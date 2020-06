Coronablog: voetballers Everton leveren tot 50% in, United weigert oefenmatch

07:20 07 uur 20. Manchester United wil niet spelen. Manchester United heeft een oefenpot tegen tweedeklasser Stoke City afgeblazen. Reden: Stoke-coach Michael O'Neill heeft positief getest op het coronavirus. "Hij gaat nu in quarantaine, maar zal wel op afstand contact houden met zijn staf en zijn spelers", laat Stoke weten. De oefenwedstrijd had gisteren moeten plaatsvinden. . Manchester United wil niet spelen Manchester United heeft een oefenpot tegen tweedeklasser Stoke City afgeblazen. Reden: Stoke-coach Michael O'Neill heeft positief getest op het coronavirus. "Hij gaat nu in quarantaine, maar zal wel op afstand contact houden met zijn staf en zijn spelers", laat Stoke weten. De oefenwedstrijd had gisteren moeten plaatsvinden.

07:15 07 uur 15. Everton-spelers leveren in. De voetballers van Everton gaan de komende 3 maanden tot 50 procent inleveren. Op die manier hoopt de Engelse club het hoofd boven water te houden tijdens de coronacrisis. Coach Carlo Ancelotti, zijn staf en het bestuur hadden al 30 procent ingeleverd. Everton staat momenteel op de 12e plaats in de Premier League. Volgende week zondag komt de club weer in actie met een derby tegen stadsgenoot en competitieleider Liverpool.

07:12 07 uur 12. Het stadion van Everton is al weken gesloten. Op 21 juni opent Goodison Park zijn deuren weer.

10-06-2020 10-06-2020.

16:32 16 uur 32. Internationale judofederatie wil in september competities hervatten. De internationale judofederatie IJF werkt aan een herstart van de competities vanaf september. Het circuit ligt sinds maart stil vanwege de coronacrisis. "Het huidige project van de IJF wil vanaf september herbeginnen met de World Judo Tour", stelt voorzitter Marius Vizer in een brief aan de nationale federaties. "Niettemin hebben wij geen controle over de omstandigheden. Wij hopen dat tegen dan de gezondheidscrisis geen impact meer zal hebben op het reisverkeer en de werkomstandigheden."



14:25 14 uur 25. Superbiker Mettet valt in water. Er wordt dit jaar geen Superbiker in Mettet georganiseerd door corona. De prestigieuze motorsportwedstrijd was van 9 tot 11 oktober op het circuit Jules Tacheny. "Er zijn te veel onzekerheden voor de organisatie om een veilig verloop voor iedereen te garanderen", luidt het. Aan de Superbiker in Mettet nemen ongeveer 400 rijders uit de Supermoto deel, van wie 280 buitenlanders. Het is in zijn genre de grootste competitie in België.

12:40 12 uur 40. Ook Rally van Wales gaat niet door. In het wereldkampioenschap rally is nu ook de manche in Groot-Brittannië geschrapt. De 76e rally van Wales stond van 29 oktober tot 1 november op de kalender en zou de voorlaatste manche van het WK worden (voor de slotwedstrijd in Japan). Er werden 100.000 toeschouwers verwacht. Tussen januari en midden maart vonden de eerste drie WK-manches plaats (Monte Carlo, Zweden en Mexico). Thierry Neuville (Hyundai) won de opener in Monte Carlo, daarna werden de volgende races uitgesteld of geannuleerd (Argentinië, Portugal, Sardinië, Kenia, Finland en Nieuw-Zeeland). Mogelijk begint het kampioenschap weer met de rally van Turkije (24-27 september).

12:40 12 uur 40. Wereldkampioen Ott Tänak was vorig jaar de primus in Wales.

10:56 10 uur 56. Braziliaanse bond stelt 18,5 miljoen euro ter beschikking van eersteklassers. De Braziliaanse voetbalbond heeft een fonds van 100 miljoen real (18,5 miljoen euro) opgezet om de financiële problemen van de eersteklasseclubs tegemoet te komen. Voor de tweedeklassers heeft de bond 2,8 miljoen euro veil. Ook de tweede- en derdeklassers en de twee topdivisies van de vrouwen krijgen financiële steun van de CBF. Brazilië telt meer dan 37.000 coronadoden.