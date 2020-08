Coronablog: geen toeschouwers toegelaten op prestigieus golftoernooi

18:02 18 uur 02. Barcelona-verdediger Jean-Clair Todibo heeft positief getest op het coronavirus. De voorbije maanden speelde hij op uitleenbasis voor Schalke 04.

18:00 18 uur . Positieve Barcelona-speler had geen contact met ploeg. Barcelona heeft de naam van de positieve speler bekendgemaakt: Jean-Clair Todibo. "Maar hij had geen contact met de ploeg die vrijdag de kwartfinales van de Champions League speelt tegen Bayern", klinkt het in Catalonië. Jean-Clair Todibo is een 20-jarige verdediger uit Frankrijk. Bij Barcelona kwam hij nog nauwelijks aan de bak. De voorbije maanden deed hij wedstrijdritme op bij Schalke 04 in Duitsland.

Jean-Clair Todibo is een 20-jarige verdediger uit Frankrijk. Bij Barcelona kwam hij nog nauwelijks aan de bak. De voorbije maanden deed hij wedstrijdritme op bij Schalke 04 in Duitsland.

17:51 17 uur 51. Masters golf zonder toeschouwers. De beste golfers ter wereld zullen het prestigieuze Masters-toernooi dit jaar zonder publiek spelen. Dat heeft de Augusta National Golf Club vandaag meegedeeld. "We hebben overlegd met de specialisten. Als we publiek toelaten, is het risico te groot", klinkt het in de Verenigde Staten. De Masters vinden normaal gezien in april plaats, dit jaar staat het toernooi uitzonderlijk in november op de kalender (12-15/11).

De Masters vinden normaal gezien in april plaats, dit jaar staat het toernooi uitzonderlijk in november op de kalender (12-15/11).

17:50 17 uur 50. Vorig jaar won Tiger Woods de Masters met publiek op de green.

11:31 11 uur 31. Geen marathon in Parijs. De marathon van Parijs is afgelast. De wedstrijd stond op 5 april geprogrammeerd, maar werd twee keer uitgesteld, naar 18 oktober en later 15 november. Maar ook in het najaar komt er geen editie, laat de organisatie weten. Het 42,195 km lange parcours van de marathon van Parijs voert de lopers elk jaar langs enkele van de meest tot de verbeelding sprekende plaatsen in de Franse hoofdstad (start op de Champs-Elysées, Opéra, Bastille, Notre-Dame, Eiffeltoren...).



Het 42,195 km lange parcours van de marathon van Parijs voert de lopers elk jaar langs enkele van de meest tot de verbeelding sprekende plaatsen in de Franse hoofdstad (start op de Champs-Elysées, Opéra, Bastille, Notre-Dame, Eiffeltoren...).



11:22 11 uur 22. Barcelona-voetballer in quarantaine. Een speler van Barcelona heeft positief gestest op het coronavirus. De speler, wiens identiteit niet bekendgemaakt is, is thuis in quarantaine gezet. Hij zou met geen enkele andere speler nauw contact gehad hebben. De speler behoorde niet tot de selectie van Barcelona die naar Lissabon gereisd is om daar de eindfase van de Champions League te spelen. Hij had zich aangediend om het nieuwe seizoen voor te bereiden, maar staat dus even aan de kant.

18:27 18 uur 27. CL-voorrondematch uitgesteld: team heeft geen 13 gezonde spelers. De voorrondewedstrijd voor de Champions League van vanavond tussen Drita (uit Kosovo) en Linfield (uit Noord-Ierland) is op het laatste moment uitgesteld na 2 positieve gevallen bij Drita, dat vervolgens in quarantaine is geplaatst. Vrijdag werd al een eerste positief geval vastgesteld bij de club. Na het tweede geval besliste de UEFA om de wedstrijd niet te laten doorgaan. Volgens de protocollen van de UEFA moet een team over 13 gezonde spelers beschikken op de "A-lijst". Als dat niet het geval is, dan kan de UEFA de wedstrijd naar een andere datum verplaatsen. Wanneer dit niet lukt, dan zal Drita verantwoordelijk worden gehouden voor het niet ter beschikking kunnen stellen van 13 spelers en de wedstrijd met 3-0 verliezen.

Vrijdag werd al een eerste positief geval vastgesteld bij de club. Na het tweede geval besliste de UEFA om de wedstrijd niet te laten doorgaan. Volgens de protocollen van de UEFA moet een team over 13 gezonde spelers beschikken op de "A-lijst".

Als dat niet het geval is, dan kan de UEFA de wedstrijd naar een andere datum verplaatsen. Wanneer dit niet lukt, dan zal Drita verantwoordelijk worden gehouden voor het niet ter beschikking kunnen stellen van 13 spelers en de wedstrijd met 3-0 verliezen.

18:23 18 uur 23. Valencia meldt 2 positieve gevallen. Bij Valencia zijn 2 nieuwe coronagevallen vastgesteld. "De PCR- en bloedtesten die gisteren werden afgelegd bij het eerste elftal, de technische staf en de directe entourage hebben aangetoond dat er twee positieve gevallen met Covid-19 zijn", meldt Valencia. "Zij die positief getest hebben zullen thuis in isolatie blijven volgens de protocollen van La Liga en de club. De gezondheidsautoriteiten zijn onmiddellijk ingelicht." Twee dagen geleden testten al 2 Atletico-spelers positief: de Argentijn Angel Correa en de Kroaat Sime Vrsjalko. Er zijn ook al coronabesmettingen vastgesteld bij Real Madrid-speler Mariano Diaz en Sevilla-speler Nemanja Gudelj.

Twee dagen geleden testten al 2 Atletico-spelers positief: de Argentijn Angel Correa en de Kroaat Sime Vrsjalko. Er zijn ook al coronabesmettingen vastgesteld bij Real Madrid-speler Mariano Diaz en Sevilla-speler Nemanja Gudelj.