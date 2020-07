Coronablog: zomerstage van Belgian Lions gaat niet door

07:36 07 uur 36. Summer Camp Belgian Lions afgelast. De zomerstage van de Belgian Lions, gepland van 22 tot 29 juli in Louvain-la-Neuve, gaat niet door. Dat besliste Basketball Belgium. "De huidige evolutie van de internationale volksgezondheid garandeert ons door de impact van COVID-19 geen normaal verloop van de stage", klinkt het. "Meerderde spelers en stafleden keren terug uit risicogebieden en we willen ieders gezondheid absoluut beschermen." "Zodra de situatie het opnieuw toelaat, zal het management een nieuw programma voorstellen om het EK 2022 en het WK 2023 zo goed mogelijk voor te bereiden." . Summer Camp Belgian Lions afgelast De zomerstage van de Belgian Lions, gepland van 22 tot 29 juli in Louvain-la-Neuve, gaat niet door. Dat besliste Basketball Belgium. "De huidige evolutie van de internationale volksgezondheid garandeert ons door de impact van COVID-19 geen normaal verloop van de stage", klinkt het. "Meerderde spelers en stafleden keren terug uit risicogebieden en we willen ieders gezondheid absoluut beschermen."

17-07-2020 17-07-2020.

13:07 13 uur 07. Internationale atletiekmeeting Naimette-Xhovémont in Luik naar 2021 verplaatst. De internationale atletiekmeeting van de provincie Luik zal dit jaar door corona niet doorgaan. De meeting staat ieder jaar in juli in het stadion van Naimette-Xhovémont in Luik op de planning. De 19e editie valt dit jaar echter in het water wegens de coronacrisis. "De maatregelen die van kracht zijn in de strijd tegen het coronavirus maakten het onmogelijk om het evenement te organiseren", klinkt het. De organisatie ging op zoek naar een nieuwe datum, maar vond in 2020 geen geschikt moment. Daarom verhuist de 19e editie naar juli 2021. De atletiekmeeting zal dan plaatsvinden in een gerenoveerd stadion, met onder meer een nieuwe atletiekpiste.

13:05 13 uur 05. Na-Tourcriterium in Putte slaat jaar over. De vijfde editie van het na-Tourcriterium in Putte zal dit jaar niet plaatsvinden. Wegens de coronacrisis is dit jaar de internationale wielerkalender stevig door elkaar geschud. De Ronde van Frankrijk zal uiteindelijk pas op 29 augustus van start gaan en de wielerklassiekers volgen normaal in het diepe najaar. Een gaatje vinden voor het na-Tourcriterium in Putte bleek dan ook heel moeilijk. "Wij hebben zo lang mogelijk afgewacht en gezocht naar mogelijke alternatieven", meldt de organisatie. "Maar datumproblemen en de meest recente coronamaatregelen hebben ons doen besluiten om de 5e editie definitief te verplaatsen naar volgend jaar, in normale omstandigheden voorzien op zondag 1 augustus 2021."

16-07-2020 16-07-2020.

19:32 19 uur 32. Venezolaanse doelman van Lens besmet. De Venezolaan Wuilker Farinez, de nieuwe doelman van Lens, moet 2 weken in quarantaine. Farinez testte bij zijn aankomst in Frankrijk positief op Covid-19. De Venezolaanse international komt op huurbasis over van de Colombiaanse club Millonarios, met aankoopoptie. RC Lens promoveerde onlangs naar de Ligue 1. Het nieuwe seizoen start in principe op 22 augustus.

19:03 19 uur 03. Geen extra coronagevallen in MLS. Er is geen enkele bijkomende besmetting met het coronavirus vastgesteld in de bubbel van het toernooi waarmee de MLS wordt hervat in Disney World in Orlando (Florida). De spelers van de 24 teams, scheidsrechters en stafleden werden gisteren en eergisteren getest, in totaal ging het om 1.227 personen. Niemand legde een positieve test af. Na een coronabreak van bijna 4 maanden ging het minitoernooi MLS is Back vorige week woensdag van start. Twee teams, Nashville en Dallas, moesten zich begin deze maand terugtrekken uit het toernooi na meerdere coronagevallen in hun rangen.

08:46 08 uur 46. Nikola Jokic mag weer trainen met de Denver Nuggets. Nikola Jokic is klaar voor de herstart van de NBA. Hij heeft zich bij zijn ploeggenoten van Denver Nuggets in Orlando gevoegd. De 25-jarige Serviër testte vorige maand in zijn geboorteland positief op het coronavirus. Servische media legden een link met een ontmoeting die de center had met de besmette toptennisser Novak Djokovic. Jokic moest na terugkomst in de Verenigde Staten eerst nog twee weken in quarantaine. Voor hij weer met zijn teammaats op het parket zal staan, moet hij nog enkele fysieke testen ondergaan. De NBA hervat eind deze maand op een afgesloten deel van het Walt Disney World Resort bij Orlando. De Denver Nuggets, de nummer drie van de Western Conference, spelen op 1 augustus tegen Miami Heat.

15-07-2020 15-07-2020.

20:14 20 uur 14. Geen tennis in Bazel dit jaar. Het ATP-toernooi van het Zwitserse Bazel, voorzien van 24 oktober tot en met 1 november, wordt geannuleerd "omwille van de medische, sociale en economische onzekerheid" rond de coronapandemie. Dat hebben de organisatoren dinsdag aangekondigd. De 50e editie van het toernooi, dat al 10 keer werd gewonnen door Roger Federer, zal plaatsvinden van 23 tot en met 31 oktober 2021. Het tennisseizoen ligt sinds medio maart stil vanwege de coronacrisis. Medio augustus wordt het ATP-circuit hervat in Washington, nadien gevolgd door onder meer de US Open (31 augustus-13 september) en Roland Garros (27 september-11 oktober).

11:34 11 uur 34. American footballers krijgen helm met ingebouwd mondmasker. De American footballers uit de NFL krijgen een helm met een ingebouwd mondmasker. Het plastic masker is voorzien van kleine gaten, waardoor de spelers normaal kunnen ademen. Het masker moet voorkomen dat er zweetdruppels en speeksel over en weer vliegen tussen de spelers. De kans op besmetting met het coronavirus moet daarmee verder verkleind worden. De NFL heeft het beschermingsmiddel ontwikkeld met brillenfabrikant Oakley, dat eerder al de helmen voorzag van een vizier voor de ogen. De 32 teams uit de Amerikaanse profcompetitie ontvangen de maskers volgende week, zodat ze ermee kunnen testen. American football is een sport met veel fysiek contact. De spelers pakken elkaar beet en staan vaak op korte afstand van elkaar. Heel wat American footballers maken zich zorgen om hun gezondheid. Ze zijn bang besmet te raken met het coronavirus. De organisatie van de NFL heeft in samenspraak met de spelersvakbond een protocol opgesteld met regels en voorschriften. Zo mogen de spelers na een wedstrijd ook niet meer van shirt ruilen.

11:31 11 uur 31. Alle toernooien van lopende PGA Tour zonder publiek. Alle toernooien van het lopende seizoen in de PGA Tour zullen achter gesloten deuren doorgaan. Dat deelden de organisatoren gisteravond mee. De reden is het coronavirus dat in de Verenigde Staten maar blijft oprukken. De 5 PGA-toernooien in juni deden dat ook al zonder toeschouwers. Oorspronkelijk zouden fans en spelers elkaar terugzien op het Memorial Tournament komende week, maar het leek al langer duidelijk dat dat niet kon wegens het stijgende aantal besmettingen in de Verenigde Staten met meer dan 60.000 gevallen per dag.

11:16 11 uur 16. 43 NHL-spelers testen positief in voorbereiding. Tegen 1 augustus wil de Amerikaanse profijshockeycompetitie NHL voortdoen met zijn seizoen. In de voorbije voorbereidingsweken zijn er wel 43 spelers tegen de coronalamp gelopen. Dat maakte de NHL bekend. Tijdens de 2e fase van voorbereiding, waarbij spelers fitnesstraining op de club konden doen, bemerkte de NHL 30 positieve tests. Daar kwamen nog eens 13 positieve tests bij van spelers die zich niet bij hun club voorbereidden. De NHL nam in totaal 4.934 tests af bij meer dan 600 spelers in een periode van 5 weken. Namen werden niet bekendgemaakt, de betrokken spelers bevinden zich in isolatie. Maandag begon "fase 3" van de voorbereiding, waarbij de spelers de groepstrainingen mochten hervatten. De 24 NHL-teams reizen op 26 juli af naar de 2 Canadese steden die werden aangeduid als locatie voor de nog te spelen wedstrijden: Toronto voor de Eastern Conference en Edmonton, dat in oktober ook de Stanley Cup ontvangt, voor de Western Conference. Elk team heeft het recht 52 personen, onder wie maximum 31 spelers, toe te laten in zijn "veiligheidszone". Elk van hen ondergaat elke dag een coronatest.



