Coronablog: verdediger Gimenez is volgende coronageval bij Atletico

16:23 16 uur 23. Gimenez is volgende coronageval bij Atletico . José Maria Gimenez is de volgende in het rijtje Atlético Madrid-spelers met corona. De Spaanse topclub maakte bekend dat de verdediger COVID-19 opliep. Gisteren werden alle spelers en stafleden van Atlético getest. Zondag volgt voor het team van Rode Duivel Yannick Carrasco de eerste competitiewedstrijd, thuis tegen Granada. De 25-jarige Uruguayaan zit thuis al in isolatie. Hij is een belanrijke pion in de selectie van coach Diego Simeone. Sinds zijn aankomst bij de club in de zomer van 2013 speelde hij 191 officiële duels. Vorig seizoen kwam hij 27 keer in actie. Eerder raakten ook spelers Diego Costa, Santiago Arias, Sime Vrsjalko, Angel Correa en Renan Lodi en coach Diego Simeone al besmet met het coronavirus. . Gimenez is volgende coronageval bij Atletico José Maria Gimenez is de volgende in het rijtje Atlético Madrid-spelers met corona. De Spaanse topclub maakte bekend dat de verdediger COVID-19 opliep. Gisteren werden alle spelers en stafleden van Atlético getest. Zondag volgt voor het team van Rode Duivel Yannick Carrasco de eerste competitiewedstrijd, thuis tegen Granada.

De 25-jarige Uruguayaan zit thuis al in isolatie. Hij is een belanrijke pion in de selectie van coach Diego Simeone. Sinds zijn aankomst bij de club in de zomer van 2013 speelde hij 191 officiële duels. Vorig seizoen kwam hij 27 keer in actie.

Eerder raakten ook spelers Diego Costa, Santiago Arias, Sime Vrsjalko, Angel Correa en Renan Lodi en coach Diego Simeone al besmet met het coronavirus.

16:22 16 uur 22. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

22-09-2020 22-09-2020.

20:08 20 uur 08. 6 kwalificatiespelers uitgesloten op Roland Garros na coronatest. De organisatie van Roland Garros heeft moeten ingrijpen in het kwalificatietoernooi, nadat een speelster positief had getest op het coronavirus. Gisteren werden al 5 kwalificatiespelers geweerd na een positieve coronatest. Hun identiteit wordt niet bekendgemaakt. . 6 kwalificatiespelers uitgesloten op Roland Garros na coronatest De organisatie van Roland Garros heeft moeten ingrijpen in het kwalificatietoernooi, nadat een speelster positief had getest op het coronavirus. Gisteren werden al 5 kwalificatiespelers geweerd na een positieve coronatest. Hun identiteit wordt niet bekendgemaakt.

11:47 11 uur 47. GP F1 op Nürburgring mag 20.000 m/v ontvangen. De Grote Prijs Formule 1 van Eifel op 11 oktober op de Nürburgring in Duitsland zal 20.000 toeschouwers mogen ontvangen. Dat maakte de lokale overheid bekend. De GP wordt de 1e F1-race op het circuit van Nürburg in 7 jaar. . GP F1 op Nürburgring mag 20.000 m/v ontvangen De Grote Prijs Formule 1 van Eifel op 11 oktober op de Nürburgring in Duitsland zal 20.000 toeschouwers mogen ontvangen. Dat maakte de lokale overheid bekend. De GP wordt de 1e F1-race op het circuit van Nürburg in 7 jaar.

11:31 11 uur 31. Europese Supercup Bayern-Sevilla zorgt voor ongerustheid in Beieren. Markus Söder, de minister-president van de Duitse deelstaat Beieren, maakt zich grote zorgen om de wedstrijd om de Europese Supercup, die CL-winnaar Bayern München donderdag in Boedapest speelt tegen EL-winnaar Sevilla. In de hoofdstad van Hongarije laait het coronavirus immers op, maar toch zijn relatief veel supporters welkom. Söder adviseerde fans heel goed na te denken alvorens af te reizen. "Als ik eraan denk wat de gevolgen kunnen zijn, krijg ik al buikpijn", aldus de politicus. De verwachting is dat ruim 2.000 Duitsers in het Puskas-stadion aanwezig zullen zijn. Beide clubs hebben van de UEFA 3.000 tickets gekregen. Boedapest geldt in Duitsland in verband met het virus als risicogebied. Wie er echter minder dan 48 uur verblijft, hoeft niet verplicht in quarantaine. Aangezien ook in Zuid-Duitsland het virus oplaait, mochten er bij de thuiswedstrijd van Bayern afgelopen vrijdag tegen Schalke geen supporters aanwezig zijn. Aanvankelijk was dit wel de bedoeling. Beieren kreeg vanuit de landelijke politiek bijval voor dit besluit. De UEFA laat wel niks over aan het toeval: iedereen die de match wil bijwonen moet een coronatest ondergaan. . Europese Supercup Bayern-Sevilla zorgt voor ongerustheid in Beieren Markus Söder, de minister-president van de Duitse deelstaat Beieren, maakt zich grote zorgen om de wedstrijd om de Europese Supercup, die CL-winnaar Bayern München donderdag in Boedapest speelt tegen EL-winnaar Sevilla. In de hoofdstad van Hongarije laait het coronavirus immers op, maar toch zijn relatief veel supporters welkom.

Söder adviseerde fans heel goed na te denken alvorens af te reizen. "Als ik eraan denk wat de gevolgen kunnen zijn, krijg ik al buikpijn", aldus de politicus. De verwachting is dat ruim 2.000 Duitsers in het Puskas-stadion aanwezig zullen zijn. Beide clubs hebben van de UEFA 3.000 tickets gekregen.

Boedapest geldt in Duitsland in verband met het virus als risicogebied. Wie er echter minder dan 48 uur verblijft, hoeft niet verplicht in quarantaine.

Aangezien ook in Zuid-Duitsland het virus oplaait, mochten er bij de thuiswedstrijd van Bayern afgelopen vrijdag tegen Schalke geen supporters aanwezig zijn. Aanvankelijk was dit wel de bedoeling. Beieren kreeg vanuit de landelijke politiek bijval voor dit besluit.

De UEFA laat wel niks over aan het toeval: iedereen die de match wil bijwonen moet een coronatest ondergaan.

21-09-2020 21-09-2020.

22:22 22 uur 22. Roland Garros stuurt 5 spelers weg. Volgende week gaat in Parijs Roland Garros van start. Voor 5 kwalificatiespelers is het grandslamtoernooi al afgelopen nog voor het begon. 2 testten positief op het coronavirus, de 3 anderen kwamen in contact met een besmette persoon. De spelers moeten allemaal het toernooi verlaten en 7 dagen in afzondering leven. Namen maakt de organisatie niet bekend. . Roland Garros stuurt 5 spelers weg Volgende week gaat in Parijs Roland Garros van start. Voor 5 kwalificatiespelers is het grandslamtoernooi al afgelopen nog voor het begon. 2 testten positief op het coronavirus, de 3 anderen kwamen in contact met een besmette persoon.

De spelers moeten allemaal het toernooi verlaten en 7 dagen in afzondering leven. Namen maakt de organisatie niet bekend.

22:22 Ruben Bemelmans mag spelen, hij heeft negatief getest. 22 uur 22. Ruben Bemelmans mag spelen, hij heeft negatief getest. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20-09-2020 20-09-2020.

22:11 22 uur 11. Kremlin Cup (m/v) Moskou gaat niet door in 2020 . Twee tennistoernooien die nog dit jaar in Moskou zouden plaatsvinden zijn afgelast. De toernooien om de zogenoemde Kremlin Cup mogen van de plaatselijke autoriteiten niet doorgaan, omdat het coronavirus in de Russische hoofdstad nog onvoldoende onder controle is. Het ATP-toernooi was van van 19 tot 25 oktober, dat van de WTA van 26 oktober tot 1 november. Een toernooi in Sint-Petersburg, in ongeveer dezelfde periode, gaat vooralsnog wel door. . Kremlin Cup (m/v) Moskou gaat niet door in 2020 Twee tennistoernooien die nog dit jaar in Moskou zouden plaatsvinden zijn afgelast. De toernooien om de zogenoemde Kremlin Cup mogen van de plaatselijke autoriteiten niet doorgaan, omdat het coronavirus in de Russische hoofdstad nog onvoldoende onder controle is.

Het ATP-toernooi was van van 19 tot 25 oktober, dat van de WTA van 26 oktober tot 1 november. Een toernooi in Sint-Petersburg, in ongeveer dezelfde periode, gaat vooralsnog wel door.

17-09-2020 17-09-2020.

19:02 19 uur 02. Veel besmettingen voor Portugese competitiestart. Twee dagen voor de competitiestart in de Portugese Primeira Liga zijn bij topclub Sporting Lissabon tien besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Het gaat om 8 spelers, coach Ruben Amorim en iemand van de technische staf. Het zou allemaal om asymptomatische gevallen gaan. De Portugese competitie gaat vrijdag van start achter gesloten deuren. Op de openingsspeeldag ontvangt Sporting zaterdagnamiddag in Lissabon het bescheiden Gil Vicente, waar eerder al vijftien besmettingen aan het licht kwamen. Daar gaat het om tien spelers en vijf leden van de technische staff. Het duel tussen beide teams wordt voorlopig niet geannuleerd. Voor de wedstrijd zal de situatie opnieuw geëvalueerd worden. Zondag moest Sporting al een oefenduel tegen Napoli annuleren omdat er drie spelers positief getest hadden. Dinsdag was dat aantal al opgelopen tot zeven spelers. . Veel besmettingen voor Portugese competitiestart Twee dagen voor de competitiestart in de Portugese Primeira Liga zijn bij topclub Sporting Lissabon tien besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Het gaat om 8 spelers, coach Ruben Amorim en iemand van de technische staf. Het zou allemaal om asymptomatische gevallen gaan.

De Portugese competitie gaat vrijdag van start achter gesloten deuren. Op de openingsspeeldag ontvangt Sporting zaterdagnamiddag in Lissabon het bescheiden Gil Vicente, waar eerder al vijftien besmettingen aan het licht kwamen. Daar gaat het om tien spelers en vijf leden van de technische staff.

Het duel tussen beide teams wordt voorlopig niet geannuleerd. Voor de wedstrijd zal de situatie opnieuw geëvalueerd worden. Zondag moest Sporting al een oefenduel tegen Napoli annuleren omdat er drie spelers positief getest hadden. Dinsdag was dat aantal al opgelopen tot zeven spelers.

15:43 15 uur 43. Coronamaatregelen laten twee ploegen afhaken voor Gooikse Pijl. Zondag vindt de 17e editie van de Gooikse Pijl plaats. Swift Carbon Pro Cycling en Bike Aid zullen daar niet aan de start komen. De coronamaatregelen zijn er blijkbaar te veel aan voor hen. De koers gaat door met de resterende 18 ploegen. "Swift Carbon Pro Cycling en Bike Aid waren actief in het buitenland en kunnen volgens hen niet tijdig genoeg aan coronacertificaten komen", meldde organisator Danny Schets. "Wij staan daar als organisator machteloos tegenover maar mogen dat toch wel jammer vinden." "We hebben alvast een mooi deelnemersveld met onder andere Philippe Gilbert aan de start. Ook Jelle Wallays zou present tekenen bij Lotto Soudal. Met Deceuninck-Quick Step, Lotto Soudal en Jumbo-Visma vertrekken er drie WorldTour-teams bij ons in de Gooikse Pijl." . Coronamaatregelen laten twee ploegen afhaken voor Gooikse Pijl Zondag vindt de 17e editie van de Gooikse Pijl plaats. Swift Carbon Pro Cycling en Bike Aid zullen daar niet aan de start komen. De coronamaatregelen zijn er blijkbaar te veel aan voor hen. De koers gaat door met de resterende 18 ploegen.

"Swift Carbon Pro Cycling en Bike Aid waren actief in het buitenland en kunnen volgens hen niet tijdig genoeg aan coronacertificaten komen", meldde organisator Danny Schets. "Wij staan daar als organisator machteloos tegenover maar mogen dat toch wel jammer vinden."



"We hebben alvast een mooi deelnemersveld met onder andere Philippe Gilbert aan de start. Ook Jelle Wallays zou present tekenen bij Lotto Soudal. Met Deceuninck-Quick Step, Lotto Soudal en Jumbo-Visma vertrekken er drie WorldTour-teams bij ons in de Gooikse Pijl."