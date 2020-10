Coronablog: Valentino Rossi en Federica Pellegrini hebben positief getest

20:46 20 uur 46. Ook zwemster Pellegrini heeft corona. Zwemster Federica Pellegrini heeft op Instagram bekendgemaakt dat ze positief getest heeft op het coronavirus. "Gisteren had ik veel pijn", zei Pellegrini in een emotionele video. "Uit een test blijkt dat ik besmet ben met het coronavirus." Pellegrini telt een olympische titel, Europese titels en wereldtitels in het zwemmen. Normaal gezien was ze klaar om af te reizen naar de International Swimming League in Boedapest, waar ook de afscheidnemende Pieter Timmers van de partij is. Maar de Italiaanse zwemster moet in de plaats daarvan in quarantaine uitzieken. . Ook zwemster Pellegrini heeft corona Zwemster Federica Pellegrini heeft op Instagram bekendgemaakt dat ze positief getest heeft op het coronavirus. "Gisteren had ik veel pijn", zei Pellegrini in een emotionele video. "Uit een test blijkt dat ik besmet ben met het coronavirus."

20:02 20 uur 02. Geen publiek in Superprestige Merksplas. De Superprestige veldrijden in Merksplas moet het op 21 november zonder publiek en vips stellen. Aanvankelijk was het de bedoeling een beperkt aantal bezoekers en vips uit te nodigen. Na overleg met de gemeente Merksplas en de provincie Antwerpen wordt echter van dat plan afgezien. "De dramatisch stijgende coronacijfers zorgen voor te veel onzekerheid", klinkt het in een persbericht. "Eén ding staat vast: wij willen voor alle renners een veilige wedstrijd kunnen organiseren. Wij bereiden ons nu volop voor om op 21 november alle wedstrijden zonder publiek - zowel de jeugdcrossen als de professionele wedstrijden - te kunnen laten doorgaan."

19:08 19 uur 08. Valentino Rossi test positief op Covid-19. Valentino Rossi, 7-voudig wereldkampioen MotoGP, is besmet geraakt met het coronavirus. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op zijn sociale media. De 41-jarige Italiaan zal dit weekend daardoor niet kunnen starten in de GP van Aragon. Jammer genoeg voelde ik me vanochtend niet goed", aldus Rossi. "Ik had pijn in mijn botten en had wat koorts. Ik belde dan ook meteen de dokter, die me twee keer testte. De snelle PCR-test bleek negatief, net als de test die ik dinsdag aflegde. Maar de tweede test was helaas wel positief." De 41-jarige Valentino Rossi werd tijdens zijn carrière 7 keer wereldkampioen in de koninginnenklasse van de motorsport. Daarnaast heeft hij ook nog wereldtitels in de 125cc (1997) en de 250cc (1999) op zijn palmares.

17:22 17 uur 22. Voorlopig geen schaatsmarathons voor Swings. Tegenvaller voor Barts Swings, want de Nederlandse schaatsbond heeft de eerste drie wedstrijden van de marathoncompetitie geschrapt. Dat is een gevolg van de aangescherpte maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Bart Swings gebruikt de marathons in het begin van het seizoen meestal om in het juiste ritme te komen. Traditioneel wordt de eerste wedstrijd in Amsterdam gehouden. Swings werd al eens als winnaar gehuldigd.

17:19 17 uur 19. KVM-verdediger Bushiri is besmet. KV Mechelen heeft bekendgemaakt dat Rocky Bushiri positief getest heeft op het coronavirus. De verdediger is meteen in quarantaine gegaan en wordt volgende week opnieuw getest. "Rocky heeft op dit moment geen ziektesymptomen, maar zoals het protocol het voorschrijft wordt de rest van de A-kern na 5 dagen, maandag dus, opnieuw getest", meldt KV Mechelen



15-10-2020 15-10-2020.

21:54 21 uur 54. 4 Parma-spelers besmet. In de Serie A is Parma het volgende team dat in de greep is van het coronavirus. De club heeft bekendgemaakt dat 4 spelers een positieve test hebben afgelegd. 1 van hen heeft lichte symptomen, de andere 3 zijn asymptomatisch. Het kwartet is in quarantaine geplaatst. Alle andere spelers hebben negatief getest, maar gaan ook in zelfisolatie. Ze mogen wel blijven trainen en wedstrijden spelen zolang ze negatief testen. Contact met mensen van buiten het team is niet toegestaan.

17:41 17 uur 41. Juventus-aanwinst test positief. Het coronavirus laat Juventus niet met rust. De Amerikaanse zomeraanwinst Weston McKennie heeft positief getest. Zijn teamgenoten mogen wel blijven trainen en wedstrijden spelen zolang ze negatief testen. Het is de bedoeling dat de andere spelers van Juventus in een "teambubbel" blijven. Ze mogen geen contact hebben met mensen van buiten de groep. Dat was 2 weken geleden ook al het geval toen twee medewerkers van de club besmet bleken te zijn. Ook de beloften van Juventus zitten voorlopig afgezonderd van de buitenwereld, omdat 2 spelers positief hebben getest. Cristiano Ronaldo, de sterspeler van de Italiaanse topclub, keerde vandaag terug naar Turijn nadat hij bij de nationale ploeg van Portugal positief had getest. De aanvaller ontbreekt daardoor in het duel met Zweden in de Nations League.

