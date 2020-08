Coronablog: Geen publiek welkom bij 24 Uur van Le Mans

14:55 14 uur 55. Geen toeschouwers welkom bij 24 Uur van Le Mans. De Franse legendarische uithoudingswedstrijd 24 Uur van Le Mans zal op 19 en 20 september vanwege de coronapandemie achter gesloten deuren gehouden worden. Dat maakte organisator ACO vandaag bekend. De 88e editie van de race werd eerder verplaatst van medio juni naar het voorlaatste weekend van september. Er was een scenario voorhanden waarin er toch een beperkt aantal toeschouwers zou worden toegelaten, maar "in samenspraak met de prefectuur van het departement Sarthe" werd er beslist de race achter gesloten deuren te houden. Komende maand verschijnen er drie Belgische deelnemers aan de start: Maxime Martin (Aston Martin), Laurens Vanthoor (Porsche) en Christophe d'Ansembourg (Ligier-Gibson). . Geen toeschouwers welkom bij 24 Uur van Le Mans De Franse legendarische uithoudingswedstrijd 24 Uur van Le Mans zal op 19 en 20 september vanwege de coronapandemie achter gesloten deuren gehouden worden. Dat maakte organisator ACO vandaag bekend.

De 88e editie van de race werd eerder verplaatst van medio juni naar het voorlaatste weekend van september. Er was een scenario voorhanden waarin er toch een beperkt aantal toeschouwers zou worden toegelaten, maar "in samenspraak met de prefectuur van het departement Sarthe" werd er beslist de race achter gesloten deuren te houden.

Komende maand verschijnen er drie Belgische deelnemers aan de start: Maxime Martin (Aston Martin), Laurens Vanthoor (Porsche) en Christophe d'Ansembourg (Ligier-Gibson).





14:26 14 uur 26. Geen Ronde van Guangxi in oktober. De Ronde van Guangxi is de volgende in de reeks van afgelaste wielerwedstrijden. Organisator Wanda Sports maakte vandaag bekend dat de Chinese rittenkoers (World Tour) dit jaar niet zal plaatsvinden. Het nieuws komt niet uit de lucht vallen, want vorige maand maakte de Chinese overheid al bekend dat het gros van de internationale sportwedstrijden in China tot het einde van 2020 geschrapt zouden worden. De Ronde van Guangxi is normaal één van de afsluiters van het wielerseizoen, al zou het door het virus dit jaar anders geweest zijn. Vorig jaar was Enric Mas de beste in China. De eerste editie van de rittenkoers werd in 2017 gewonnen door Tim Wellens. .

Het nieuws komt niet uit de lucht vallen, want vorige maand maakte de Chinese overheid al bekend dat het gros van de internationale sportwedstrijden in China tot het einde van 2020 geschrapt zouden worden.

De Ronde van Guangxi is normaal één van de afsluiters van het wielerseizoen, al zou het door het virus dit jaar anders geweest zijn. Vorig jaar was Enric Mas de beste in China. De eerste editie van de rittenkoers werd in 2017 gewonnen door Tim Wellens.

11:35 11 uur 35. Geen EK BMX in België dit jaar. Het Europees kampioenschap BMX kan komende herfst niet doorgaan in Dessel. De datum van 2 tot 4 oktober blijft behouden, maar er wordt uitgekeken naar een nieuwe locatie, zo maakte de Europese Wielerunie UEC bekend. De reden is uiteraard de coronapandemie. Het EK in Dessel stond aanvankelijk van 10 tot 12 juli geprogrammeerd, maar door de coronacrisis werd het evenement eerder al verschoven naar begin oktober. Op het EK wordt er gestreden om zeven Europese titels (junioren, U23, elite mannen en vrouwen en ploegentijdrit). .

Het EK in Dessel stond aanvankelijk van 10 tot 12 juli geprogrammeerd, maar door de coronacrisis werd het evenement eerder al verschoven naar begin oktober. Op het EK wordt er gestreden om zeven Europese titels (junioren, U23, elite mannen en vrouwen en ploegentijdrit).

10-08-2020 10-08-2020.

23:04 23 uur 04. Rechtbank zorgt voor afgelasting terwijl spelers al opwarmen. Een wedstrijd uit de Braziliaanse voetbalcompetitie is op het laatste moment afgeblazen toen bleek dat liefst tien spelers uit hetzelfde team positief hadden getest op het coronavirus. Goias zou het zondag achter gesloten deuren opnemen tegen Sao Paulo op de eerste speeldag van de Braziliaanse competitie. Maar eerder op de dag kreeg het team het nieuws dat tien van de 23 spelers besmet zijn met het coronavirus. De spelers stonden al op het veld om op te warmen toen na tussenkomst van een sportrechtbank de Braziliaanse voetbalbond besliste om het duel af te gelasten. Beide teams waren daar overigens voorstander van. Brazilië is heel zwaar getroffen door de pandemie. Zaterdag werd de kaap van 100.000 doden overschreden. Meer dan drie miljoen mensen zijn besmet. .

De spelers stonden al op het veld om op te warmen toen na tussenkomst van een sportrechtbank de Braziliaanse voetbalbond besliste om het duel af te gelasten. Beide teams waren daar overigens voorstander van. Brazilië is heel zwaar getroffen door de pandemie. Zaterdag werd de kaap van 100.000 doden overschreden. Meer dan drie miljoen mensen zijn besmet.



09-08-2020 09-08-2020.

18:46 18 uur 46. Nieuwe afspraak voor triatleten valt in het water. De Europese triatlonbond (ETU) heeft het EK op de olympische afstand geannuleerd. De wedstrijd zou normaal van 28 tot 30 augustus in het Estse Tartu plaatsvinden, maar moet wijken door het coronavirus. "Gezien de situatie in Europa, veroorzaakt door het coronavirus, en de maatregelen rond reizen van en naar Estland, zijn we niet meer in staat om een wedstrijd te organiseren waarin alle atleten met gelijke wapens strijden", klinkt het in een mededeling van ETU. Verscheidene Belgen, onder wie Marten Van Riel, Jelle Geens, Claire Michel, Valérie Barthelemy en Hanne De Vet, hadden van het EK hun eerste grote doel van het seizoen gemaakt. Michel en Barthelemy zijn zelfs op stage vertrokken naar Estland. Het is de eerste keer in de 35 jaar sinds de opstart van het EK olympische afstand dat de wedstrijd geannuleerd moet worden. ETU liet wel al weten Estland te ondersteunen in een nieuwe kandidatuur voor 2021. .

"Gezien de situatie in Europa, veroorzaakt door het coronavirus, en de maatregelen rond reizen van en naar Estland, zijn we niet meer in staat om een wedstrijd te organiseren waarin alle atleten met gelijke wapens strijden", klinkt het in een mededeling van ETU.

Verscheidene Belgen, onder wie Marten Van Riel, Jelle Geens, Claire Michel, Valérie Barthelemy en Hanne De Vet, hadden van het EK hun eerste grote doel van het seizoen gemaakt. Michel en Barthelemy zijn zelfs op stage vertrokken naar Estland.

Het is de eerste keer in de 35 jaar sinds de opstart van het EK olympische afstand dat de wedstrijd geannuleerd moet worden. ETU liet wel al weten Estland te ondersteunen in een nieuwe kandidatuur voor 2021.

17:37 17 uur 37. Madrid Open wordt afgeblazen door nieuwe stijging in coronagevallen. De Madrid Open stond op de nieuwe tenniskalender gepland tussen 12 en 20 september. Maar door een stijging in het aantal coronagevallen in de Spaanse hoofdstad en door nieuwe strengere maatregelen wordt het toernooi nu afgelast. "Als een daad van verantwoordelijkheid met het oog op de huidige situatie en na een grondige evaluatie van de omstandigheden is besloten dat de Madrid Open dit jaar niet zal plaatsvinden," aldus de organisatoren. Het graveltoernooi, dat normaal in mei plaatsvindt, werd gezien als een belangrijke test voor Roland Garros, dat op 27 september van start gaat. .

"Als een daad van verantwoordelijkheid met het oog op de huidige situatie en na een grondige evaluatie van de omstandigheden is besloten dat de Madrid Open dit jaar niet zal plaatsvinden," aldus de organisatoren.

Het graveltoernooi, dat normaal in mei plaatsvindt, werd gezien als een belangrijke test voor Roland Garros, dat op 27 september van start gaat.

11:14 11 uur 14. Geen Omloop van het Houtland. Met de Omloop van het Houtland verdwijnt er nog een Belgische koers van de wielerkalender. De wedstrijd tussen Middelkerke en Lichtervelde stond geprogrammeerd op woensdag 23 september. "Financieel waren we rond, alles zag er bijzonder gunstig uit en we gingen de koers kunnen organiseren. Maar de recente piek van het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat we vrezen dat er sowieso een verlenging komt van de verordening om geen evenementen te laten plaats hebben in Lichtervelde. Die werd eerder gesteld tot eind augustus." "Wij wilden op 23 september de koers organiseren en vrezen dat we geen groen licht zullen krijgen. We konden het ons niet veroorloven om last minute alles te moeten annuleren en zo in de financiële problemen te komen", meldt voorzitter Wouter Donck van het organiserende comité. .



"Financieel waren we rond, alles zag er bijzonder gunstig uit en we gingen de koers kunnen organiseren. Maar de recente piek van het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat we vrezen dat er sowieso een verlenging komt van de verordening om geen evenementen te laten plaats hebben in Lichtervelde. Die werd eerder gesteld tot eind augustus."

"Wij wilden op 23 september de koers organiseren en vrezen dat we geen groen licht zullen krijgen. We konden het ons niet veroorloven om last minute alles te moeten annuleren en zo in de financiële problemen te komen", meldt voorzitter Wouter Donck van het organiserende comité.

04-08-2020 04-08-2020.

23:41 23 uur 41. MLB: 7 spelers en 6 stafleden van Cardinals positief. De heropstart van de baseballcompetitie in de VS loopt niet van een leien dakje. Nu moet ook de serie van 4 matchen tussen de St Louis Cardinals en Detroit voor onbepaalde uitgesteld worden. 7 spelers van de Cardinals en 6 stafleden hebben positief getest. De club is al sinds donderdag in quarantaine in Milwaukee. .