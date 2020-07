Coronablog: Tsjechische competitie stopgezet, geen zakkers maar wel stijgers

18:22 18 uur 22. Competitie afgeblazen in Tsjechië. Het Tsjechische voetbalkampioenschap zal niet meer voltooid worden. Dat heeft de Liga beslist na een positieve test bij de spelers van Opava, dat nog in volle degradatiestrijd verwikkeld was. "Het is nu niet meer mogelijk om het seizoen op de vastgestelde data af te werken", zegt de voorzitter van de Liga. Er zal geen enkele ploeg degraderen en het volgende seizoen zal er met achttien in plaats van zestien ploegen gestart worden, onder wie de twee pas gepromoveerde teams Pardubice en Brno. Het huidige klassement is ook het eindklassement. Slavia Praag was al een tijdje zeker van de titel. . Competitie afgeblazen in Tsjechië Het Tsjechische voetbalkampioenschap zal niet meer voltooid worden. Dat heeft de Liga beslist na een positieve test bij de spelers van Opava, dat nog in volle degradatiestrijd verwikkeld was. "Het is nu niet meer mogelijk om het seizoen op de vastgestelde data af te werken", zegt de voorzitter van de Liga. Er zal geen enkele ploeg degraderen en het volgende seizoen zal er met achttien in plaats van zestien ploegen gestart worden, onder wie de twee pas gepromoveerde teams Pardubice en Brno. Het huidige klassement is ook het eindklassement. Slavia Praag was al een tijdje zeker van de titel.

WK MTB eliminator in Leuven uitgesteld tot 25 oktober. Het WK mountainbike Eliminator, dat voorzien was op 23 augustus in Leuven, is wegens de coronapandemie uitgesteld naar 25 oktober. De UCI laat voorts weten dat de wereldbekerwedstrijd mountainbike eliminator in het Oostenrijkse Graz niet zal plaatsvinden. Deze race stond op 29 augustus op de planning. Het seizoen in de wereldbeker mountainbike eliminator, dat voortaan 6 manches omvat, begint nu normaal in Waregem, op 20 september.



Diamond League-meeting in Shanghai vindt dit jaar niet plaats. De meeting van de Diamond League in Shanghai, die op 19 september op de planning stond, zal dit jaar niet plaatsvinden. De beslissing komt er nadat China een verbod op internationale sportevenementen heeft uitgevaardigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voorlopig staan er amper 6 bevestigde meetings op de agenda, waarbij de Memorial Van Damme op 4 september in het Brusselse Koning Boudewijnstadion.

Tennis Geen tennis meer in China dit jaar: alle toernooien worden geschrapt

Geen Parijs-Bourges in 2020. Na de GP's van Montréal en Québec sneuvelt ook Parijs-Bourges (8 oktober) op de wielerkalender. De organisatie van de Franse semi-klassieker schrapt de wedstrijd wegens de "coronacrisis en het huidige economische klimaat". "Veel van onze partners zijn geraakt door de coronacrisis en het werd voor hen moeilijk om ons dit jaar te steunen", gaf de organisatie aan. "We stellen onze zeventigste editie daarom uit tot 2021." De Fransman Marc Sarreau was vorig jaar de winnaar van Parijs-Bourges.

"Veel van onze partners zijn geraakt door de coronacrisis en het werd voor hen moeilijk om ons dit jaar te steunen", gaf de organisatie aan. "We stellen onze zeventigste editie daarom uit tot 2021." De Fransman Marc Sarreau was vorig jaar de winnaar van Parijs-Bourges.

Virus trekt streep door Diamond League-meeting in Gateshead. De Diamond League ziet opnieuw een meeting van de kalender vallen. De Müller Grand Prix in het Britse Gateshead op 12 september is geschrapt. "We kunnen de veiligheid van de atleten niet garanderen", meldde de organisatie. "Door de regeringsmaatregelen rond de coronapandemie hebben we niet de vereiste voorzieningen kunnen aanbrengen in het stadion. We hebben nu niet meer de tijd een veilige en optimale topsportomgeving te creëren." Er blijven nu nog 7 meetings over op de kalender van de Diamond League. De Memorial Van Damme blijft op 4 september overeind.





De PGA Tour Series China gaan niet door. Het seizoen 2020 van de PGA Tour Series in China is afgelast. De PGA Tour en de Chinese golfbond kwamen overeen dat de inreissituatie in China en de voortdurende globale verspreiding van het coronavirus de toernooien onmogelijk maakten. "Dit is een ontgoocheling, maar onze spelers en fans kunnen deze beslissing begrijpen. De veiligheid en gezondheid van iedereen betrokken bij de Series zijn het belangrijkste. Een Tour inrichten in China met spelers uit 5 verschillende continenten is op dit moment niet doenbaar." Er stonden 14 toernooien op het menu.



59 NFL-spelers hebben corona. De NFL opent op 28 juli de trainingskampen voor alle teams met de bedoeling om op 10 september aan het seizoen te beginnnen. Tot nu toe zijn er bij coronatesten 59 spelers positief bevonden. De spelersvakbond eiste een streng coronaprotocol. De vakbond en de liga hebben nu afgesproken om voor de eerste 2 weken van de trainingskampen dagelijkse coronatesten uit te voeren.

