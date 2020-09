Coronablog: EK veldlopen trekt streep door editie van 2020

17:44 17 uur 44. EK veldlopen van de kalender geschrapt. Het EK veldlopen in Dublin op 13 december gaat niet door. Door de coronacrisis vreest de organisatie niet alleen besmettingen, maar ook een financiële kater. De Ierse atletiekbond gooit daarom de handdoek in de ring voor 2020, maar hoopt wel om het EK nog te mogen organiseren in 2021 of 2022. In 2021 is het toernooi eigenlijk al toegewezen aan Turijn. Voor enkele Belgische afstandslopers was het EK veldlopen het hoofddoel van 2020 na het wegvallen van de Spelen in Tokio en het EK atletiek in Parijs. . EK veldlopen van de kalender geschrapt Het EK veldlopen in Dublin op 13 december gaat niet door. Door de coronacrisis vreest de organisatie niet alleen besmettingen, maar ook een financiële kater. De Ierse atletiekbond gooit daarom de handdoek in de ring voor 2020, maar hoopt wel om het EK nog te mogen organiseren in 2021 of 2022. In 2021 is het toernooi eigenlijk al toegewezen aan Turijn.

Voor enkele Belgische afstandslopers was het EK veldlopen het hoofddoel van 2020 na het wegvallen van de Spelen in Tokio en het EK atletiek in Parijs.

08-09-2020

11:55 11 uur 55. Twee City-ploegmaats van De Bruyne testen positief. Vleugelspeler Riyad Mahrez (Alg) en verdediger Aymeric Laporte (Fra) hebben allebei een positieve coronatest afgelegd. De spelers van Manchester City vertonen geen symptomen, maar verblijven momenteel in zelfisolatie. De ploegmaats van Kevin De Bruyne leven zo het protocol van de Premier League en de Britse regering na. "Iedereen bij City wenst Riyad en Aymeric een spoedig herstel in de aanloop naar hun terugkeer op het trainingsveld", meldde de nummer 2 van het afgelopen seizoen in de Engelse competitie. Op 12 september start seizoen 2020-21 van de Premier League. Voor Manchester City staat de eerste wedstrijd gepland op 21 september bij Wolverhampton Wanderers.

De ploegmaats van Kevin De Bruyne leven zo het protocol van de Premier League en de Britse regering na. "Iedereen bij City wenst Riyad en Aymeric een spoedig herstel in de aanloop naar hun terugkeer op het trainingsveld", meldde de nummer 2 van het afgelopen seizoen in de Engelse competitie.

Op 12 september start seizoen 2020-21 van de Premier League. Voor Manchester City staat de eerste wedstrijd gepland op 21 september bij Wolverhampton Wanderers.

07-09-2020

22:32 22 uur 32. Corona bij PSG, Atletico en Les Bleus. Het blijft coronabesmettingen regenen in het voetbal. PSG, dat gisteren 3 positieve gevallen meldde, kan dat aantal nu verdubbelen. Volgens L'Equipe is aanvoerder Marquinhos één van de drie nieuwe gevallen. Ook in Spanje tellen we 2 besmettingen bij Atletico. Diego Costa en Santiago Arias verblijven in quarantaine nadat ze besmet bleken. En ook op het internationale toneel kampt Frankrijk met een positief geval. Doelman Steve Mandanda werd teruggestuurd uit de selectie voor de wedstrijd tegen Kroatië in de Nations League.

Ook in Spanje tellen we 2 besmettingen bij Atletico. Diego Costa en Santiago Arias verblijven in quarantaine nadat ze besmet bleken.

En ook op het internationale toneel kampt Frankrijk met een positief geval. Doelman Steve Mandanda werd teruggestuurd uit de selectie voor de wedstrijd tegen Kroatië in de Nations League.

19:35 19 uur 35. 18 spelers van Boca Juniors zijn besmet. Maar liefst 18 spelers van de Argentijnse topclub Boca Juniors zijn besmet met het coronavirus. De club schrapt alle trainingen voor de komende 72u en alle spelers zijn in quarantaine geplaatst. Van de 18 spelers zijn er 4 met lichte symptomen, de rest verkeert in goed gezondheid. De provincie Buenos Aires is één van de zwaarst getroffen regio's van Argentinië. Er zijn al meer dan 400.000 corona-besmettingen vastgesteld en meer dan 9.000 mensen overleden aan de gevolgen van het nieuwe virus.

Van de 18 spelers zijn er 4 met lichte symptomen, de rest verkeert in goed gezondheid.

De provincie Buenos Aires is één van de zwaarst getroffen regio's van Argentinië. Er zijn al meer dan 400.000 corona-besmettingen vastgesteld en meer dan 9.000 mensen overleden aan de gevolgen van het nieuwe virus.

19:27 19 uur 27. Ciccone mist Tirreno-Adriatico door positieve test. Giulio Ciccone moet een streep trekken door Tirreno-Adriatico. De Italiaanse klimmer van Trek-Segafredo testte positief op het coronavirus en mist daardoor de rittenwedstrijd tussen de twee zeeën. Ciccone legde de positieve test af op 31 augustus zoals voorgeschreven door de UCI voor elke (etappe)wedstrijd. Alle andere renners van Trek-Segafredo testten negatief en zullen voor de start van Tirreno-Adriatico (07/09 - 14/09) nog een tweede keer getest worden. Tirreno-Adriatico was een groot doel van Ciccone in zijn voorbereiding op de Ronde van Italië.

Ciccone legde de positieve test af op 31 augustus zoals voorgeschreven door de UCI voor elke (etappe)wedstrijd. Alle andere renners van Trek-Segafredo testten negatief en zullen voor de start van Tirreno-Adriatico (07/09 - 14/09) nog een tweede keer getest worden.

Tirreno-Adriatico was een groot doel van Ciccone in zijn voorbereiding op de Ronde van Italië.

11:45 11 uur 45. Geen tennis in Kooyong in 2021. Er zal in januari 2021 in aanloop naar de Australian Open tennis geen Kooyong Classic worden gehouden. De organisatoren van het demonstratietoernooi hebben vanwege de coronapandemie beslist de editie van volgend jaar over te slaan. "We hebben de belangrijke knoop doorgehakt op de pauzeknop te duwen voor de Kooyong Classic 2021", luidt het donderdag. De organisatoren zeggen dat de veiligheid van atleten en toeschouwers hun prioriteit is. De Kooyong Classic werd voor het eerst in 1988 georganiseerd in deze buitenwijk van Melbourne. David Goffin (2016-2017) en Yanina Wickmayer (2017) staan er op de erelijst. Vanwege corona is Melbourne momenteel in quarantaine en een rist grote sportevenementen is daarom geschrapt in de tweede grootste stad van Australië. Het gaat onder meer om de finale van Australian Rules (Australian Football) en de lokale F1-race, die in maart in laatste instantie werd afgelast.

"We hebben de belangrijke knoop doorgehakt op de pauzeknop te duwen voor de Kooyong Classic 2021", luidt het donderdag. De organisatoren zeggen dat de veiligheid van atleten en toeschouwers hun prioriteit is.

De Kooyong Classic werd voor het eerst in 1988 georganiseerd in deze buitenwijk van Melbourne. David Goffin (2016-2017) en Yanina Wickmayer (2017) staan er op de erelijst. Vanwege corona is Melbourne momenteel in quarantaine en een rist grote sportevenementen is daarom geschrapt in de tweede grootste stad van Australië. Het gaat onder meer om de finale van Australian Rules (Australian Football) en de lokale F1-race, die in maart in laatste instantie werd afgelast.



03-09-2020

13:54 13 uur 54. Coronabesmetting houdt Philippaerts weg van BK. Olivier Philippaerts heeft positief getest op het coronavirus en kan daardoor niet deelnemen aan het BK jumping in Zangersheide in Lanaken. Het BK gaat woensdag van start en duurt tot en met zondag. Nadat Philippaerts maandag teruggekeerd was uit risicogebied Saint-Tropez liet de ruiter zich testen op COVID-19. Hoewel hij geen ziekteverschijnselen heeft, testte Philippaerts positief, waardoor hij nu verplicht in quarantaine moet en niet kan deelnemen aan het BK. Volgende week maandag zal Philippaerts een nieuwe test ondergaan. Als die negatief is, kan hij opnieuw aan wedstrijden deelnemen. Afgelopen zaterdag werd Olivier Philippaerts met H&M Legend of Love nog 3e in de vijf sterren Grote Prijs van Saint-Tropez. De zege ging naar de Braziliaanse combinatie Marlon Modolo Zanotelli/VDL Edgar M.

Nadat Philippaerts maandag teruggekeerd was uit risicogebied Saint-Tropez liet de ruiter zich testen op COVID-19. Hoewel hij geen ziekteverschijnselen heeft, testte Philippaerts positief, waardoor hij nu verplicht in quarantaine moet en niet kan deelnemen aan het BK. Volgende week maandag zal Philippaerts een nieuwe test ondergaan. Als die negatief is, kan hij opnieuw aan wedstrijden deelnemen.

Afgelopen zaterdag werd Olivier Philippaerts met H&M Legend of Love nog 3e in de vijf sterren Grote Prijs van Saint-Tropez. De zege ging naar de Braziliaanse combinatie Marlon Modolo Zanotelli/VDL Edgar M.