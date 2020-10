Coronablog: Sadio Mané is positief, geen indoorhockey in België

23:55 23 uur 55. Liverpool-spits Sadio Mané is positief. Liverpool-spits Sadio Mané heeft positief getest op het coronavirus, maakte de Engelse kampioen bekend. De 28-jarige spits vertoont lichte symptomen, "maar voelt zich al bij al goed". Eerder deze week meldde Liverpool al dat de Spaanse middenvelder Thiago Alcantara het virus opliep. Beide spelers zitten nu in quarantaine. Dit weekend missen ze alvast de wedstrijd op verplaatsing bij Aston Villa. . Liverpool-spits Sadio Mané is positief Liverpool-spits Sadio Mané heeft positief getest op het coronavirus, maakte de Engelse kampioen bekend. De 28-jarige spits vertoont lichte symptomen, "maar voelt zich al bij al goed".

Eerder deze week meldde Liverpool al dat de Spaanse middenvelder Thiago Alcantara het virus opliep. Beide spelers zitten nu in quarantaine. Dit weekend missen ze alvast de wedstrijd op verplaatsing bij Aston Villa.

Het bestuur van de Koninklijke Belgische Hockeybond heeft wegens de coronapandemie beslist om de indoorwedstrijden voor het seizoen 2020-2021 te annuleren. De bond zoekt wel nog naar alternatieven voor indoor en outdoor, luidt het. "De coronamaatregelen zijn veel restrictiever voor indoorhockey als voor outdoorhockey", legt sercretaris-generaal Serge Pilet uit. "We wilden clubs niet dwingen te investeren in hun zaalinfrastructuur, terwijl de toekomst van de competitie onzeker is." "De vrijgekomen periode zal het ook mogelijk maken om alle outdoorwedstrijden die wegens de gezondheidscrisis zijn uitgesteld, in te halen. Ons alternatief om de clubs te steunen en ervoor te zorgen dat ze tijdens de winterstop iets kunnen verdienen, wordt ongetwijfeld het organiseren van vriendschappelijke toernooien, zowel binnen als buiten."

"De coronamaatregelen zijn veel restrictiever voor indoorhockey als voor outdoorhockey", legt sercretaris-generaal Serge Pilet uit. "We wilden clubs niet dwingen te investeren in hun zaalinfrastructuur, terwijl de toekomst van de competitie onzeker is."

"De vrijgekomen periode zal het ook mogelijk maken om alle outdoorwedstrijden die wegens de gezondheidscrisis zijn uitgesteld, in te halen. Ons alternatief om de clubs te steunen en ervoor te zorgen dat ze tijdens de winterstop iets kunnen verdienen, wordt ongetwijfeld het organiseren van vriendschappelijke toernooien, zowel binnen als buiten."

De internationale skifederatie (FIS) heeft de kalender voor de Wereldbeker meegedeeld. Daarin is door corona geen plaats voor de Wereldbeker combiné. "Om de interacties zoveel mogelijk te beperken zijn verschillende competities uit elkaar getrokken om vrouwen en mannen exclusief aan te bieden. Waar mogelijk zijn de technische disciplines ook gescheiden van de snelheidsnummers", luidt het.

"Om de interacties zoveel mogelijk te beperken zijn verschillende competities uit elkaar getrokken om vrouwen en mannen exclusief aan te bieden. Waar mogelijk zijn de technische disciplines ook gescheiden van de snelheidsnummers", luidt het.

José Maria Gimenez is de volgende in het rijtje Atlético Madrid-spelers met corona. De Spaanse topclub maakte bekend dat de verdediger COVID-19 opliep. Gisteren werden alle spelers en stafleden van Atlético getest. Zondag volgt voor het team van Rode Duivel Yannick Carrasco de eerste competitiewedstrijd, thuis tegen Granada. De 25-jarige Uruguayaan zit thuis al in isolatie. Hij is een belanrijke pion in de selectie van coach Diego Simeone. Sinds zijn aankomst bij de club in de zomer van 2013 speelde hij 191 officiële duels. Vorig seizoen kwam hij 27 keer in actie. Eerder raakten ook spelers Diego Costa, Santiago Arias, Sime Vrsjalko, Angel Correa en Renan Lodi en coach Diego Simeone al besmet met het coronavirus.

De 25-jarige Uruguayaan zit thuis al in isolatie. Hij is een belanrijke pion in de selectie van coach Diego Simeone. Sinds zijn aankomst bij de club in de zomer van 2013 speelde hij 191 officiële duels. Vorig seizoen kwam hij 27 keer in actie.

Eerder raakten ook spelers Diego Costa, Santiago Arias, Sime Vrsjalko, Angel Correa en Renan Lodi en coach Diego Simeone al besmet met het coronavirus.

De organisatie van Roland Garros heeft moeten ingrijpen in het kwalificatietoernooi, nadat een speelster positief had getest op het coronavirus. Gisteren werden al 5 kwalificatiespelers geweerd na een positieve coronatest. Hun identiteit wordt niet bekendgemaakt.

De Grote Prijs Formule 1 van Eifel op 11 oktober op de Nürburgring in Duitsland zal 20.000 toeschouwers mogen ontvangen. Dat maakte de lokale overheid bekend. De GP wordt de 1e F1-race op het circuit van Nürburg in 7 jaar.

Markus Söder, de minister-president van de Duitse deelstaat Beieren, maakt zich grote zorgen om de wedstrijd om de Europese Supercup, die CL-winnaar Bayern München donderdag in Boedapest speelt tegen EL-winnaar Sevilla. In de hoofdstad van Hongarije laait het coronavirus immers op, maar toch zijn relatief veel supporters welkom. Söder adviseerde fans heel goed na te denken alvorens af te reizen. "Als ik eraan denk wat de gevolgen kunnen zijn, krijg ik al buikpijn", aldus de politicus. De verwachting is dat ruim 2.000 Duitsers in het Puskas-stadion aanwezig zullen zijn. Beide clubs hebben van de UEFA 3.000 tickets gekregen. Boedapest geldt in Duitsland in verband met het virus als risicogebied. Wie er echter minder dan 48 uur verblijft, hoeft niet verplicht in quarantaine. Aangezien ook in Zuid-Duitsland het virus oplaait, mochten er bij de thuiswedstrijd van Bayern afgelopen vrijdag tegen Schalke geen supporters aanwezig zijn. Aanvankelijk was dit wel de bedoeling. Beieren kreeg vanuit de landelijke politiek bijval voor dit besluit. De UEFA laat wel niks over aan het toeval: iedereen die de match wil bijwonen moet een coronatest ondergaan.

Söder adviseerde fans heel goed na te denken alvorens af te reizen. "Als ik eraan denk wat de gevolgen kunnen zijn, krijg ik al buikpijn", aldus de politicus. De verwachting is dat ruim 2.000 Duitsers in het Puskas-stadion aanwezig zullen zijn. Beide clubs hebben van de UEFA 3.000 tickets gekregen.

Boedapest geldt in Duitsland in verband met het virus als risicogebied. Wie er echter minder dan 48 uur verblijft, hoeft niet verplicht in quarantaine.

Aangezien ook in Zuid-Duitsland het virus oplaait, mochten er bij de thuiswedstrijd van Bayern afgelopen vrijdag tegen Schalke geen supporters aanwezig zijn. Aanvankelijk was dit wel de bedoeling. Beieren kreeg vanuit de landelijke politiek bijval voor dit besluit.

De UEFA laat wel niks over aan het toeval: iedereen die de match wil bijwonen moet een coronatest ondergaan.

