Coronablog: Geen marathon in Amsterdam door stijgende coronacijfers

Op de nieuwe kalender van de ATP vindt de European Open in Antwerpen plaats op 19 oktober. Voor de Next Gen ATP Finals, de Masters voor jonge talenten, werd geen plekje gevonden.





Het mannentennis hervat op 22 augustus met het Masters 1.000 van Cincinnatti, dat dit jaar gespeeld wordt in Flushing Meadows, New York. Daar gaat op 31 augustus ook de US Open van start. Het gravelseizoen begint op 14 september in Rome. Daarna volgt nog Hamburg als voorbereiding op Roland-Garros, dat 27 september in Parijs start.





De ATP Finals in Londen behielden hun oorspronkelijke startdatum, 15 november. Dat is twee weken na het laatste Masters 1.000 in Parijs. In totaal staan er dertien toernooien op de kalender.