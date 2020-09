Coronablog: Ciccone mist Tirreno-Adriatico, 18 Boca-spelers besmet

19:35 19 uur 35. 18 spelers van Boca Juniors zijn besmet. Maar liefst 18 spelers van de Argentijnse topclub Boca Juniors zijn besmet met het coronavirus. De club schrapt alle trainingen voor de komende 72u en alle spelers zijn in quarantaine geplaatst. Van de 18 spelers zijn er 4 met lichte symptomen, de rest verkeert in goed gezondheid. De provincie Buenos Aires is één van de zwaarst getroffen regio's van Argentinië. Er zijn al meer dan 400.000 corona-besmettingen vastgesteld en meer dan 9.000 mensen overleden aan de gevolgen van het nieuwe virus. . 18 spelers van Boca Juniors zijn besmet Maar liefst 18 spelers van de Argentijnse topclub Boca Juniors zijn besmet met het coronavirus. De club schrapt alle trainingen voor de komende 72u en alle spelers zijn in quarantaine geplaatst.

Van de 18 spelers zijn er 4 met lichte symptomen, de rest verkeert in goed gezondheid.

De provincie Buenos Aires is één van de zwaarst getroffen regio's van Argentinië. Er zijn al meer dan 400.000 corona-besmettingen vastgesteld en meer dan 9.000 mensen overleden aan de gevolgen van het nieuwe virus.

Ciccone legde de positieve test af op 31 augustus zoals voorgeschreven door de UCI voor elke (etappe)wedstrijd. Alle andere renners van Trek-Segafredo testten negatief en zullen voor de start van Tirreno-Adriatico (07/09 - 14/09) nog een tweede keer getest worden.

Tirreno-Adriatico was een groot doel van Ciccone in zijn voorbereiding op de Ronde van Italië.

"We hebben de belangrijke knoop doorgehakt op de pauzeknop te duwen voor de Kooyong Classic 2021", luidt het donderdag. De organisatoren zeggen dat de veiligheid van atleten en toeschouwers hun prioriteit is.

De Kooyong Classic werd voor het eerst in 1988 georganiseerd in deze buitenwijk van Melbourne. David Goffin (2016-2017) en Yanina Wickmayer (2017) staan er op de erelijst. Vanwege corona is Melbourne momenteel in quarantaine en een rist grote sportevenementen is daarom geschrapt in de tweede grootste stad van Australië. Het gaat onder meer om de finale van Australian Rules (Australian Football) en de lokale F1-race, die in maart in laatste instantie werd afgelast.



Nadat Philippaerts maandag teruggekeerd was uit risicogebied Saint-Tropez liet de ruiter zich testen op COVID-19. Hoewel hij geen ziekteverschijnselen heeft, testte Philippaerts positief, waardoor hij nu verplicht in quarantaine moet en niet kan deelnemen aan het BK. Volgende week maandag zal Philippaerts een nieuwe test ondergaan. Als die negatief is, kan hij opnieuw aan wedstrijden deelnemen.

Afgelopen zaterdag werd Olivier Philippaerts met H&M Legend of Love nog 3e in de vijf sterren Grote Prijs van Saint-Tropez. De zege ging naar de Braziliaanse combinatie Marlon Modolo Zanotelli/VDL Edgar M.



Eerder werd ook al de competitie bij de mannen uitgesteld. Bergen kan in die competitie terechtkomen indien het wordt uitgeschakeld in de kwalificaties voor de Champions League.

De twee positieve gevallen zitten in zelfisolatie en een verdere quarantaine van de selectie is volgens de Nederlandse club niet nodig.

Othman Boussais is de enige Belg in de selectie van Utrecht, dat gecoacht wordt door John van den Brom. De 20-jarige middenvelder is een jeugdproduct van Lierse.

"We hebben de hele zomer gewerkt aan de organisatie van het "Feest van de Tijd", in het bijzonder de tijdrit op zondag. Helaas is de situatie in Frankrijk niet verbeterd", meldt de organisatie. "In deze onzekere omstandigheden hebben we besloten om alle evenementen van deze 39e editie te annuleren."

De Nederlander Jos van Emden schreef de Chrono des Nations vorig jaar op zijn naam door de Italiaan Filippo Ganna en Sloveen Primoz Roglic te kloppen. Langs Belgische zijde staan Bert Roesems (2004) en Ann-Sophie Duyck (2016) op de erelijst.