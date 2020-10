Coronablog: Iedereen besmet bij Franse basketbalclub Pau-Lacq-Orthez

12:42 12 uur 42. Oekraïne mist 6 internationals voor topduels tegen Frankrijk, Duitsland en Spanje. Oekraïens bondscoach Andrej Sjevtsjenko moet 6 spelers uit zijn selectie schrappen voor de interlands in Frankrijk (woe, vriendschappelijk) en thuis tegen Duitsland (zat, Nations League) en Spanje (13/10, Nations League). De oorzaak: positieve coronatests. Het gaat om spelers van kampioen Sjachtar Donetsk. Doelman Andrij Piatov, de kapitein van de Oekraïense nationale ploeg, en middenvelder Taras Stepanenko testten positief. De hele club ging daarop in quarantaine en daarom kunnen nog 4 andere spelers - Mikola Matvijenko, Viktor Kovalenko, Marlos en Junior Moraes - niet afreizen naar de nationale ploeg. Met Igor Plastoen (Gent), Edoeard Sobol (Club Brugge), Bogdan Michajlitsjenko (Anderlecht), Jevgen Makarenko (Kortrijk) en Roman Jaremtsjoek (Gent) zitten liefst 5 spelers uit de Jupiler Pro League in de Oekraïense selectie voor de aankomende interlands. . Oekraïne mist 6 internationals voor topduels tegen Frankrijk, Duitsland en Spanje Oekraïens bondscoach Andrej Sjevtsjenko moet 6 spelers uit zijn selectie schrappen voor de interlands in Frankrijk (woe, vriendschappelijk) en thuis tegen Duitsland (zat, Nations League) en Spanje (13/10, Nations League). De oorzaak: positieve coronatests. Het gaat om spelers van kampioen Sjachtar Donetsk. Doelman Andrij Piatov, de kapitein van de Oekraïense nationale ploeg, en middenvelder Taras Stepanenko testten positief. De hele club ging daarop in quarantaine en daarom kunnen nog 4 andere spelers - Mikola Matvijenko, Viktor Kovalenko, Marlos en Junior Moraes - niet afreizen naar de nationale ploeg.



Met Igor Plastoen (Gent), Edoeard Sobol (Club Brugge), Bogdan Michajlitsjenko (Anderlecht), Jevgen Makarenko (Kortrijk) en Roman Jaremtsjoek (Gent) zitten liefst 5 spelers uit de Jupiler Pro League in de Oekraïense selectie voor de aankomende interlands.

11:52 11 uur 52. Iedereen positief bij Franse basketbalclub. De hele selectie van de Franse basketbaleersteklasser Pau-Lacq-Orthez heeft positief getest op COVID-19. De club deed afgelopen vrijdag nieuwe tests nadat een cluster van coronabesmettingen (11 personen waaronder 4 spelers) vorige week maandag aan het licht gekomen was. Bij de nieuwe tests kwamen nog vijf positieve gevallen bij spelers naar boven. "Bij zowel de A-ploeg als de beloften is bijna iedereen besmet", legde de club uit in een persbericht.



Alle spelers en hun entourage worden intussen medisch opgevolgd. Later op de dag volgen nieuwe tests voor de personen die vorige week maandag al positief waren

12:38 12 uur 38. 8 spelers van RKC in quarantaine, wedstrijd tegen PEC gaat niet door. Het Eredivisie-duel tussen RKC Waalwijk en PEC Zwolle van zaterdagavond gaat niet door. De thuisclub werd de afgelopen 24u getroffen door 4 coronabesmettingen. 8 spelers van de club zitten in quarantaine. Bij RKC spelen 7 Belgen: Ahmed Touba, Thierry Lutonda, Sebbe Augustijns, Anas Tahiri, Nando Nöstlinger, Lennerd Daneels en Cyril Ngonge.

"Na een eerste bron- en contactonderzoek moeten acht spelers van RKC Waalwijk in quarantaine", bevestigt de club op zijn website. "Dat aantal kan na verder onderzoek nog oplopen."



23:55 23 uur 55. Liverpool-spits Sadio Mané is positief. Liverpool-spits Sadio Mané heeft positief getest op het coronavirus, maakte de Engelse kampioen bekend. De 28-jarige spits vertoont lichte symptomen, "maar voelt zich al bij al goed".

Eerder deze week meldde Liverpool al dat de Spaanse middenvelder Thiago Alcantara het virus opliep. Beide spelers zitten nu in quarantaine. Dit weekend missen ze alvast de wedstrijd op verplaatsing bij Aston Villa.

23:49 23 uur 49. Geen indoorhockey in België. Het bestuur van de Koninklijke Belgische Hockeybond heeft wegens de coronapandemie beslist om de indoorwedstrijden voor het seizoen 2020-2021 te annuleren. De bond zoekt wel nog naar alternatieven voor indoor en outdoor, luidt het.

"De coronamaatregelen zijn veel restrictiever voor indoorhockey als voor outdoorhockey", legt sercretaris-generaal Serge Pilet uit. "We wilden clubs niet dwingen te investeren in hun zaalinfrastructuur, terwijl de toekomst van de competitie onzeker is."

"De vrijgekomen periode zal het ook mogelijk maken om alle outdoorwedstrijden die wegens de gezondheidscrisis zijn uitgesteld, in te halen. Ons alternatief om de clubs te steunen en ervoor te zorgen dat ze tijdens de winterstop iets kunnen verdienen, wordt ongetwijfeld het organiseren van vriendschappelijke toernooien, zowel binnen als buiten."

23:40 23 uur 40. Geen Wereldbeker combiné in alpijns skiën. De internationale skifederatie (FIS) heeft de kalender voor de Wereldbeker meegedeeld. Daarin is door corona geen plaats voor de Wereldbeker combiné.

"Om de interacties zoveel mogelijk te beperken zijn verschillende competities uit elkaar getrokken om vrouwen en mannen exclusief aan te bieden. Waar mogelijk zijn de technische disciplines ook gescheiden van de snelheidsnummers", luidt het.

16:23 16 uur 23. Gimenez is volgende coronageval bij Atletico . José Maria Gimenez is de volgende in het rijtje Atlético Madrid-spelers met corona. De Spaanse topclub maakte bekend dat de verdediger COVID-19 opliep. Gisteren werden alle spelers en stafleden van Atlético getest. Zondag volgt voor het team van Rode Duivel Yannick Carrasco de eerste competitiewedstrijd, thuis tegen Granada.

De 25-jarige Uruguayaan zit thuis al in isolatie. Hij is een belanrijke pion in de selectie van coach Diego Simeone. Sinds zijn aankomst bij de club in de zomer van 2013 speelde hij 191 officiële duels. Vorig seizoen kwam hij 27 keer in actie.

Eerder raakten ook spelers Diego Costa, Santiago Arias, Sime Vrsjalko, Angel Correa en Renan Lodi en coach Diego Simeone al besmet met het coronavirus.

