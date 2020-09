Coronablog: Svilar even niet in doel bij Benfica na positieve coronatest

22:09 22 uur 09. Mile Svilar even niet in doel bij Benfica door positieve coronatest. Mile Svilar heeft positief getest op het coronavirus. De Belgische doelman van Benfica zal daardoor dinsdag niet meespelen tijdens het derde voorrondeduel in de Champions League. De Portugese ploeg neemt het dan op tegen het Griekse PAOK Saloniki. Jan Vertonghen maakt wel deel uit van de selectie. Vorige week dinsdag stond de 21-jarige keeper nog tussen de palen tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd van de Belgische beloften tegen Duitsland (4-1). Hij liep het virus op na zijn terugkomst in Portugal. Daar zijn de coronacijfers opnieuw fors aan het stijgen. Gedurende de voorbije 24 uur werden 673 nieuwe gevallen gemeld. Ook bij stadsrivaal Sporting Lissabon dook het virus op. Enkele spelers testten positief en zitten in quarantaine. Het vriendschappelijke duel tegen Napoli werd hierdoor afgelast. . Mile Svilar even niet in doel bij Benfica door positieve coronatest Mile Svilar heeft positief getest op het coronavirus. De Belgische doelman van Benfica zal daardoor dinsdag niet meespelen tijdens het derde voorrondeduel in de Champions League. De Portugese ploeg neemt het dan op tegen het Griekse PAOK Saloniki. Jan Vertonghen maakt wel deel uit van de selectie.

Vorige week dinsdag stond de 21-jarige keeper nog tussen de palen tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd van de Belgische beloften tegen Duitsland (4-1). Hij liep het virus op na zijn terugkomst in Portugal. Daar zijn de coronacijfers opnieuw fors aan het stijgen. Gedurende de voorbije 24 uur werden 673 nieuwe gevallen gemeld.

Ook bij stadsrivaal Sporting Lissabon dook het virus op. Enkele spelers testten positief en zitten in quarantaine. Het vriendschappelijke duel tegen Napoli werd hierdoor afgelast.

13-09-2020 13-09-2020.

18:04 18 uur 04. Duitse nationale boksploeg volledig besmet met coronavirus. 18 amateurboksers en 7 coaches/begeleiders hebben op stage in Oostenrijk het coronavirus opgelopen. Ieder van hen moet nu 14 dagen in quarantaine op hotel. Daarna mogen de atleten en stafleden naar huis. Dat heeft sportdirecteur Michael Müller meegedeeld. "Gelukkig zijn er geen ernstige gevallen", zegt Müller. "Enkelen hadden milde symptomen zoals keelpijn. Anderen voelden niets." Alle teamleden ondergingen voor het begin van de stage in Längenfeld al twee tests. Die waren toen bij iedereen negatief.

"Gelukkig zijn er geen ernstige gevallen", zegt Müller. "Enkelen hadden milde symptomen zoals keelpijn. Anderen voelden niets." Alle teamleden ondergingen voor het begin van de stage in Längenfeld al twee tests. Die waren toen bij iedereen negatief.

12-09-2020 12-09-2020.

21:20 21 uur 20. EK veldrijden in Rosmalen is zonder fans en op 2 dagen (7-8 november). Het EK veldrijden van komende winter in Rosmalen (7-8 november) zal door de coronavoorschriften zonder toeschouwers doorgaan. Dat bevestigde de Nederlandse EK-organisatie. Er worden wel een beperkt aantal VIP-tickets verkocht. Voor het eerst zal het EK veldrijden over 2 dagen gespreid worden, vroeger was dat steeds 1 dag. Zaterdag is er de titelstrijd bij de mannen junioren en beloften en vrouwen elite. Zondag bijten de vrouwen junioren de spits af, gevolgd door de mannen elite en beloften vrouwen.

Voor het eerst zal het EK veldrijden over 2 dagen gespreid worden, vroeger was dat steeds 1 dag. Zaterdag is er de titelstrijd bij de mannen junioren en beloften en vrouwen elite. Zondag bijten de vrouwen junioren de spits af, gevolgd door de mannen elite en beloften vrouwen.

De mannen elite starten om 13.30u om niet in het vaarwater te komen van het aankomsttijdstip van de Ronde van Spanje (20 oktober-8 november).

Vorig jaar rijfde de Belgische delegatie 5 medailles binnen op het EK in Silvelle (Ita). Thibau Nys veroverde goud bij de junioren, voor Jente Michels. Eli Iserbyt en Laurens Sweeck pakten zilver en brons bij de elite en Timo Kielich zilver bij de beloften.

11-09-2020 11-09-2020.

15:03 15 uur 03. 4 nieuwe tennistoernooien in oktober. De tennisfederatie bij de mannen (ATP) heeft nog 4 toernooien gevonden om de kalender te vullen in het najaar. David Goffin en zijn collega's kunnen aan de slag in Keulen (12 en 19 oktober), Sardinië (12 oktober) en Nur-Sultan (26 oktober). In de Duitse stad Keulen gaat het om 2 indoortoernooien op hardcourt. Op het Italiaanse eiland Sardinië wordt op gravel gespeeld, in de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan op hardcourt.

In de Duitse stad Keulen gaat het om 2 indoortoernooien op hardcourt. Op het Italiaanse eiland Sardinië wordt op gravel gespeeld, in de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan op hardcourt.

De European Open in Antwerpen (18-25 oktober) stond al langer op de kalender. David Goffin doet er een gooi naar de titel.

10-09-2020 10-09-2020.

17:44 17 uur 44. EK veldlopen van de kalender geschrapt. Het EK veldlopen in Dublin op 13 december gaat niet door. Door de coronacrisis vreest de organisatie niet alleen besmettingen, maar ook een financiële kater. De Ierse atletiekbond gooit daarom de handdoek in de ring voor 2020, maar hoopt wel om het EK nog te mogen organiseren in 2021 of 2022. In 2021 is het toernooi eigenlijk al toegewezen aan Turijn. Voor enkele Belgische afstandslopers was het EK veldlopen het hoofddoel van 2020 na het wegvallen van de Spelen in Tokio en het EK atletiek in Parijs.

Voor enkele Belgische afstandslopers was het EK veldlopen het hoofddoel van 2020 na het wegvallen van de Spelen in Tokio en het EK atletiek in Parijs.

08-09-2020 08-09-2020.

11:55 11 uur 55. Twee City-ploegmaats van De Bruyne testen positief. Vleugelspeler Riyad Mahrez (Alg) en verdediger Aymeric Laporte (Fra) hebben allebei een positieve coronatest afgelegd. De spelers van Manchester City vertonen geen symptomen, maar verblijven momenteel in zelfisolatie. De ploegmaats van Kevin De Bruyne leven zo het protocol van de Premier League en de Britse regering na. "Iedereen bij City wenst Riyad en Aymeric een spoedig herstel in de aanloop naar hun terugkeer op het trainingsveld", meldde de nummer 2 van het afgelopen seizoen in de Engelse competitie.

De ploegmaats van Kevin De Bruyne leven zo het protocol van de Premier League en de Britse regering na. "Iedereen bij City wenst Riyad en Aymeric een spoedig herstel in de aanloop naar hun terugkeer op het trainingsveld", meldde de nummer 2 van het afgelopen seizoen in de Engelse competitie.

Op 12 september start seizoen 2020-21 van de Premier League. Voor Manchester City staat de eerste wedstrijd gepland op 21 september bij Wolverhampton Wanderers.

07-09-2020 07-09-2020.

22:32 22 uur 32. Corona bij PSG, Atletico en Les Bleus. Het blijft coronabesmettingen regenen in het voetbal. PSG, dat gisteren 3 positieve gevallen meldde, kan dat aantal nu verdubbelen. Volgens L'Equipe is aanvoerder Marquinhos één van de drie nieuwe gevallen. Ook in Spanje tellen we 2 besmettingen bij Atletico. Diego Costa en Santiago Arias verblijven in quarantaine nadat ze besmet bleken.

Ook in Spanje tellen we 2 besmettingen bij Atletico. Diego Costa en Santiago Arias verblijven in quarantaine nadat ze besmet bleken.

En ook op het internationale toneel kampt Frankrijk met een positief geval. Doelman Steve Mandanda werd teruggestuurd uit de selectie voor de wedstrijd tegen Kroatië in de Nations League.

19:35 19 uur 35. 18 spelers van Boca Juniors zijn besmet. Maar liefst 18 spelers van de Argentijnse topclub Boca Juniors zijn besmet met het coronavirus. De club schrapt alle trainingen voor de komende 72u en alle spelers zijn in quarantaine geplaatst. Van de 18 spelers zijn er 4 met lichte symptomen, de rest verkeert in goed gezondheid.

Van de 18 spelers zijn er 4 met lichte symptomen, de rest verkeert in goed gezondheid.

De provincie Buenos Aires is één van de zwaarst getroffen regio's van Argentinië. Er zijn al meer dan 400.000 corona-besmettingen vastgesteld en meer dan 9.000 mensen overleden aan de gevolgen van het nieuwe virus.