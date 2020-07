Coronablog: rugbycompetitie uitgesteld tot oktober, geen Ronde van de Toekomst

21:06

21 uur 06. Rugbycompetitie wordt uitgesteld tot oktober. De start van de rugbycompetities in ons land wordt tot het eerste weekend van oktober (3-4) uitgesteld. De bekerfinales van vorig seizoen die op 29 augustus gepland stonden, worden geannuleerd. De BeNeCup 2020 zal niet doorgaan en de nieuwe Women's 7 Cup wordt uitgesteld tot een latere datum. "Door de coronapandemie en de gevolgen daarvan voor de trainingen heeft de raad van bestuur van Belgium Rugby beslist om de start van de competities, nationaal en regionaal, uit te stellen. Ten vroegste op 3 oktober zal de competitie van start gaan", klinkt het in een communiqué. "We zijn ons ervan bewust dat dit een teleurstelling is voor onze clubs, maar tot nu toe zijn we altijd voorzichtig geweest en dat zullen we ook blijven." Omdat rugby een team- en contactsport is, heeft Belgium Rugby ervoor gekozen om al zijn clubs de tijd te geven om zich volledig voor te bereiden op de hervatting van de competitie. Bovendien is in de provincie Antwerpen het beoefenen van teamsporten voor 18-plussers verboden. "We beseffen dat ook het seizoen 2020-2021 sterk zal worden beïnvloed door de maatregelen die zullen worden genomen in de strijd tegen de pandemie. We moeten de komende weken misschien nog meer beslissingen nemen, wat echt jammer zou zijn voor de sport, maar de gezondheid van iedereen is onze prioriteit." .