Coronablog: Europese Supercup mét (beperkt) publiek in september

15:08 15 uur 08. Supercup in september met publiek. De Europese Supercup tussen Champions League-winnaar Bayern München en Europa League-winnaar Sevilla zal op 24 september in Boedapest bijgewoond worden door een gelimiteerd aantal toeschouwers. Dat kondigde de UEFA dinsdag aan. Er wordt gehoopt dertig procent van de Puskas Arena te doen vollopen. Alle andere UEFA-wedstrijden de komende weken zullen nog achter gesloten deuren gespeeld worden. Voorzitter Aleksander Ceferin gaf aan de Supercup te zien als een soort testcase in coronatijden, waarna de fans ook in andere matchen stilaan terug mogen keren in de stadions. . Supercup in september met publiek De Europese Supercup tussen Champions League-winnaar Bayern München en Europa League-winnaar Sevilla zal op 24 september in Boedapest bijgewoond worden door een gelimiteerd aantal toeschouwers. Dat kondigde de UEFA dinsdag aan. Er wordt gehoopt dertig procent van de Puskas Arena te doen vollopen. Alle andere UEFA-wedstrijden de komende weken zullen nog achter gesloten deuren gespeeld worden. Voorzitter Aleksander Ceferin gaf aan de Supercup te zien als een soort testcase in coronatijden, waarna de fans ook in andere matchen stilaan terug mogen keren in de stadions.



15:07 15 uur 07. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

25-08-2020 25-08-2020.

14:15 14 uur 15. Geen 3x3 Europe Cup in Antwerpen. De FIBA 3x3 Europe Cup, die van 24 tot 26 september zou plaatsvinden in Antwerpen, wordt omwille van de coronapandemie afgelast. De Internationale Basketfederatie (FIBA) besliste zopas dat alle geplande landenteamcompetities van dit jaar niet doorgaan. De federatie "wil geen onnodige risico's nemen op het vlak van gezondheid voor de spelers en de organisatoren en besliste om alle geplande kampioenschappen voor landenteams die dit jaar nog op de kalender stonden af te gelasten", klinkt het in een persbericht. Dat geldt voor de Crelan FIBA 3x3 Europe Cup - het EK 3x3 voor landenteams - in Antwerpen, maar ook voor gelijkaardige competities in Azië en Afrika en de WK's voor U23 en U18. . Geen 3x3 Europe Cup in Antwerpen De FIBA 3x3 Europe Cup, die van 24 tot 26 september zou plaatsvinden in Antwerpen, wordt omwille van de coronapandemie afgelast.

De Internationale Basketfederatie (FIBA) besliste zopas dat alle geplande landenteamcompetities van dit jaar niet doorgaan.

De federatie "wil geen onnodige risico's nemen op het vlak van gezondheid voor de spelers en de organisatoren en besliste om alle geplande kampioenschappen voor landenteams die dit jaar nog op de kalender stonden af te gelasten", klinkt het in een persbericht.

Dat geldt voor de Crelan FIBA 3x3 Europe Cup - het EK 3x3 voor landenteams - in Antwerpen, maar ook voor gelijkaardige competities in Azië en Afrika en de WK's voor U23 en U18.



24-08-2020 24-08-2020.

14:49 14 uur 49. Union Berlin ziet voorlopig af van plan om fans met coronatest toe te laten. Union Berlin ziet voorlopig toch af van het plan om fans die een coronatest hebben gedaan toe te laten bij wedstrijden. De Duitse voetbalclub besloot dat na overleg met de lokale autoriteiten. Union wilde in september het systeem testen. Het zou daarbij de kosten van 22.000 testen - goed voor een vol stadion - voor zijn rekening nemen. Nu is 25 oktober de nieuwe startdatum. Supporters moeten met een bewijs aantonen dat ze een test hebben gedaan en dat ze het virus niet hebben. "Ons plan heeft veel aandacht gekregen en werd door velen verwelkomd als aanvullende maatregel. Het feit dat er ook vragen over waren, verbaast ons niet", zei clubvoorzitter Dirk Zingler in een verklaring. Fans zijn sinds mei, toen de competitie werd hervat, niet welkom in Duitse stadions. In september begint het nieuwe seizoen, ook nog voor lege tribunes. In oktober bespreken de Duitse autoriteiten de situatie opnieuw. . Union Berlin ziet voorlopig af van plan om fans met coronatest toe te laten Union Berlin ziet voorlopig toch af van het plan om fans die een coronatest hebben gedaan toe te laten bij wedstrijden. De Duitse voetbalclub besloot dat na overleg met de lokale autoriteiten.

Union wilde in september het systeem testen. Het zou daarbij de kosten van 22.000 testen - goed voor een vol stadion - voor zijn rekening nemen. Nu is 25 oktober de nieuwe startdatum. Supporters moeten met een bewijs aantonen dat ze een test hebben gedaan en dat ze het virus niet hebben. "Ons plan heeft veel aandacht gekregen en werd door velen verwelkomd als aanvullende maatregel. Het feit dat er ook vragen over waren, verbaast ons niet", zei clubvoorzitter Dirk Zingler in een verklaring.

Fans zijn sinds mei, toen de competitie werd hervat, niet welkom in Duitse stadions. In september begint het nieuwe seizoen, ook nog voor lege tribunes. In oktober bespreken de Duitse autoriteiten de situatie opnieuw.

23-08-2020 23-08-2020.

18:41 18 uur 41. Chinezen mogen weer naar voetbalstadions. Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus zijn supporters weer welkom in de Chinese voetbalstadions. De fans moeten zich wel aan strikte preventieve maatregelen houden. Zo moeten de supporters met een bus vervoerd worden naar het stadion, moeten ze een coronatest ondergaan tijdens de week en overal minstens een meter afstand houden. De supporters moeten ook de hele wedstrijd een masker dragen. Vandaag woonden 2.000 supporters de match tussen Shanghai SIPG en Beijing Guon bij, twee kanshebbers op de titel. De Braziliaan Oscar, die in 2017 in China aankwam voor 60 miljoen euro, speelde zich in de kijker door eerst de gelijkmaker aan te geven en vervolgens de winnende 2-1 te scoren voor Shanghai. . Chinezen mogen weer naar voetbalstadions Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus zijn supporters weer welkom in de Chinese voetbalstadions.

De fans moeten zich wel aan strikte preventieve maatregelen houden. Zo moeten de supporters met een bus vervoerd worden naar het stadion, moeten ze een coronatest ondergaan tijdens de week en overal minstens een meter afstand houden. De supporters moeten ook de hele wedstrijd een masker dragen.

Vandaag woonden 2.000 supporters de match tussen Shanghai SIPG en Beijing Guon bij, twee kanshebbers op de titel. De Braziliaan Oscar, die in 2017 in China aankwam voor 60 miljoen euro, speelde zich in de kijker door eerst de gelijkmaker aan te geven en vervolgens de winnende 2-1 te scoren voor Shanghai.

18:40 De supporters hielden zich aan strikte maatregelen. 18 uur 40. De supporters hielden zich aan strikte maatregelen

18:39 18 uur 39.

15:04 15 uur 04. Match van Slovan Bratislava in CL-voorronde weer uitgesteld. De wedstrijd tussen Slovan Bratislava en KI Klaksvik in de eerste voorronde van de Champions League gaat vandaag niet door, omdat een speler van de Slovaakse club positief heeft getest op het coronavirus. Om die reden werd het duel afgelopen donderdag ook afgelast. De Slovaakse autoriteiten willen dat de hele selectie van Bratislava, de Slovaakse kampioen, in quarantaine gaat. De UEFA moet nu beslissen wat er met de wedstrijd zal gebeuren. Mogelijk wordt KI Klaksvik uit de Faeröer als reglementaire winnaar aangewezen. Slovan Bratislava bereikte vorig seizoen de groepsfase van de Europa League. . Match van Slovan Bratislava in CL-voorronde weer uitgesteld De wedstrijd tussen Slovan Bratislava en KI Klaksvik in de eerste voorronde van de Champions League gaat vandaag niet door, omdat een speler van de Slovaakse club positief heeft getest op het coronavirus. Om die reden werd het duel afgelopen donderdag ook afgelast.

De Slovaakse autoriteiten willen dat de hele selectie van Bratislava, de Slovaakse kampioen, in quarantaine gaat. De UEFA moet nu beslissen wat er met de wedstrijd zal gebeuren. Mogelijk wordt KI Klaksvik uit de Faeröer als reglementaire winnaar aangewezen. Slovan Bratislava bereikte vorig seizoen de groepsfase van de Europa League.

22-08-2020 22-08-2020.

16:12 16 uur 12. Marathon van Amsterdam gaat niet door. De 45e editie van de marathon van Amsterdam gaat op 18 oktober niet door. De gemeente Amsterdam en organisator Le Champion hebben het hardloopevenement afgelast vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen in de Nederlandse hoofdstad. Ook het internationale karakter van de marathon van Amsterdam heeft meegespeeld in de beslissing. Vorig jaar namen er 47.000 deelnemers uit zo'n 140 landen deel aan de marathon, de halve marathon en een wedstrijd over 8 kilometer. Zo'n 17.000 mensen liepen de klassieke afstand van 42 kilometer en 195 meter. . Marathon van Amsterdam gaat niet door De 45e editie van de marathon van Amsterdam gaat op 18 oktober niet door. De gemeente Amsterdam en organisator Le Champion hebben het hardloopevenement afgelast vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen in de Nederlandse hoofdstad.

Ook het internationale karakter van de marathon van Amsterdam heeft meegespeeld in de beslissing. Vorig jaar namen er 47.000 deelnemers uit zo'n 140 landen deel aan de marathon, de halve marathon en een wedstrijd over 8 kilometer. Zo'n 17.000 mensen liepen de klassieke afstand van 42 kilometer en 195 meter.