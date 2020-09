Coronablog: Chrono des Nations valt in het water: "Hele zomer gewerkt"

14:30 14 uur 30. Chrono des Nations vindt dit jaar niet plaats. De Chrono des Nations vindt dit jaar niet plaats. De organisatie van de jaarlijkse tijdrit in Frankrijk heeft laten weten dat de editie van 2020, voorzien midden oktober, in het water valt wegens de coronapandemie. "We hebben de hele zomer gewerkt aan de organisatie van het "Feest van de Tijd", in het bijzonder de tijdrit op zondag. Helaas is de situatie in Frankrijk niet verbeterd", meldt de organisatie. "In deze onzekere omstandigheden hebben we besloten om alle evenementen van deze 39e editie te annuleren." De Nederlander Jos van Emden schreef de Chrono des Nations vorig jaar op zijn naam door de Italiaan Filippo Ganna en Sloveen Primoz Roglic te kloppen. Langs Belgische zijde staan Bert Roesems (2004) en Ann-Sophie Duyck (2016) op de erelijst. . Chrono des Nations vindt dit jaar niet plaats De Chrono des Nations vindt dit jaar niet plaats. De organisatie van de jaarlijkse tijdrit in Frankrijk heeft laten weten dat de editie van 2020, voorzien midden oktober, in het water valt wegens de coronapandemie.

"We hebben de hele zomer gewerkt aan de organisatie van het "Feest van de Tijd", in het bijzonder de tijdrit op zondag. Helaas is de situatie in Frankrijk niet verbeterd", meldt de organisatie. "In deze onzekere omstandigheden hebben we besloten om alle evenementen van deze 39e editie te annuleren."

De Nederlander Jos van Emden schreef de Chrono des Nations vorig jaar op zijn naam door de Italiaan Filippo Ganna en Sloveen Primoz Roglic te kloppen. Langs Belgische zijde staan Bert Roesems (2004) en Ann-Sophie Duyck (2016) op de erelijst.



14:09 14 uur 09. Slotmanche Diamond League gaat niet door. De atletiekmeeting die op 17 oktober in China geprogrammeerd stond als slotmanche van de Diamond League, is vanwege de coronacrisis verplaatst naar 2021.

De wedstrijd zou de tweede op Chinese bodem worden na de meeting van Sjanghai, die eerder werd uitgesteld. In totaal zijn zeven van de vijftien manches van de Diamond League dit seizoen geschrapt.

12:40 12 uur 40. Internationale judosport trekt zich in de herfst weer op gang. Met de Grand Slam judo van eind oktober in de Hongaarse hoofdstad Boedapest trekt de internationale judosport zich na de coronaonderbreking weer op gang, zo maakte de Internationale Judofederatie IJF bekend.

In december vindt dan de Grand Slam in de Japanse hoofdstad Tokio plaats, begin volgend jaar de Masters in de Qatarese hoofdstad Doha. Toernooien die in heel wat agenda's met stip zullen worden aangeduid, want er zijn kwalificatiepunten te verdienen voor de naar volgende zomer uitgestelde Olympische Spelen.

"Stap voor stap zullen we onze sport weer opstarten", vertelde IJF-voorzitter Marius Vizer. "Hongarije is klaar en bereid om eind oktober de Grand Slam te organiseren, met de nodige gezondheidsmaatregelen en bescherming."

12:39 12 uur 39. Judoka Dirk Van Tichelt kan zijn agenda weer invullen met toernooien.

15:08 15 uur 08. Supercup in september met publiek. De Europese Supercup tussen Champions League-winnaar Bayern München en Europa League-winnaar Sevilla zal op 24 september in Boedapest bijgewoond worden door een gelimiteerd aantal toeschouwers. Dat kondigde de UEFA dinsdag aan. Er wordt gehoopt dertig procent van de Puskas Arena te doen vollopen. Alle andere UEFA-wedstrijden de komende weken zullen nog achter gesloten deuren gespeeld worden. Voorzitter Aleksander Ceferin gaf aan de Supercup te zien als een soort testcase in coronatijden, waarna de fans ook in andere matchen stilaan terug mogen keren in de stadions.



14:15 14 uur 15. Geen 3x3 Europe Cup in Antwerpen. De FIBA 3x3 Europe Cup, die van 24 tot 26 september zou plaatsvinden in Antwerpen, wordt omwille van de coronapandemie afgelast.

De Internationale Basketfederatie (FIBA) besliste zopas dat alle geplande landenteamcompetities van dit jaar niet doorgaan.

De federatie "wil geen onnodige risico's nemen op het vlak van gezondheid voor de spelers en de organisatoren en besliste om alle geplande kampioenschappen voor landenteams die dit jaar nog op de kalender stonden af te gelasten", klinkt het in een persbericht.

Dat geldt voor de Crelan FIBA 3x3 Europe Cup - het EK 3x3 voor landenteams - in Antwerpen, maar ook voor gelijkaardige competities in Azië en Afrika en de WK's voor U23 en U18.



14:49 14 uur 49. Union Berlin ziet voorlopig af van plan om fans met coronatest toe te laten. Union Berlin ziet voorlopig toch af van het plan om fans die een coronatest hebben gedaan toe te laten bij wedstrijden. De Duitse voetbalclub besloot dat na overleg met de lokale autoriteiten.

Union wilde in september het systeem testen. Het zou daarbij de kosten van 22.000 testen - goed voor een vol stadion - voor zijn rekening nemen. Nu is 25 oktober de nieuwe startdatum. Supporters moeten met een bewijs aantonen dat ze een test hebben gedaan en dat ze het virus niet hebben. "Ons plan heeft veel aandacht gekregen en werd door velen verwelkomd als aanvullende maatregel. Het feit dat er ook vragen over waren, verbaast ons niet", zei clubvoorzitter Dirk Zingler in een verklaring.

Fans zijn sinds mei, toen de competitie werd hervat, niet welkom in Duitse stadions. In september begint het nieuwe seizoen, ook nog voor lege tribunes. In oktober bespreken de Duitse autoriteiten de situatie opnieuw.

