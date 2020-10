Coronablog: Rugbybond schort kampioenschappen in alle categorieën op tot 8 november

De Nederlandse schaatser Kjeld Nuis is donderdag in Inzell positief getest op het coronavirus. Nuis is met zijn ploeg Reggeborgh op trainingskamp in de Zuid-Duitse plaats. Kort voor afreizen was de hele ploeg en begeleiding getest, met alleen maar negatieve resultaten.





Nuis had dinsdag lichte klachten en werd daarom in Inzell opnieuw getest. De tweevoudig olympisch kampioen verbleef sindsdien in afzondering op zijn hotelkamer. Donderdag volgde het resultaat.





"Ik had lichte griepverschijnselen, maar was niet echt ziek. Ik ben best verbaasd over de uitslag. Ik ben vrijdag voordat we vertrokken nog getest op corona en was negatief, zoals het hele team", vertelt Nuis.





Ook de rest van het team zit nu in quarantaine op hotel in Inzell, zoals de protocollen voorschrijven. Inzell is een populair trainingsoord voor schaatsers. Ook Bart Swings is er met zijn team IKO momenteel op stage.





Eerder deze week testten al twee Duitse schaatsers positief in Inzell. Van woensdag tot zaterdag mag er na de positieve tests echter niet meer geschaatst worden in de Max Aicher Arena. Dat heeft de plaatselijke burgemeester besloten.