Coronablog: Wayde van Niekerk isoleert zichzelf na positieve test

Van Niekerk isoleert zichzelf na positieve test. Wayde van Niekerk is besmet met het coronavirus. De 28-jarige Zuid-Afrikaan testte positief bij een controle in het Italiaanse Gemona, waar de wereldrecordhouder op de 400 meter zich voorbereidde op een meeting in Trieste.



Van Niekerk liep in 2016 in Rio naar olympisch goud in een wereldrecordtijd (43"03). Dat hoge niveau haalde hij daarna niet meer, vooral omdat hij geplaagd werd door blessures.



Eind 2017 scheurde hij een kruisband tijdens een rugbymatch en sindsdien verloopt zijn herstel moeizaam. Het uitstel van de Olympische Spelen in Tokio met een jaar lijkt voor hem eerder een zegen dan een vloek.



Van Niekerk zou in Trieste de 100 en 400 meter lopen. De Zuid-Afrikaan zal zichzelf nu isoleren op het trainingskamp in Gemona.

02-08-2020 02-08-2020.

02-08-2020

Positieve coronatest op WTA-toernooi Palermo, maar toernooi gaat wel door. Een van de deelneemsters aan het WTA-toernooi in het Italiaanse Palermo is besmet met het coronavirus. De WTA bevestigde dat een speelster, wiens identiteit niet is vrijgegeven, positief heeft getest.

Volgens de WTA vertoont de tennisster geen symptomen. Ze heeft zich teruggetrokken van het toernooi en zichzelf geïsoleerd. Iedereen die in nauw contact met haar is geweest, zal worden getest, zoals het WTA protocol het voorschrijft.

De 31e editie van het graveltoernooi in Palermo gaat wel door, zo benadrukt de WTA.

Aan de Palermo Ladies Open, het eerste WTA-toernooi op de kalender sinds de coronabreak in maart, nemen meerdere Belgen deel. Zaterdag treden 3 landgenotes aan in de kwalificaties: Greet Minnen, Ysaline Bonaventure en Yanina Wickmayer.

01-08-2020 01-08-2020.

01-08-2020

Rugbycompetitie wordt uitgesteld tot oktober. De start van de rugbycompetities in ons land wordt tot het eerste weekend van oktober (3-4) uitgesteld. De bekerfinales van vorig seizoen die op 29 augustus gepland stonden, worden geannuleerd. De BeNeCup 2020 zal niet doorgaan en de nieuwe Women's 7 Cup wordt uitgesteld tot een latere datum.

"Door de coronapandemie en de gevolgen daarvan voor de trainingen heeft de raad van bestuur van Belgium Rugby beslist om de start van de competities, nationaal en regionaal, uit te stellen. Ten vroegste op 3 oktober zal de competitie van start gaan", klinkt het in een communiqué. "We zijn ons ervan bewust dat dit een teleurstelling is voor onze clubs, maar tot nu toe zijn we altijd voorzichtig geweest en dat zullen we ook blijven."

Omdat rugby een team- en contactsport is, heeft Belgium Rugby ervoor gekozen om al zijn clubs de tijd te geven om zich volledig voor te bereiden op de hervatting van de competitie. Bovendien is in de provincie Antwerpen het beoefenen van teamsporten voor 18-plussers verboden. "We beseffen dat ook het seizoen 2020-2021 sterk zal worden beïnvloed door de maatregelen die zullen worden genomen in de strijd tegen de pandemie. We moeten de komende weken misschien nog meer beslissingen nemen, wat echt jammer zou zijn voor de sport, maar de gezondheid van iedereen is onze prioriteit."

Ronde van de Toekomst geannuleerd. De 57e editie van de Ronde van de Toekomst is geschrapt door de strikte gezondheidsmaatregelen tegen het coronavirus. De wedstrijd geldt als de belangrijkste rittenkoers voor renners onder 23 jaar en stond van 14 tot 19 augustus op het programma in Frankrijk.

"Het blijkt complex om alle gezondheidsmaatregelen nauwgezet te respecteren", klinkt het bij de organisatie. "Zeker voor een wedstrijd met 23 ploegen, voor het merendeel nationale selecties uit Europa, Afrika, Azië, Noord- en Zuid-Amerika."

De organisatie richt de blik al op 2021. Dan hoopt men opnieuw op een rittenkoers met een tiental koersdagen in augustus. De wedstrijd start dan in Charleville-Mézières.

Op de erelijst van de Ronde van de Toekomst staan onder meer Bauke Mollema (2007), Jan Bakelants (2008), Nairo Quintana (2010), Esteban Chaves (2011), Warren Barguil (2012), Miguel Angel Lopez (2014), Marc Soler (2015), Egan Bernal (2017) en Tadej Pogacar (2018). Vorig jaar pakte de Noor Tobias Foss de eindzege.

Geen publiek meer in The Crucible. Vandaag ging het wereldkampioenschap snooker in Sheffield nog van start met 300 toeschouwers, maar vanaf morgen gaan de deuren weer dicht. Dat komt omdat de Britse regering de versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus met twee weken uitstelde.

World Snooker blijft hopen dat er een klein publiek wordt toegelaten voor de finale op 15 en 16 augustus en zal het advies van de regering hierover opvolgen.

Toeschouwers die al tickets hadden voor The Crucible zullen de kans krijgen om deze over te dragen naar het WK 2021, maar kunnen ook een volledige terugbetaling krijgen.