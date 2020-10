Coronablog: Geen volleybaltopper Roeselare-Maaseik dit weekend

14:47 14 uur 47. Geen volleybal dit weekend in hoogste volleybalklasse voor mannen. De wedstrijden van dit weekend in de hoogste volleybalklasse voor mannen worden met twee weken uitgesteld. Dat maakte de Belgische Volleyballiga woensdag bekend. "Na overleg met het ministerie van Sport is er beslist dat de clubs uit eerste klasse een uitzondering kunnen bekomen op het verbod op indoor sporten, mits er voldaan wordt aan extra voorwaarden zoals het strikt naleven van protocollen", meldt de federatie. "Om de ligaclubs de kans te geven op een correcte manier te voldoen aan deze extra maatregelen werd er beslist om de wedstrijden van het komende weekend (17/10) uit te stellen tot 31/10. De clubtrainingen zullen doorgaan overeenkomstig de richtlijnen die door de Overheid zijn bepaald." Zaterdag stond onder meer de topper Roeselare-Maaseik op het programma. . Geen volleybal dit weekend in hoogste volleybalklasse voor mannen De wedstrijden van dit weekend in de hoogste volleybalklasse voor mannen worden met twee weken uitgesteld. Dat maakte de Belgische Volleyballiga woensdag bekend.

"Na overleg met het ministerie van Sport is er beslist dat de clubs uit eerste klasse een uitzondering kunnen bekomen op het verbod op indoor sporten, mits er voldaan wordt aan extra voorwaarden zoals het strikt naleven van protocollen", meldt de federatie.

"Om de ligaclubs de kans te geven op een correcte manier te voldoen aan deze extra maatregelen werd er beslist om de wedstrijden van het komende weekend (17/10) uit te stellen tot 31/10. De clubtrainingen zullen doorgaan overeenkomstig de richtlijnen die door de Overheid zijn bepaald."

Zaterdag stond onder meer de topper Roeselare-Maaseik op het programma.



Basketcompetitie vrouwen ligt 2 weken stil. Er worden de komende twee weken geen wedstrijden afgewerkt in de hoogste klasse van het vrouwenbasket. Dat bevestigt Basketbal Vlaanderen. "In Top Division Women wordt de competitie twee weken uitgesteld. Daarna zal getracht worden om alles veilig op te starten, in lijn met de protocollen van de Pro Basketball League", klinkt het in een reactie op code oranje die de Vlaamse overheid maandag oplegde voor contactsporten en indoorsportactiviteiten.

"In Top Division Women wordt de competitie twee weken uitgesteld. Daarna zal getracht worden om alles veilig op te starten, in lijn met de protocollen van de Pro Basketball League", klinkt het in een reactie op code oranje die de Vlaamse overheid maandag oplegde voor contactsporten en indoorsportactiviteiten.

Rugbybond schort kampioenschappen in alle categorieën op tot 8 november. De Raad van Bestuur van Belgium Rugby heeft dinsdag, in overleg met Rugby Vlaanderen en LBFR, beslist alle kampioenschappen en toernooien in alle leeftijdscategorieën op te schorten tot 8 november. De beslissing komt er na de maatregelen door Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) en zijn Franstalige tegenhanger van de Federatie Wallonië-Brussel. In de week van 2 november zal de situatie opnieuw geëvalueerd worden.

Belgische zwembond schort watersportcompetities op, ook geen bekerfinales. De Koninklijke Belgische Zwembond (KBZB) schort alle nationale waterpolocompetities op tot en met 8 november, met uitzondering van de U11 en U13, net als de collectieve trainingen van de nationale ploegen. De bekerfinales (seizoen 2019-2020) van 11 november in La Louvière worden geannuleerd. De Raad van Bestuur van de federatie kwam vandaag in spoed samen, nadat de Vlaamse overheid eerder op de dag code oranje opgelegd had voor contactsporten en indoorsportactiviteiten.

De Raad van Bestuur van de federatie kwam vandaag in spoed samen, nadat de Vlaamse overheid eerder op de dag code oranje opgelegd had voor contactsporten en indoorsportactiviteiten.



In het artistieke zwemmen wordt het BK (senioren, masters, combo) van 11 november in Zwevegem geannuleerd. Er wordt dit jaar evenmin een BK schoonspringen georganiseerd. In het zwemmen is het BK lange afstanden, geprogrammeerd op 6 december in Charleroi, geannuleerd.

Voor het BK zwemmen kortebaan in Gent (14-15 november) wordt gewerkt aan een "gelimiteerde editie". "Het alternatieve programma en de bijzondere inschrijvingsmodaliteiten worden binnenkort gepubliceerd en verspreid aan de clubs, steeds onder voorbehoud uiteraard van elke mogelijke wijziging of update, naargelang de evolutie van de COVID19-toestand", aldus de federatie.

5 nieuwe coronabesmettingen in de Premier League. Bij de zesde testronde van vorige week in de Premier League zijn 5 nieuwe coronabesmettingen aan het licht gekomen, maakte de Premier League gisteravond bekend. Tussen 5 en 11 oktober werden in totaal 1.128 spelers en stafleden van de 20 Premier League-clubs getest. De besmette personen werden voor 10 dagen in quarantaine geplaatst. Bij de vorige testronde (28 september-4 oktober) waren er 9 besmettingen, een week daarvoor was er het recordaantal van 10. Sinds het begin van de testen eind augustus werden er 34 coronabesmettingen opgespoord.

Bij de vorige testronde (28 september-4 oktober) waren er 9 besmettingen, een week daarvoor was er het recordaantal van 10. Sinds het begin van de testen eind augustus werden er 34 coronabesmettingen opgespoord.

Corona blijft Genoa teisteren: 14 van 17 spelers blijven besmet. De Italiaanse eersteklasser CFC Genoa blijft in de ban van het coronavirus. Tijdens een nieuwe controleronde testten 14 van de 17 besmette spelers andermaal positief. Alleen Federico Marchetti, Mattia Perin en Ivan Radovanovic bleken negatief en mogen de trainingen hervatten, zo bevestigde de club. Na de uitbraak van het virus bij Genoa werd de voor 2 oktober geplande competitiematch tegen Torino uitgesteld naar 4 november. De match tegen Napoli werd eind september wel nog gespeeld. Maar uit voorzorg moesten de spelers van Napoli daarna in quarantaine. Dries Mertens miste daardoor de interlands tegen Ivoorkust en Engeland. Ook tegen IJsland (woensdag) zal de Leuvenaar er mogelijk niet bij zijn.

Na de uitbraak van het virus bij Genoa werd de voor 2 oktober geplande competitiematch tegen Torino uitgesteld naar 4 november. De match tegen Napoli werd eind september wel nog gespeeld. Maar uit voorzorg moesten de spelers van Napoli daarna in quarantaine. Dries Mertens miste daardoor de interlands tegen Ivoorkust en Engeland. Ook tegen IJsland (woensdag) zal de Leuvenaar er mogelijk niet bij zijn.

Inter-speler Ashley Young is het meest recente coronageval in het voetbal. Er zijn nu al 6 positieve gevallen bij Inter, onder wie ook Radja Nainggolan.

Coronavirus slaat toe in schaatsdorp Inzell. De Nederlandse schaatser Kjeld Nuis is donderdag in Inzell positief getest op het coronavirus. Nuis is met zijn ploeg Reggeborgh op trainingskamp in de Zuid-Duitse plaats. Kort voor afreizen was de hele ploeg en begeleiding getest, met alleen maar negatieve resultaten. Nuis had dinsdag lichte klachten en werd daarom in Inzell opnieuw getest. De tweevoudig olympisch kampioen verbleef sindsdien in afzondering op zijn hotelkamer. Donderdag volgde het resultaat. "Ik had lichte griepverschijnselen, maar was niet echt ziek. Ik ben best verbaasd over de uitslag. Ik ben vrijdag voordat we vertrokken nog getest op corona en was negatief, zoals het hele team", vertelt Nuis. Ook de rest van het team zit nu in quarantaine op hotel in Inzell, zoals de protocollen voorschrijven. Inzell is een populair trainingsoord voor schaatsers. Ook Bart Swings is er met zijn team IKO momenteel op stage. Eerder deze week testten al twee Duitse schaatsers positief in Inzell. Van woensdag tot zaterdag mag er na de positieve tests echter niet meer geschaatst worden in de Max Aicher Arena. Dat heeft de plaatselijke burgemeester besloten.

Nuis had dinsdag lichte klachten en werd daarom in Inzell opnieuw getest. De tweevoudig olympisch kampioen verbleef sindsdien in afzondering op zijn hotelkamer. Donderdag volgde het resultaat.

"Ik had lichte griepverschijnselen, maar was niet echt ziek. Ik ben best verbaasd over de uitslag. Ik ben vrijdag voordat we vertrokken nog getest op corona en was negatief, zoals het hele team", vertelt Nuis.

Ook de rest van het team zit nu in quarantaine op hotel in Inzell, zoals de protocollen voorschrijven. Inzell is een populair trainingsoord voor schaatsers. Ook Bart Swings is er met zijn team IKO momenteel op stage.

Eerder deze week testten al twee Duitse schaatsers positief in Inzell. Van woensdag tot zaterdag mag er na de positieve tests echter niet meer geschaatst worden in de Max Aicher Arena. Dat heeft de plaatselijke burgemeester besloten.



Shaqiri heeft dan toch geen corona. Liverpool-spelerr Xherdan Shaqiri heeft uiteindelijk toch negatief getest op het coronavirus. Nochtans had de Zwitser eerder deze week nog een positieve test afgelegd, maar uit de resultaten van donderdag blijkt de flankaanvaller toch negatief te zijn. Shaqiri zat in de wedstrijdselectie van Zwitserland voor de Nations League-match van zaterdag tegen Spanje. Toch is het niet zeker of Shaqiri nu ook in actie mag komen tegen de Spanjaarden. "De gezondheidscommissie van de UEFA moet nu beslissen of hij zaterdag mag spelen. Op dit moment weten we niet wanneer die beslissing zal genomen worden", klinkt het bij de Zwitserse voetbalbond. De Zwitsers spelen volgende week ook nog tegen Duitsland.

Shaqiri zat in de wedstrijdselectie van Zwitserland voor de Nations League-match van zaterdag tegen Spanje. Toch is het niet zeker of Shaqiri nu ook in actie mag komen tegen de Spanjaarden.

"De gezondheidscommissie van de UEFA moet nu beslissen of hij zaterdag mag spelen. Op dit moment weten we niet wanneer die beslissing zal genomen worden", klinkt het bij de Zwitserse voetbalbond. De Zwitsers spelen volgende week ook nog tegen Duitsland.