Coronablog: ATP- en WTA-toernooi van Moskou geschrapt voor 2020

22:11 22 uur 11. Kremlin Cup (m/v) Moskou gaat niet door in 2020 . Twee tennistoernooien die nog dit jaar in Moskou zouden plaatsvinden zijn afgelast. De toernooien om de zogenoemde Kremlin Cup mogen van de plaatselijke autoriteiten niet doorgaan, omdat het coronavirus in de Russische hoofdstad nog onvoldoende onder controle is. Het ATP-toernooi was van van 19 tot 25 oktober, dat van de WTA van 26 oktober tot 1 november. Een toernooi in Sint-Petersburg, in ongeveer dezelfde periode, gaat vooralsnog wel door.

Het ATP-toernooi was van van 19 tot 25 oktober, dat van de WTA van 26 oktober tot 1 november. Een toernooi in Sint-Petersburg, in ongeveer dezelfde periode, gaat vooralsnog wel door.

19:02 19 uur 02. Veel besmettingen voor Portugese competitiestart. Twee dagen voor de competitiestart in de Portugese Primeira Liga zijn bij topclub Sporting Lissabon tien besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Het gaat om 8 spelers, coach Ruben Amorim en iemand van de technische staf. Het zou allemaal om asymptomatische gevallen gaan. De Portugese competitie gaat vrijdag van start achter gesloten deuren. Op de openingsspeeldag ontvangt Sporting zaterdagnamiddag in Lissabon het bescheiden Gil Vicente, waar eerder al vijftien besmettingen aan het licht kwamen. Daar gaat het om tien spelers en vijf leden van de technische staff.

De Portugese competitie gaat vrijdag van start achter gesloten deuren. Op de openingsspeeldag ontvangt Sporting zaterdagnamiddag in Lissabon het bescheiden Gil Vicente, waar eerder al vijftien besmettingen aan het licht kwamen. Daar gaat het om tien spelers en vijf leden van de technische staff.

Het duel tussen beide teams wordt voorlopig niet geannuleerd. Voor de wedstrijd zal de situatie opnieuw geëvalueerd worden. Zondag moest Sporting al een oefenduel tegen Napoli annuleren omdat er drie spelers positief getest hadden. Dinsdag was dat aantal al opgelopen tot zeven spelers.

15:43 15 uur 43. Coronamaatregelen laten twee ploegen afhaken voor Gooikse Pijl. Zondag vindt de 17e editie van de Gooikse Pijl plaats. Swift Carbon Pro Cycling en Bike Aid zullen daar niet aan de start komen. De coronamaatregelen zijn er blijkbaar te veel aan voor hen. De koers gaat door met de resterende 18 ploegen. "Swift Carbon Pro Cycling en Bike Aid waren actief in het buitenland en kunnen volgens hen niet tijdig genoeg aan coronacertificaten komen", meldde organisator Danny Schets. "Wij staan daar als organisator machteloos tegenover maar mogen dat toch wel jammer vinden."

"Swift Carbon Pro Cycling en Bike Aid waren actief in het buitenland en kunnen volgens hen niet tijdig genoeg aan coronacertificaten komen", meldde organisator Danny Schets. "Wij staan daar als organisator machteloos tegenover maar mogen dat toch wel jammer vinden."



"We hebben alvast een mooi deelnemersveld met onder andere Philippe Gilbert aan de start. Ook Jelle Wallays zou present tekenen bij Lotto Soudal. Met Deceuninck-Quick Step, Lotto Soudal en Jumbo-Visma vertrekken er drie WorldTour-teams bij ons in de Gooikse Pijl."

15:57 15 uur 57. Veldrit Diegem sneuvelt door coronacrisis. Er wordt dit jaar tijdens de kerstperiode geen avondcross in Diegem gehouden. Dat laat de organisatie, die naar de coronacrisis verwijst, maandag weten. "Tot onze grote spijt gaat Diegem Cross in 2020 voor het eerst in 45 jaar niet door. De veiligheidscel oordeelde dat het onmogelijk is om een cross, die dwars door de dorpskern van Diegem gaat, veilig, volgens de coronamaatregelen te organiseren", luidt het.

"Tot onze grote spijt gaat Diegem Cross in 2020 voor het eerst in 45 jaar niet door. De veiligheidscel oordeelde dat het onmogelijk is om een cross, die dwars door de dorpskern van Diegem gaat, veilig, volgens de coronamaatregelen te organiseren", luidt het.

De cross van Diegem stond op 27 december geprogrammeerd en zou deel uitmaken van de hertekende Wereldbeker. De afgelopen zes edities van de wedstrijd werden gewonnen door Mathieu van der Poel.



22:09 22 uur 09. Mile Svilar even niet in doel bij Benfica door positieve coronatest. Mile Svilar heeft positief getest op het coronavirus. De Belgische doelman van Benfica zal daardoor dinsdag niet meespelen tijdens het derde voorrondeduel in de Champions League. De Portugese ploeg neemt het dan op tegen het Griekse PAOK Saloniki. Jan Vertonghen maakt wel deel uit van de selectie. Vorige week dinsdag stond de 21-jarige keeper nog tussen de palen tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd van de Belgische beloften tegen Duitsland (4-1). Hij liep het virus op na zijn terugkomst in Portugal. Daar zijn de coronacijfers opnieuw fors aan het stijgen. Gedurende de voorbije 24 uur werden 673 nieuwe gevallen gemeld.

Vorige week dinsdag stond de 21-jarige keeper nog tussen de palen tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd van de Belgische beloften tegen Duitsland (4-1). Hij liep het virus op na zijn terugkomst in Portugal. Daar zijn de coronacijfers opnieuw fors aan het stijgen. Gedurende de voorbije 24 uur werden 673 nieuwe gevallen gemeld.

Ook bij stadsrivaal Sporting Lissabon dook het virus op. Enkele spelers testten positief en zitten in quarantaine. Het vriendschappelijke duel tegen Napoli werd hierdoor afgelast.

18:04 18 uur 04. Duitse nationale boksploeg volledig besmet met coronavirus. 18 amateurboksers en 7 coaches/begeleiders hebben op stage in Oostenrijk het coronavirus opgelopen. Ieder van hen moet nu 14 dagen in quarantaine op hotel. Daarna mogen de atleten en stafleden naar huis. Dat heeft sportdirecteur Michael Müller meegedeeld. "Gelukkig zijn er geen ernstige gevallen", zegt Müller. "Enkelen hadden milde symptomen zoals keelpijn. Anderen voelden niets." Alle teamleden ondergingen voor het begin van de stage in Längenfeld al twee tests. Die waren toen bij iedereen negatief.

"Gelukkig zijn er geen ernstige gevallen", zegt Müller. "Enkelen hadden milde symptomen zoals keelpijn. Anderen voelden niets." Alle teamleden ondergingen voor het begin van de stage in Längenfeld al twee tests. Die waren toen bij iedereen negatief.

21:20 21 uur 20. EK veldrijden in Rosmalen is zonder fans en op 2 dagen (7-8 november). Het EK veldrijden van komende winter in Rosmalen (7-8 november) zal door de coronavoorschriften zonder toeschouwers doorgaan. Dat bevestigde de Nederlandse EK-organisatie. Er worden wel een beperkt aantal VIP-tickets verkocht. Voor het eerst zal het EK veldrijden over 2 dagen gespreid worden, vroeger was dat steeds 1 dag. Zaterdag is er de titelstrijd bij de mannen junioren en beloften en vrouwen elite. Zondag bijten de vrouwen junioren de spits af, gevolgd door de mannen elite en beloften vrouwen.

Voor het eerst zal het EK veldrijden over 2 dagen gespreid worden, vroeger was dat steeds 1 dag. Zaterdag is er de titelstrijd bij de mannen junioren en beloften en vrouwen elite. Zondag bijten de vrouwen junioren de spits af, gevolgd door de mannen elite en beloften vrouwen.

De mannen elite starten om 13.30u om niet in het vaarwater te komen van het aankomsttijdstip van de Ronde van Spanje (20 oktober-8 november).

Vorig jaar rijfde de Belgische delegatie 5 medailles binnen op het EK in Silvelle (Ita). Thibau Nys veroverde goud bij de junioren, voor Jente Michels. Eli Iserbyt en Laurens Sweeck pakten zilver en brons bij de elite en Timo Kielich zilver bij de beloften.

15:03 15 uur 03. 4 nieuwe tennistoernooien in oktober. De tennisfederatie bij de mannen (ATP) heeft nog 4 toernooien gevonden om de kalender te vullen in het najaar. David Goffin en zijn collega's kunnen aan de slag in Keulen (12 en 19 oktober), Sardinië (12 oktober) en Nur-Sultan (26 oktober). In de Duitse stad Keulen gaat het om 2 indoortoernooien op hardcourt. Op het Italiaanse eiland Sardinië wordt op gravel gespeeld, in de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan op hardcourt.

In de Duitse stad Keulen gaat het om 2 indoortoernooien op hardcourt. Op het Italiaanse eiland Sardinië wordt op gravel gespeeld, in de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan op hardcourt.

De European Open in Antwerpen (18-25 oktober) stond al langer op de kalender. David Goffin doet er een gooi naar de titel.

17:44 17 uur 44. EK veldlopen van de kalender geschrapt. Het EK veldlopen in Dublin op 13 december gaat niet door. Door de coronacrisis vreest de organisatie niet alleen besmettingen, maar ook een financiële kater. De Ierse atletiekbond gooit daarom de handdoek in de ring voor 2020, maar hoopt wel om het EK nog te mogen organiseren in 2021 of 2022. In 2021 is het toernooi eigenlijk al toegewezen aan Turijn. Voor enkele Belgische afstandslopers was het EK veldlopen het hoofddoel van 2020 na het wegvallen van de Spelen in Tokio en het EK atletiek in Parijs.

Voor enkele Belgische afstandslopers was het EK veldlopen het hoofddoel van 2020 na het wegvallen van de Spelen in Tokio en het EK atletiek in Parijs.

