansentoernooi heeft het coronavirus al toegeslagen. De Poolse schansspringer Klemens Muranka heeft positief getest, waardoor het volledige Poolse team morgen niet van start mag gaan in Oberstdorf (de opener van het Vierschansentoernooi). Dat is slecht nieuws voor titelverdediger Dawid Kubacki en tweevoudig winnaar Kamil Stoch. Vooral die laatste gold als een schaduwfavoriet voor de eindzege. De kans bestaat wel dat de Polen van de partij zijn in de overige 3 wedstrijden: Garmisch-Partenkirchen (1 januari), Innsbruck (4 januari) en Bischofshofen (6 januari).

Dat is slecht nieuws voor titelverdediger Dawid Kubacki en tweevoudig winnaar Kamil Stoch. Vooral die laatste gold als een schaduwfavoriet voor de eindzege. De kans bestaat wel dat de Polen van de partij zijn in de overige 3 wedstrijden: Garmisch-Partenkirchen (1 januari), Innsbruck (4 januari) en Bischofshofen (6 januari).

06:52 06 uur 52. James Harden overtreedt coronaprotocol: 50.000 dollar boete. James Harden, de vedette van Houston, heeft het nog maar eens te bont gemaakt. "The Beard" was op sociale media te zien zonder mondmasker op een feestje. Dat strookt niet met het strenge protocol van de NBA, dat de mededeling de wereld instuurde dat "Harden onbeschikbaar was door de schending van de veiligheidsprotocollen rond het coronavirus". Harden, die blijkbaar in het tussenseizoen graag wilde vertrekken en zich daar ook naar gedroeg, komt er door zijn zoveelste strubbeling met zijn club niet zomaar vanaf: hij moet de NBA 50.000 dollar boete betalen voor zijn corona-overtreding.

Harden, die blijkbaar in het tussenseizoen graag wilde vertrekken en zich daar ook naar gedroeg, komt er door zijn zoveelste strubbeling met zijn club niet zomaar vanaf: hij moet de NBA 50.000 dollar boete betalen voor zijn corona-overtreding.

06:50 06 uur 50. Houston-Oklahoma is 1e uitgestelde NBA-wedstrijd. We zijn nog maar toe aan de 2e dag van het NBA-seizoen of de eerste uitgestelde match is al een feit. Houston-Oklahoma kon woensdagavond niet doorgaan, omdat 3 spelers van Houston een positieve coronatest aflegden. 4 andere spelers werden door hun nauwe contacten met de betrokken spelers in quarantaine geplaatst. Zoals hierboven geschreven was ook Houston-vedette James Harden niet beschikbaar, omdat hij de coronaregels had overtreden. Een andere speler was geblesseerd. Zo kwam Houston niet aan de 8 vereiste spelers om aan een match te beginnen.

Zoals hierboven geschreven was ook Houston-vedette James Harden niet beschikbaar, omdat hij de coronaregels had overtreden. Een andere speler was geblesseerd. Zo kwam Houston niet aan de 8 vereiste spelers om aan een match te beginnen.

