Coronablog: coronabesmetting houdt Olivier Philippaerts weg van BK

13:54 13 uur 54. Coronabesmetting houdt Philippaerts weg van BK. Olivier Philippaerts heeft positief getest op het coronavirus en kan daardoor niet deelnemen aan het BK jumping in Zangersheide in Lanaken. Het BK gaat woensdag van start en duurt tot en met zondag. Nadat Philippaerts maandag teruggekeerd was uit risicogebied Saint-Tropez liet de ruiter zich testen op COVID-19. Hoewel hij geen ziekteverschijnselen heeft, testte Philippaerts positief, waardoor hij nu verplicht in quarantaine moet en niet kan deelnemen aan het BK. Volgende week maandag zal Philippaerts een nieuwe test ondergaan. Als die negatief is, kan hij opnieuw aan wedstrijden deelnemen. Afgelopen zaterdag werd Olivier Philippaerts met H&M Legend of Love nog 3e in de vijf sterren Grote Prijs van Saint-Tropez. De zege ging naar de Braziliaanse combinatie Marlon Modolo Zanotelli/VDL Edgar M. .

Nadat Philippaerts maandag teruggekeerd was uit risicogebied Saint-Tropez liet de ruiter zich testen op COVID-19. Hoewel hij geen ziekteverschijnselen heeft, testte Philippaerts positief, waardoor hij nu verplicht in quarantaine moet en niet kan deelnemen aan het BK. Volgende week maandag zal Philippaerts een nieuwe test ondergaan. Als die negatief is, kan hij opnieuw aan wedstrijden deelnemen.

Afgelopen zaterdag werd Olivier Philippaerts met H&M Legend of Love nog 3e in de vijf sterren Grote Prijs van Saint-Tropez. De zege ging naar de Braziliaanse combinatie Marlon Modolo Zanotelli/VDL Edgar M.



11:43 11 uur 43. Belgische vrouwenbasketbalteams pas in Europese actie in januari. FIBA Europe heeft beslist het begin van de EuroCup basketbal voor vrouwenteams uit te stellen tot januari 2021. Belgisch landskampioen Castors Braine, Sint-Katelijne-Waver, Phantoms Boom, Namen en Kangoeroes Mechelen zijn de Belgische vertegenwoordigers in de Europese competitie. Eerder werd ook al de competitie bij de mannen uitgesteld. Bergen kan in die competitie terechtkomen indien het wordt uitgeschakeld in de kwalificaties voor de Champions League. .

Eerder werd ook al de competitie bij de mannen uitgesteld. Bergen kan in die competitie terechtkomen indien het wordt uitgeschakeld in de kwalificaties voor de Champions League.

11:31 11 uur 31. Utrecht schrapt oefenmatch door coronabesmettingen. FC Utrecht heeft een oefenwedstrijd tegen KFC Uerdingen moeten schrappen door twee coronabesmettingen in het team. Het zou gaan om "twee leden die deel uitmaken van de A-selectie". De twee positieve gevallen zitten in zelfisolatie en een verdere quarantaine van de selectie is volgens de Nederlandse club niet nodig. Othman Boussais is de enige Belg in de selectie van Utrecht, dat gecoacht wordt door John van den Brom. De 20-jarige middenvelder is een jeugdproduct van Lierse. .

De twee positieve gevallen zitten in zelfisolatie en een verdere quarantaine van de selectie is volgens de Nederlandse club niet nodig.

Othman Boussais is de enige Belg in de selectie van Utrecht, dat gecoacht wordt door John van den Brom. De 20-jarige middenvelder is een jeugdproduct van Lierse.

02-09-2020 02-09-2020.

14:30 14 uur 30. Chrono des Nations vindt dit jaar niet plaats. De Chrono des Nations vindt dit jaar niet plaats. De organisatie van de jaarlijkse tijdrit in Frankrijk heeft laten weten dat de editie van 2020, voorzien midden oktober, in het water valt wegens de coronapandemie. "We hebben de hele zomer gewerkt aan de organisatie van het "Feest van de Tijd", in het bijzonder de tijdrit op zondag. Helaas is de situatie in Frankrijk niet verbeterd", meldt de organisatie. "In deze onzekere omstandigheden hebben we besloten om alle evenementen van deze 39e editie te annuleren." De Nederlander Jos van Emden schreef de Chrono des Nations vorig jaar op zijn naam door de Italiaan Filippo Ganna en Sloveen Primoz Roglic te kloppen. Langs Belgische zijde staan Bert Roesems (2004) en Ann-Sophie Duyck (2016) op de erelijst. .

"We hebben de hele zomer gewerkt aan de organisatie van het "Feest van de Tijd", in het bijzonder de tijdrit op zondag. Helaas is de situatie in Frankrijk niet verbeterd", meldt de organisatie. "In deze onzekere omstandigheden hebben we besloten om alle evenementen van deze 39e editie te annuleren."

De Nederlander Jos van Emden schreef de Chrono des Nations vorig jaar op zijn naam door de Italiaan Filippo Ganna en Sloveen Primoz Roglic te kloppen. Langs Belgische zijde staan Bert Roesems (2004) en Ann-Sophie Duyck (2016) op de erelijst.



01-09-2020 01-09-2020.

14:09 14 uur 09. Slotmanche Diamond League gaat niet door. De atletiekmeeting die op 17 oktober in China geprogrammeerd stond als slotmanche van de Diamond League, is vanwege de coronacrisis verplaatst naar 2021. De wedstrijd zou de tweede op Chinese bodem worden na de meeting van Sjanghai, die eerder werd uitgesteld. In totaal zijn zeven van de vijftien manches van de Diamond League dit seizoen geschrapt. .

De wedstrijd zou de tweede op Chinese bodem worden na de meeting van Sjanghai, die eerder werd uitgesteld. In totaal zijn zeven van de vijftien manches van de Diamond League dit seizoen geschrapt.

12:40 12 uur 40. Internationale judosport trekt zich in de herfst weer op gang. Met de Grand Slam judo van eind oktober in de Hongaarse hoofdstad Boedapest trekt de internationale judosport zich na de coronaonderbreking weer op gang, zo maakte de Internationale Judofederatie IJF bekend. In december vindt dan de Grand Slam in de Japanse hoofdstad Tokio plaats, begin volgend jaar de Masters in de Qatarese hoofdstad Doha. Toernooien die in heel wat agenda's met stip zullen worden aangeduid, want er zijn kwalificatiepunten te verdienen voor de naar volgende zomer uitgestelde Olympische Spelen. "Stap voor stap zullen we onze sport weer opstarten", vertelde IJF-voorzitter Marius Vizer. "Hongarije is klaar en bereid om eind oktober de Grand Slam te organiseren, met de nodige gezondheidsmaatregelen en bescherming." .

In december vindt dan de Grand Slam in de Japanse hoofdstad Tokio plaats, begin volgend jaar de Masters in de Qatarese hoofdstad Doha. Toernooien die in heel wat agenda's met stip zullen worden aangeduid, want er zijn kwalificatiepunten te verdienen voor de naar volgende zomer uitgestelde Olympische Spelen.

"Stap voor stap zullen we onze sport weer opstarten", vertelde IJF-voorzitter Marius Vizer. "Hongarije is klaar en bereid om eind oktober de Grand Slam te organiseren, met de nodige gezondheidsmaatregelen en bescherming."

12:39 12 uur 39. Judoka Dirk Van Tichelt kan zijn agenda weer invullen met toernooien.