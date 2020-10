Coronablog: Shaqiri (Liverpool) test positief, net als Serie A-preses

12:28 12 uur 28. Shaqiri mist comeback bij Zwitserland na positieve test. Liverpool-aanvaller Xherdan Shaqiri heeft een positieve test op COVID-19 afgelegd bij de Zwitserse nationale ploeg. De sterspeler van La Nati zou deze interlandperiode zijn comeback maken na 16 maanden afwezigheid bij de Zwitserse selectie. Shaqiri is de 3e speler van Liverpool die positief test op het coronavirus in 1 week tijd. Eerder raakten ook de Spanjaard Thiago Alcantara en de Senegalees Sadio Mané besmet. De 28-jarige Shaqiri speelde sinds juni 2019 geen wedstrijd meer voor Zwitserland. De Zwitserse bond gaf aan dat de 82-voudig international onmiddellijk in quarantaine ging. Hij mist het oefenduel van vrijdag tegen Kroatië en de Nations League-duels tegen Spanje (zaterdag) en Duitsland (volgende week dinsdag). Shaqiri is bij Liverpool geen basisspeler. Vorig seizoen kwam hij bij de kampioen van de Premier League, over alle competities samen, tot slechts 11 optredens. Dit seizoen speelde hij tot dusver enkel mee in het League Cup-duel tegen Lincoln City eind september. . Shaqiri mist comeback bij Zwitserland na positieve test Liverpool-aanvaller Xherdan Shaqiri heeft een positieve test op COVID-19 afgelegd bij de Zwitserse nationale ploeg. De sterspeler van La Nati zou deze interlandperiode zijn comeback maken na 16 maanden afwezigheid bij de Zwitserse selectie.

Shaqiri is de 3e speler van Liverpool die positief test op het coronavirus in 1 week tijd. Eerder raakten ook de Spanjaard Thiago Alcantara en de Senegalees Sadio Mané besmet.

De 28-jarige Shaqiri speelde sinds juni 2019 geen wedstrijd meer voor Zwitserland. De Zwitserse bond gaf aan dat de 82-voudig international onmiddellijk in quarantaine ging. Hij mist het oefenduel van vrijdag tegen Kroatië en de Nations League-duels tegen Spanje (zaterdag) en Duitsland (volgende week dinsdag).

Shaqiri is bij Liverpool geen basisspeler. Vorig seizoen kwam hij bij de kampioen van de Premier League, over alle competities samen, tot slechts 11 optredens. Dit seizoen speelde hij tot dusver enkel mee in het League Cup-duel tegen Lincoln City eind september.

12:19 12 uur 19. 24 Uren van Spa achter gesloten deuren. De 72e editie van de 24 Uren van Spa gaan op 24 en 25 oktober achter gesloten deuren door op het circuit van Spa-Francorchamps. Normaal was de race gepland op 25 en 26 juli, maar corona gooide roet in het eten. De organisatie speelde met het idee de race dit jaar 25 uur te laten duren, als gevolg van het einde van de Europese zomertijd dat weekend. Van dat idee werd finaal toch afgestapt. De race zal op 24 oktober starten om 15.30u en zondag finishen om 14.30u. In de nacht van zaterdag op zondag wordt de klok met 1 uur teruggedraaid.

De organisatie speelde met het idee de race dit jaar 25 uur te laten duren, als gevolg van het einde van de Europese zomertijd dat weekend. Van dat idee werd finaal toch afgestapt. De race zal op 24 oktober starten om 15.30u en zondag finishen om 14.30u. In de nacht van zaterdag op zondag wordt de klok met 1 uur teruggedraaid.

12:01 12 uur 01. Serie A-voorzitter is positief. Paolo Dal Pino, de voorzitter van Lega Serie A, bevindt zich met symptomen van COVID-19 in isolatie na een positieve coronatest. Dat bevestigde de organisatie. De 58-jarige Dal Pino onderging de test gisteren. Hij leidt de Serie A sinds januari van dit jaar.

08:12 08 uur 12. Toernooi in Auckland begin 2021 gaat niet door. Het ATP/WTA-toernooi van Auckland zal in januari niet dienen als voorbereiding op de Australian Open. De organisatie besliste namelijk door de coronacrisis om het tennistoernooi in Nieuw-Zeeland een jaartje over te laten slaan. De Australian Open gaat in principe wel door. Zondag bevestigde Melbourne nog de komst van Roger Federer en Serena Williams. Hoewel in Nieuw-Zeeland vrijwel geen coronabesmettingen meer voorkomen, zijn er nog steeds strenge grenscontroles en reisbeperkingen om de kans op een nieuwe uitbraak te verkleinen. "Het is triest, maar veiligheid heeft onze prioriteit", verklaarde organisator Karl Budge. Begin 2020 won Serena Williams het toernooi bij de vrouwen, de Fransman Ugo Humbert was de winnaar bij de mannen. Van Belgische zijde waren er eindzeges voor Dominique Monami (1998) en Yanina Wickmayer (2010) bij de vrouwen. Sabine Appelmans (1990), Dominique Monami (1999) en Yanina Wickmayer (2011 en 2012) verloren er ook finales. Bij de mannen ging Olivier Rochus (2005 en 2012) 2 keer onderuit in de finale.

Hoewel in Nieuw-Zeeland vrijwel geen coronabesmettingen meer voorkomen, zijn er nog steeds strenge grenscontroles en reisbeperkingen om de kans op een nieuwe uitbraak te verkleinen. "Het is triest, maar veiligheid heeft onze prioriteit", verklaarde organisator Karl Budge. Begin 2020 won Serena Williams het toernooi bij de vrouwen, de Fransman Ugo Humbert was de winnaar bij de mannen.

Van Belgische zijde waren er eindzeges voor Dominique Monami (1998) en Yanina Wickmayer (2010) bij de vrouwen. Sabine Appelmans (1990), Dominique Monami (1999) en Yanina Wickmayer (2011 en 2012) verloren er ook finales. Bij de mannen ging Olivier Rochus (2005 en 2012) 2 keer onderuit in de finale.

06-10-2020 06-10-2020. 12:42 12 uur 42. Oekraïne mist 6 internationals voor topduels tegen Frankrijk, Duitsland en Spanje. Oekraïens bondscoach Andrej Sjevtsjenko moet 6 spelers uit zijn selectie schrappen voor de interlands in Frankrijk (woe, vriendschappelijk) en thuis tegen Duitsland (zat, Nations League) en Spanje (13/10, Nations League). De oorzaak: positieve coronatests. Het gaat om spelers van kampioen Sjachtar Donetsk. Doelman Andrij Piatov, de kapitein van de Oekraïense nationale ploeg, en middenvelder Taras Stepanenko testten positief. De hele club ging daarop in quarantaine en daarom kunnen nog 4 andere spelers - Mikola Matvijenko, Viktor Kovalenko, Marlos en Junior Moraes - niet afreizen naar de nationale ploeg. Met Igor Plastoen (Gent), Edoeard Sobol (Club Brugge), Bogdan Michajlitsjenko (Anderlecht), Jevgen Makarenko (Kortrijk) en Roman Jaremtsjoek (Gent) zitten liefst 5 spelers uit de Jupiler Pro League in de Oekraïense selectie voor de aankomende interlands.



Met Igor Plastoen (Gent), Edoeard Sobol (Club Brugge), Bogdan Michajlitsjenko (Anderlecht), Jevgen Makarenko (Kortrijk) en Roman Jaremtsjoek (Gent) zitten liefst 5 spelers uit de Jupiler Pro League in de Oekraïense selectie voor de aankomende interlands.

11:52 11 uur 52. Iedereen positief bij Franse basketbalclub. De hele selectie van de Franse basketbaleersteklasser Pau-Lacq-Orthez heeft positief getest op COVID-19. De club deed afgelopen vrijdag nieuwe tests nadat een cluster van coronabesmettingen (11 personen waaronder 4 spelers) vorige week maandag aan het licht gekomen was. Bij de nieuwe tests kwamen nog vijf positieve gevallen bij spelers naar boven. "Bij zowel de A-ploeg als de beloften is bijna iedereen besmet", legde de club uit in een persbericht. Alle spelers en hun entourage worden intussen medisch opgevolgd. Later op de dag volgen nieuwe tests voor de personen die vorige week maandag al positief waren



Alle spelers en hun entourage worden intussen medisch opgevolgd. Later op de dag volgen nieuwe tests voor de personen die vorige week maandag al positief waren

05-10-2020 05-10-2020. 12:38 12 uur 38. 8 spelers van RKC in quarantaine, wedstrijd tegen PEC gaat niet door. Het Eredivisie-duel tussen RKC Waalwijk en PEC Zwolle van zaterdagavond gaat niet door. De thuisclub werd de afgelopen 24u getroffen door 4 coronabesmettingen. 8 spelers van de club zitten in quarantaine. Bij RKC spelen 7 Belgen: Ahmed Touba, Thierry Lutonda, Sebbe Augustijns, Anas Tahiri, Nando Nöstlinger, Lennerd Daneels en Cyril Ngonge. "Na een eerste bron- en contactonderzoek moeten acht spelers van RKC Waalwijk in quarantaine", bevestigt de club op zijn website. "Dat aantal kan na verder onderzoek nog oplopen."

"Na een eerste bron- en contactonderzoek moeten acht spelers van RKC Waalwijk in quarantaine", bevestigt de club op zijn website. "Dat aantal kan na verder onderzoek nog oplopen."



03-10-2020 03-10-2020. 23:55 23 uur 55. Liverpool-spits Sadio Mané is positief. Liverpool-spits Sadio Mané heeft positief getest op het coronavirus, maakte de Engelse kampioen bekend. De 28-jarige spits vertoont lichte symptomen, "maar voelt zich al bij al goed". Eerder deze week meldde Liverpool al dat de Spaanse middenvelder Thiago Alcantara het virus opliep. Beide spelers zitten nu in quarantaine. Dit weekend missen ze alvast de wedstrijd op verplaatsing bij Aston Villa.

Eerder deze week meldde Liverpool al dat de Spaanse middenvelder Thiago Alcantara het virus opliep. Beide spelers zitten nu in quarantaine. Dit weekend missen ze alvast de wedstrijd op verplaatsing bij Aston Villa.